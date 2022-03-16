«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз «Фонбет»: Микель Артета познает беспомощность

«Канониры» не могут забить мерсисайдцам в основное время пять матчей подряд.

Сегодня, 16 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток даст Андре Марринер в 23:15 мск. Сделать ставку на противостояние Юргена Клоппа и Микеля Артеты можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Арсенал»

Среди первой шестёрки команд АПЛ «канониры» забивают меньше всех — 43 гола в 26 матчах. Несмотря на это, они добились впечатляющей серии, выиграв пять матчей подряд в чемпионате: 1:0 и 2:1 с «Вулверхэмптоном», 2:1 с «Брентфордом», 3:2 с «Уотфордом» и 2:0 с «Лестером».

Более того, в десятке лучших бомбардиров первенства нет ни одного игрока «Арсенала». В 10 последних играх во всех турнирах лишь однажды лондонский клуб забил больше трёх мячей. Полузащитник Эмиль Смит-Роу с девятью забитыми голами является лучшим снайпером команды в АПЛ.

«Арсенал» – ярко выраженная домашняя команда. На «Эмирейтс» подопечные Артеты добились 10 побед при двух ничьих и двух поражениях. На выезде статистика заметно хуже: шесть побед, ничья и пять поражений. Чаще всего они пропускают с 76-й по 90-ю минуту (шесть голов), а забивают – с 16-й по 30-ю (10).

При этом 13 из 16 побед в чемпионате Англии были одержаны с разницей в один или два мяча. Забив «Лестеру» с пенальти в последнем туре, нападающий лондонского клуба Александр Ляказетт прервал серию из шести матчей без голов в английской Премьер-лиге.

Чемпионат Англии – единственный турнир, в котором играют «канониры». Из Кубка Англии они вылетели, потерпев поражение в 1/32 финала от «Ноттингем Форест» (0:1). Из Кубка английской лиги — уступив в полуфинале «Ливерпулю» (0:0 и 0:2). В еврокубки команда по итогам минувшего сезона не пробилась.

В какой форме «Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в четырёх очках от первого места в АПЛ (при игре в запасе). Добились восьми побед подряд: 3:0 с «Брентфордом», 3:1 с «Кристал Пэлас», 2:0 с «Лестером», 1:0 с «Бёрнли», 3:1 с «Норвичем», 6:0 с «Лидсом», 1:0 с «Вест Хэмом» и 2:0 с «Брайтоном». При этом мерсисайдцы являются самой результативной командой АПЛ (73 гола в 28 турах).

Это на 30 голов больше, чем у «Арсенала», на секундочку. Даже с учётом двух встреч «канониров» в запасе – это колоссальная разница. Трое лидеров бомбардирской гонки чемпионата Англии представляют именно «Ливерпуль» – Мохамед Салах (20) и Диогу Жота с Садио Мане (по 12).

При этом красные – четвертьфиналисты текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В восьми матчах у команды Клоппа семь побед и одно поражение. Уступили в минувший вторник итальянскому «Интеру» (0:1), однако эта неудача не помешала пройти в следующую стадию, потому что в первой встрече победили со счётом 2:0.

В копилке красных уже есть один трофей – в финале Кубка лиги по пенальти был обыгран «Челси». Одним из героев стал второй голкипер. В четвертьфинале Кубка Англии Салах и Ко сыграют с «Ноттингемом», который выбил из турнира «Арсенал», «Лестер» и «Хаддерсфилд». Вероятность пройти дальше высокая.

Кроме того, в 16 из 28 матчей АПЛ «Ливерпуль» сыграл «на ноль», в том числе в трёх последних турах. Чаще всего команда пропускает с 61-й по 75-ю минуту (шесть голов), а забивает – с 31-й по 45-ю (14). Судьи ещё ни разу по ходу текущего чемпионата не ставили пенальти в ворота красных, что тоже любопытно.

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Скорее всего, у каждой из команд будет лишь по одной потере: «Арсенал» недосчитается защитника Такэхиро Томиясу, а «Ливерпуль» – защитника Ибраимы Конате. Хотя участие Мохамеда Салаха тоже под вопросом.

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С 28 сентября 2020 года «канониры» не одержали ни одной победы в основное время: две ничьих (обе по 0:0) и четыре поражения (1:3, 0:3, 0:4, 0:2). У подопечных Артеты всего один забитый и 12 пропущенных мячей в шести последних встречах с мерсисайдцами. На этом отрезке футболисты лондонской команды удалялись дважды, ливерпульцы – ни разу.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Арсенал» – «Ливерпуль» 16 марта 2022 года

Ставка: тотал меньше 2.5 за 2.25. (Сделать ставку)

В последних матчах у подопечных Юргена Клоппа наметились проблемы с реализацией моментов: забивают намного меньше, чем создают. Сбился прицел у Салаха, после травмы не набрал форму Жота, нестабилен Мане. Феноменальный египтянин, лидирующий в гонке бомбардиров АПЛ, вообще может не сыграть.

С «Брайтоном», идущим во втором десятке, удалось отличиться только дважды. В обороне всё не слишком гладко, несмотря на небольшое количество пропущенных мячей. Порой команде откровенно везёт. Примечательно, что ставка на тотал меньше 2.5 мяча прошла в четырёх из пяти предыдущих встреч мерсисайдцев во всех турнирах.

«Канониры», в свою очередь, не уходили с поля без голов в пяти последних турах АПЛ, однако игры с «Ливерпулем» – отдельная история. Микель Артета, который в этом сезоне вроде как нашёл нужные ключи к своей команде, никак не может раскусить хитрого Клоппа и подобрать правильные настройки.

Отсюда и всего один гол в шести последних очных встречах. Статистика поразительная. Вряд ли что-то кардинальным образом пойдёт иначе в эту среду. На победу красных со счётом 1:0 можно поставить с коэффициентом 9.00, на 2:0 – за 10.00. На наш взгляд, что-то в этом духе и стоит ожидать.