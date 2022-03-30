«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Александр Овечкин потеряет Коннора Макдэвида из виду

31 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Кингз» идёт за 3.48. На ничью по итогам трёх периодов предлагают поставить за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» 31 марта 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 31 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.39. Сделать ставку на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.60.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (31.03.2022)

Пока в КХЛ затишье перед стартом полуфинальных серий Кубка Гагарина, в Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. На 31 марта запланировано шесть встреч, посмотреть есть на что. Мы бы обратили внимание на противостояние «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса», которое пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Канаде.

«Эдмонтон» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 79 очков в 67 встречах. Положение стало куда лучше, хотя в спину дышат сразу два соперника с 77 и 76 баллами на счету. Так что «Ойлерз» обязательно нужно прибавлять ещё. Тем более что за последние пять встреч было лишь две победы: над «Сан-Хосе» (5:2) и накануне крупная над «Аризоной» (6:1).

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Коннор Макдэвид отметился шайбой, теперь у него 98 набранных очков. Леон Драйзайтль отметился голом и результативной передачей, в его активе 96 очков после 67 встреч. Он продолжает гонку снайперов с Остоном Мэттьюсом, забросив 48 шайб. Райан Маклауд отметился дублем, у него 18 баллов в 56 играх сезона.

«Лос-Анджелес» делит пятую строчку Западной конференции с «Сент-Луисом», набрав 81 очко в 68 встречах. Но у «Блюз» есть три игры в запасе. Кроме того, отставание от лидирующего «Колорадо» составляет 19 очков. При этом близко находится сам «Эдмонтон», отрыв всего два балла. То есть предстоящий матч может изменить положение в таблице.

Для хозяев это отличная мотивация — положение в зоне плей-офф нужно улучшать. Тем более что шансы есть неплохие, «Лос-Анджелес» за те же последние пять встреч тоже выиграл лишь две встречи. Сперва обыграл «Нэшвилл» (6:1), а после — «Сиэтл» (4:2). Накануне же новичок НХЛ вернул долг, «Кингз» проиграли 1:6. Крайне неприятное поражение.

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Впереди непростой матч с «Эдмонтоном», который в очных встречах на своём льду хорош. В последних пяти матчах гости выиграли лишь однажды, здесь преимущество хозяев очевидно. И при этом соперники только раз не смогли забросить больше четырёх шайб за это время. На наш взгляд, вполне стоит снова ожидать голевую встречу.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид выглядят великолепно, на двоих имеют 194 очка. У гостей 194 пропущенные шайбы, а вот заброшенных — всего 196. «Ойлерз» же забросили 233 шайбы и не имеют никаких проблем с атакой. Плюс травмированных не так много, лишь двое не сыграют. У гостей же сразу шесть игроков основы отсутствуют, а ещё один под вопросом.

Лучший бомбардир «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, конечно, играет неплохо. Набрал 57 очков в 68 матчах. Однако на фоне звёздной атаки «Эдмонтона» этого может не хватить. Мы бы остановились на ставке «П1 + тотал больше 3.5 шайбы» за коэффициент 1.95. В сезоне обе команды выступают не так стабильно, но сейчас гости явно уступают оппоненту. Это на руку «Ойлерз», которые хотят закрепиться в зоне плей-офф.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка на матч НХЛ 31 марта 2022 года

«Эдмонтон» потихоньку возвращает свои потерянные баллы. «Кингз» же имеют схожую статистику за последние пять игр, однако в очных встречах уступают на две головы. Плюс у хозяев нет таких проблем с составом. На наш взгляд, «Ойлерз» сумеют выиграть, причём общий тотал вполне может перевалить за четыре шайбы. Атака у хозяев в порядке.

Ставка: победа «Эдмонтона» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.95.

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