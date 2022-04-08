Алджэмейн Стерлинг — Пётр Ян. Прогнозы экспертов: россиянин победит. Единогласно

В ночь с 9 на 10 апреля в Бруклине (США) пройдёт вечер единоборств UFC 273. В его соглавном бою встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Пётр Ян. Первый их бой завершился дисквалификацией россиянина. Ян нанёс запрещённый удар и был лишён титула, а Стерлинга заподозрили в симуляции. Потом американец всячески пытался избежать реванша, но час настал.

Стерлинг обратился к российским болельщикам перед реваншем с Яном на UFC 273.

Что касается победителя боя, то эксперты проявили редкое единодушие. Все ставят на победу Яна. Давайте ознакомимся с их прогнозами поподробнее.

«Выйдет, будет доминировать и сделает своё дело»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, как и всегда, не стеснялся в выражениях.



«Первый поединок показал, что Пётр на две головы превосходит Стерлинга. Уверен, что второй бой пройдёт по такому же сценарию, потому что притворяющийся и симулирующий боец никогда не выиграет в честном бою у духовитого бойца», — заявил Емельяненко.



Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает, что Ян слишком хорош для Стерлинга.



«Пётр Ян действительно хорош. В последнем своём поединке он выглядел просто феноменально. В первом бою со Стерлингом казалось, что он переломил ситуацию, поэтому я считаю, что победит Ян», — подчеркнул Уиттакер.



Экс-боец UFC Майкл Биспинг считает, что Стерлинг поборется, но и только.



«Я думаю, что Пётр Ян выйдет, будет доминировать в бою и сделает своё дело. Возможно, в начале боя у Алджэмейна будут успешные моменты, но затем, когда Ян начнет доносить удары, это окажет психологический эффект на Стерлинга.

Это вернёт его в первый бой, вызовет воспоминания о том, что Ян лучше. Алджэмейну нужно пытаться грэпплить и переводить Яна на землю. Если он не сможет этого сделать, то будет вынужден драться в стойке. В таком случае Ян его финиширует», — отметил Биспинг.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков.

Второй номер легчайшего дивизиона UFC Ти Джей Диллашоу заявил, что у Стерлинга нет настоящего бойцовского духа.

«В бою всё может случиться, но я ставлю на Яна. В первом поединке Алджо сломался и сдался, ничего не смог ему противопоставить. Ян просто его не заметил. Он будто лишил Стерлинга сил.

Ян – убийца, он всегда собран и чёток, у него менталитет настоящего бойца. У нас есть конкуренты, атлеты и бойцы. Такие парни, как я и Пётр, – это три в одном, комбо. А Стерлинг больше конкурент и атлет – у него нет бойцовского духа. Он становится слабым, когда нужно проявить характер», — сказал Диллашоу.

Бывший боец женского легчайшего дивизиона UFC Лиана Джоджуа сказала, что будет болеть за Стерлинга, но победит Ян.

«После первого боя все уже поняли, кто фаворит этого противостояния. Пётр умеет прессинговать своих соперников и наращивать давление из раунда в раунд, и во второй половине боя он намного опаснее. Алджэмейн абсолютно не проявил себя в первом бою, я считаю явным фаворитом Яна. Я знакома со Стерлингом и душой буду болеть за него, но если судить объективно, то победит, скорее всего, Ян», — отметила Джоджуа.



Кажется, на Стерлинга не ставит никто. В него не верят ни эксперты, ни бойцы, ни даже букмекеры. Сумеет ли Алджэмейн собраться и выдать бой всей своей жизни или же Пётр Ян заберёт себе то, что должен был забрать ещё в прошлом году? Скоро узнаем!

Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Ян — Стерлинг.

Чимаев — Бёрнс: когда начало, где покажут.

Чимаев: на улице я бы просто сломал Макгрегора.