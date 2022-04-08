«Ахмат» — «Зенит». Артём Дзюба вовремя опомнится

9 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех грозненцев оценён экспертами в 5.15. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Семак: Дзюба сам понимает, что не забивает уже достаточно долго.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 9 апреля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Зенит» (09.04.2022)

Миновали первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, вскоре нас порадуют ответные противостояния. Тем временем сезон в Российской Премьер-Лиге выходит на финишную прямую. 9 апреля состоятся четыре встречи 24-го тура. В одной из них на стадионе «Ахмат Арена» грозненский «Ахмат» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Несмотря на усиление в зимнее трансферное окно полузащитником «Химок» Александром Трошечкиным, грозненцы одержали за последние пять матчей РПЛ только одну победу. С минимальным преимуществом обыграли располагающуюся в зоне вылета «Уфу» (2:1). Затем сыграли вничью с «Уралом» (0:0) и «Арсеналом» (0:0), а также уступили «Рубину» (1:2) и «Локомотиву» (2:3).

Новый порог убытков и контроль зарплат. Что надо знать о финансовом фэйр-плей 2.0.

Примечательно, что оба поражения подопечные Андрея Талалаева потерпели на домашнем стадионе. В обоих случаях нанесли больше ударов, чем противники, и смотрелись гораздо увереннее. Подвела реализация. Практически то же самое произошло в противостоянии последнего тура чемпионата России с туляками.



«Ахмат» выглядел сильнее противника и даже заработал численное преимущество. В компенсированное к первому тайму время полузащитник оппонента Горан Чаушич схлопотал красную карточку и был дисквалифицирован по итогам заседания КДК РФС на два матча за грубую игру. Тем не менее дожать соперника не удалось.

После мирного исхода Талалаев заявил, что встреча проходила с явным преимуществом его подопечных. Тренер указал на два забитых мяча, которые не были засчитаны: в первом случае мяч не пересёк линию ворот, а во втором гол был забит из офсайда. В результате грозненцы остались на седьмой строчке турнирной таблицы и наверняка закончат сезон в середняках.



«Зенит» тоже усилился в зимнее трансферное окно. К коллективу присоединились два нападающих и два защитника. Новички достаточно быстро адаптировались. Благодаря их стараниям петербуржцы за последние пять туров чемпионата России не потерпели ни одного поражения при ничьих с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0).



В обоих случаях подопечные Сергея Семака играли в гостях. Превзошли соперников по всем параметрам: чаще владели мячом, нанесли на порядок больше ударов и реже нарушали правила. Тем не менее выиграть не смогли. Даже Артём Дзюба — лучший бомбардир команды — оказался бессилен. Форвард продлил свою безголевую серию до семи встреч в РПЛ.

Нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата России, в которых забил 10 голов и отдал пять голевых передач. Хотя на фоне статистики команды его успехи кажутся скромными. За 23 встречи чемпионата России сине-бело-голубые наколотили 53 мяча — больше всех. Почему же тогда не порадовали результативностью в ничейных встречах? Сергей Семак предположил, что дело в поле.

Президент УЕФА оценил вероятность исключения РФС.

Наставник петербуржцев в недавнем интервью заявил, что многие соперники идут на небольшие хитрости с поливом и газоном. Таким образом, легионерам, да и не только им, на порядок труднее даются выездные встречи. Также тренер выразил мнение, что его подопечным необходимо адаптироваться к трудностям и улучшать качество игры.



Не помешало бы. «Зенит» в текущем сезоне довольно неплохо проявил себя на евроарене. От выхода в плей-офф Лиги чемпионов, конечно, был далёк, однако в Лиге Европы имел возможность зацепиться за путёвку в 1/8 финала. Болельщики наверняка ожидали лучших результатов. С учётом того, каким клуб обладает ресурсами.



С другой стороны, петербуржцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с отрывов в три очка от догоняющего «Динамо» и являются, пожалуй, главными претендентами на золотые медали. Плюс преуспевают в Кубке России. На стадии 1/8 финала крупно обыграли «КАМАЗ» (6:0).

Потому, на наш взгляд, отличным вариантом для ставки выглядит П2 за коэффициент 1.76. Дело ещё в том, что с далёкого 2017 года грозненцы не обыграли сине-бело-голубых. К тому же в последних двух очных противостояниях потерпели поражения — 1:3 и 0:4. При таком раскладе даже домашнее поле не спасёт, хотя у петербуржцев в Грозном и возникают проблемы.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Зенит» 9 апреля 2022 года

«Ахмат» в последних пяти встречах РПЛ выступил не лучшим образом. Потерпел поражения от нестабильных «Рубина» и «Локомотива», да ещё и на домашнем стадионе. Причина тому — плохая реализация. «Зенит» тоже иногда сталкивается с этой проблемой, но на порядок реже. Зачастую добывает результативные победы и активно борется за трофеи. Ресурсы к этому располагают. Статистика очных встреч тоже на их стороне. Думаем, гости окажутся сильнее в этот раз и прервут череду неудач в Грозном.



Ставка: победа «Зенита» за коэффициент 1.76.

Владимир Ильин: в РПЛ за кого больше уплачено, тот и будет играть.

Капелло оценил перспективы Миранчука в Италии.

Почему ЦСКА не сможет обыграть «Химки»?

«Золотой мяч» этому гению! Как Бензема выбрался из тени Роналду.