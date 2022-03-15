«Эдмонтон» — «Детройт». Коннор Макдэвид заслужил звание лучшего

16 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.53, успех «Ред Уингз» идёт за 4.85. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 5.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» 16 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Детройт» 16 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 10.50.

«Эдмонтон» — «Детройт»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (16.03.2022)

Пока в КХЛ затишье перед четвертьфинальными встречами Кубка Гагарина, Национальная хоккейная лига продолжает регулярный чемпионат. На 16 марта запланировано сразу 11 встреч. Интересных вывесок достаточно. Мы бы обратили внимание на противостояние «Эдмонтона» и «Детройта», которое пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Канаде.

«Эдмонтон» наконец-то вернулся в топ-8, занимает седьмое место в Западной конференции. На счету 68 баллов. Правда, в спину дышат сразу два конкурента. В целом ситуация улучшилась, но расслабляться нельзя. В последних двух встречах одержаны победы. Накануне канадцы одолели «Тампу» (4:1), Коннор Макдэвид оформил дубль.

Он возглавляет гонку бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ, обошёл Джонатана Юбердо. Леон Драйзайтль старается не отставать. У него 81 балл после 59 игр. Цифры потрясающие, но целостность игры пока недостаточная. За счёт индивидуальных действий Коннора и Леона команда сейчас находится в зоне плей-офф. Но поможет ли это в дальнейшем?

«Детройт» сейчас идёт 11-м в Восточной конференции, набрав 55 баллов за 59 игр. Отставание от топ-8 составляет 19 пунктов. Положение не самое лучшее, в семи последних играх была лишь одна победа — над «Каролиной» (4:3 ОТ). Накануне разгромно проиграли «Калгари» (0:3). За последние пять встреч статистика удручающая, общий счёт — 12:27.

С такой игрой до плей-офф не добраться, а впереди тяжёлый соперник. В Эдмонтоне у гостей статистика не очень, две победы в пяти встречах. Хотя датированы эти игры 2015-2019 годами. Сейчас же «Детройт» на выезде не блещет, одна победа в пяти последних выездах в НХЛ. Хозяева же дома выиграли три игры из пяти последних.

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Да и по положению команд в таблице видно разницу. Плюс у «Ойлерз» есть два звёздных форварда, а лучший бомбардир «Ред Уингз» — Дилан Ларкин — имеет всего 57 баллов. Тем более «Детройт» уступает как по заброшенным, так и по пропущенным шайбам. 170 шайб забито (против 193 у оппонента) и 221 пропущена (187). Хуже показатели в защите лишь у двух команд в НХЛ.

«Эдмонтон» в данном противостоянии — явный фаворит. В личных встречах в Канаде соперники нечасто устраивают шоу: лишь дважды за последние пять игр тотал перевалил за четыре шайбы. Однако мы бы ждали голов в этот раз. Травмированных у обеих сторон достаточно. За гостей не сыграют сразу четыре хоккеиста. А хозяевам не помогут пять основных игроков.

Благо лидеры в строю. Мы бы остановились на ставке «победа «Эдмонтона» + тотал больше 4.5 шайбы» за 1.83. Коэффициент рабочий. Гости не впечатляют, а хозяева наконец-то забрались в плей-офф и набрали ход. Эмоционально «Эдмонтон» должен быть сильнее. Думается, отрицательная серия американцев продолжится.

«Эдмонтон» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 марта 2022 года

«Детройт» просел, а «Эдмонтон», наоборот, прибавил. Во многом за счёт индивидуальной работы Макдэвида и Драйзайтля. Сейчас хозяева на подъёме, хотя есть и проблемы с составом. Однако гости играют намного хуже, статистика плачевная в последнее время. Мы бы проверили победу хозяев через верх по голам.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.83.

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