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Алджэмейн Стерлинг — Пётр Ян, прогнозы экспертов на бой UFC 273, кто победит

Алджэмейн Стерлинг — Пётр Ян. Прогнозы экспертов: россиянин победит. Единогласно
Пётр Кондаков
Алдэмейн Стерлинг – Пётр Ян, прогнозы экспертов
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В Стерлинга не верит вообще никто. Его даже немного жаль.

В ночь с 9 на 10 апреля в Бруклине (США) пройдёт вечер единоборств UFC 273. В его соглавном бою встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг и обладатель временного пояса Пётр Ян. Первый их бой завершился дисквалификацией россиянина. Ян нанёс запрещённый удар и был лишён титула, а Стерлинга заподозрили в симуляции. Потом американец всячески пытался избежать реванша, но час настал.

Стерлинг обратился к российским болельщикам перед реваншем с Яном на UFC 273.

Что касается победителя боя, то эксперты проявили редкое единодушие. Все ставят на победу Яна. Давайте ознакомимся с их прогнозами поподробнее.

«Выйдет, будет доминировать и сделает своё дело»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, как и всегда, не стеснялся в выражениях.

«Первый поединок показал, что Пётр на две головы превосходит Стерлинга. Уверен, что второй бой пройдёт по такому же сценарию, потому что притворяющийся и симулирующий боец никогда не выиграет в честном бою у духовитого бойца», — заявил Емельяненко.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер считает, что Ян слишком хорош для Стерлинга.

«Пётр Ян действительно хорош. В последнем своём поединке он выглядел просто феноменально. В первом бою со Стерлингом казалось, что он переломил ситуацию, поэтому я считаю, что победит Ян», — подчеркнул Уиттакер.

Экс-боец UFC Майкл Биспинг считает, что Стерлинг поборется, но и только.

«Я думаю, что Пётр Ян выйдет, будет доминировать в бою и сделает своё дело. Возможно, в начале боя у Алджэмейна будут успешные моменты, но затем, когда Ян начнет доносить удары, это окажет психологический эффект на Стерлинга.

Это вернёт его в первый бой, вызовет воспоминания о том, что Ян лучше. Алджэмейну нужно пытаться грэпплить и переводить Яна на землю. Если он не сможет этого сделать, то будет вынужден драться в стойке. В таком случае Ян его финиширует», — отметил Биспинг.

Стерлинг заявил, что не открывает сообщения от российских болельщиков.

Второй номер легчайшего дивизиона UFC Ти Джей Диллашоу заявил, что у Стерлинга нет настоящего бойцовского духа.

«В бою всё может случиться, но я ставлю на Яна. В первом поединке Алджо сломался и сдался, ничего не смог ему противопоставить. Ян просто его не заметил. Он будто лишил Стерлинга сил.

Ян – убийца, он всегда собран и чёток, у него менталитет настоящего бойца. У нас есть конкуренты, атлеты и бойцы. Такие парни, как я и Пётр, – это три в одном, комбо. А Стерлинг больше конкурент и атлет – у него нет бойцовского духа. Он становится слабым, когда нужно проявить характер», — сказал Диллашоу.

Бывший боец женского легчайшего дивизиона UFC Лиана Джоджуа сказала, что будет болеть за Стерлинга, но победит Ян.

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«После первого боя все уже поняли, кто фаворит этого противостояния. Пётр умеет прессинговать своих соперников и наращивать давление из раунда в раунд, и во второй половине боя он намного опаснее. Алджэмейн абсолютно не проявил себя в первом бою, я считаю явным фаворитом Яна. Я знакома со Стерлингом и душой буду болеть за него, но если судить объективно, то победит, скорее всего, Ян», — отметила Джоджуа.

Кажется, на Стерлинга не ставит никто. В него не верят ни эксперты, ни бойцы, ни даже букмекеры. Сумеет ли Алджэмейн собраться и выдать бой всей своей жизни или же Пётр Ян заберёт себе то, что должен был забрать ещё в прошлом году? Скоро узнаем!

Стерлинг рассказал, как и в каком раунде победит Яна.

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Ян — Стерлинг.

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