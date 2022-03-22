«Динамо» — ЦСКА, 4-й матч. Сергей Фёдоров отправит бело-голубых в отпуск

23 марта состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.33, успех «Динамо» оценён экспертами в 2.80.

Почему четвёртый матч с ЦСКА станет для «Динамо» последним в сезоне?

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА 23 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что 4-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — ЦСКА Москва (23.03.2022)

23 марта в Континентальной хоккейной лиге состоятся два матча четвертьфинальной стадии. Отдельного внимания заслуживает четвёртая игра между московскими «Динамо» и ЦСКА. Она пройдёт на льду «ВТБ-Арены» в Москве. Счёт в серии: 3-0 в пользу армейцев. Дела у бело-голубых скверные, неужели это их последняя игра в текущем сезоне?

ЦСКА дома забрал первые две встречи, но переезд на базу соперника ничуть не изменил расклады. В третьем матче армейцы победили со счётом 2:1, снова забив первыми. Уже три встречи подряд «Динамо» находится в роли догоняющего и никак не может догнать. Хотя по составу не должно сильно уступать. Однако видно, что кадровые потери легионеров сказались.



С другой стороны, уже вторую встречу не видно результативных действий со стороны Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова. Защитник часто ошибается. Любопытно, что в третьем матче отличились третье и четвёртое звенья. Это говорит не только о равных силах в первых звеньях и равной игре, но и о том, что лидеры не выделяются. При таких раскладах 0-3 в серии для Алексея Кудашова — неприемлемо.



Остался последний шанс. Либо серия продолжит радовать болельщиков, либо ЦСКА идёт дальше. Однако предпосылок к победе в основное время хозяев в четвёртом матче мы не видим. Конечно, стоит вспомнить, что бело-голубым иногда не везло: помешал отменённый гол, а также оплошность на своём пятаке в третьей игре. И всё же в совокупности соперник имеет преимущество.

ЦСКА в серии играет уверенно, но сдержанно. Старается не позволять оппоненту создавать моменты. Плюс Иван Федотов работает здорово. В каждой игре доказывает, что он номер один в команде сейчас. Четвёртая по счёту может стать последней, так что «Динамо» выйдет на бой. Наверняка станет нагружать вратаря.



Скорее всего, противостояние закончится за пределами основного времени. К слову, к этому шло и в прошлый раз. «Динамо» прибавило, но совершило много ошибок и снова потерпело неудачу. А в такой серии проигрывать слишком дорого. Если в первых играх можно свести всё к фактору чужого льда, то у себя дома нужно было исправляться.

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К четвёртому матчу стало всё не так плохо, но серия уже в руках ЦСКА. Мы бы поразмыслили над ставкой «обе забьют + ЦСКА не проиграет» за 1.77. Сейчас на стороне гостей как серия, так и общее положение сил и эмоций. Уверенная игра как в обороне, так и в нападении приносит плоды. Плюс ошибок почти нет на фоне оппонента.



Алексей Кудашов по ходу серии столкнулся с рядом проблем, у соперника получалось создавать гораздо больше моментов и реализовывать их. На наш взгляд, подопечные Сергея Фёдорова сумеют как минимум не проиграть в решающей встрече. Однако ждём голов от обеих сторон, бело-голубым деваться некуда, а армейцы забивают исправно.

«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 23 марта 2022 года

«Динамо» показало хороший хоккей, но всё равно не смогло одержать первую победу. Перед четвёртой игрой на стороне гостей много факторов. Один из самых главных — сдержанная и уверенная игра. Ошибок мало, плюс вратарская линия на высоте. Думается, четвёртый матч будет тяжёлым для всех, но ЦСКА как минимум не проиграет.



Ставка: обе забьют + ЦСКА не проиграет за 1.77.

Кудашов: по содержанию игры к «Динамо» претензий нет.

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