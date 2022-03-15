«Вашингтон» — «Айлендерс». Александр Овечкин умножит на ноль подвиг Сорокина

16 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.05, успех «Айлендерс» идёт за 2.99. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Коннор Макдэвид прокомментировал достижения Овечкина.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 16 марта 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 16 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.93, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.91. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.50.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.03.2022)

Первый месяц весны подошёл к экватору, а в Национальной хоккейной лиге накал страстей только растёт. На 16 марта запланировано сразу 11 матчей. Тем, кто пристально следит за рекордами Александра Овечкина, стоит обратить внимание на встречу «Вашингтона» и «Айлендерс». Она пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены».

«Вашингтон» всё также идёт на восьмой позиции в Восточной конференции, имеет 74 балла после 60 встреч. Отставание от лидирующей «Каролины» составляет 13 пунктов. Много. Хотя в последних встречах дела пошли в гору. Случилось лишь одно поражение за пять игр, да и то — в овертайме от «Эдмонтона» (3:4 ОТ). Зато накануне был переигран «Ванкувер» (4:3 ОТ).

Евгений Кузнецов оформил второй хет-трик в карьере, не дав Александру Овечкину записать на свой счёт заветную 767-ю шайбу. Без балла Александр, конечно, не остался — отдал передачу. Всего у него 71 очко в 58 играх сезона. Хорошие цифры. Но главное, что игра «столичных» начинает радовать. Победы придают уверенность, которой так не хватало на протяжении последних двух месяцев.

«Айлендерс» же идёт на две строчки ниже оппонента в конференции. Десятое место и 56 баллов за 56 игр. Статистика не супер, отставание от топ-8 составляет 18 пунктов. Но благодаря хорошей вратарской линии у «островитян» дела идут не так плохо сейчас. В последних пяти встречах тоже было лишь одно поражение. Причём от мощного «Колорадо» (4:5).

Голкипер Семён Варламов старается изо всех сил. Сыграл 18 матчей за сезон. Однако в прошлой встрече с «Анахаймом» тренерский штаб предоставил шанс молодому Илье Сорокину. Россиянин совершил 39 спасений, а одно из них получилось крайне эффектным. Это помогло команде выстоять. При этом у Ильи шесть шат-аутов в нынешнем сезоне, больше только у Якоба Маркстрёма (9).

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Так что с вратарской линией у «Айлендерс» порядок. Но в противостоянии с «Вашингтоном» нужна не только хорошая оборона. 21 заброшенная шайба за пять прошлых встреч — неплохой показатель. Однако суммарно 152 шайбы в сезоне портят картину. При этом «Вашингтон» в личных встречах на своём льду играет уверенно. В четырёх из пяти случаев одержал победу.

Лишь в двух из них тотал был больше 4.5 шайбы. Негусто, но команды сейчас на подъёме, лидеры в строю. Александр Овечкин постарается оформить 767-ю шайбу, команда поможет. Лучший бомбардир «Айлендерс» — Мэттью Барзал — с 38 баллами в активе меркнет на фоне соперника. Зато по пропущенным шайбам гости идут в топ-5 НХЛ.

И всё же мы бы попробовали взять тотал больше 3.5 шайбы и 1Х за коэффициент 1.68. Команды на двоих за последние пять встреч в регулярном чемпионате забросили 42 шайбы, с голами проблем возникнуть не должно. В то же время в успехе «Вашингтона» сомневаться трудно, в очных встречах в Вашингтоне перевес очевиден. Хотя гости просто так не сдадутся.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 марта 2022 года

Хозяева имеют явный перевес очных встречах на своём льду. Плюс забрасывать стали исправно, преодолели чёрную полосу. Впрочем, как и «Айлендерс». В этом сезоне, конечно, не блещут, но вратарская линия играет здорово, благодаря ей положение в таблице не стало хуже. И всё же хозяева смотрятся предпочтительнее, атака у них поинтереснее.

Ставка: тотал больше 3.5 шайбы + «Вашингтон» не проиграет за 1.68.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Айлендерс»?

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