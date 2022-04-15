«Реал» — «Ман Сити», «Ливерпуль» — «Вильярреал». Кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов дело дошло до полуфиналов. И если пару «Манчестер Сити» — «Реал» можно было представить, то тот факт, что с «Ливерпулем» сыграет «Вильярреал», могли предположить только ярые фанаты испанского клуба. Что думают букмекеры обо всём этом? Изучаем расклад на победителя Лиги чемпионов.

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«Вильярреал» вывел Клоппа в фавориты

Нужно признать, что «Ливерпулю» с соперниками в плей-офф этой Лиги чемпионов везёт. Если «Интер» в 1/8 финала – это всё-таки серьёзный соперник, то «Бенфика» в четвертьфинале – это подарок. Ну а «Вильярреал» вместо «Баварии» и вовсе должен привести поклонников мерсисайдцев в экстаз. Да, команда Унаи Эмери крутая, но уровень всё же несопоставим, сказка должна закончиться. Таким образом, эксперты, в общем-то, заранее отдают «Ливерпулю» место в финале.

Букмекеры с этим раскладом согласны и считают мерсисайдцев главными фаворитами турнира. Поставить на то, что Юрген Клопп и его команда победят, можно с коэффициентом 2.20. Не будем правда, забывать, что прямо сейчас у «Ливерпуля» в разгаре чемпионская гонка в АПЛ, а также в Кубке Англии. Игра на несколько фронтов потребует распределения сил.

«Сити» был не столь убедителен

«Манчестер Сити» в 1/8 финала размялся на «Спортинге», а вот в четвертьфинале испытал большие проблемы в противостоянии с «Атлетико». Всё решил один гол, забитый англичанами на своём поле. А вот в Мадриде команде Пепа Гвардиолы пришлось пережить не самые приятные последние 20 минут матча: «матрасники» давили и вполне могли перевести встречу в овертайм, спасибо нужно сказать Эдерсону.

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Шансы «Сити» наконец выиграть Лигу чемпионов букмекеры оценивают довольно высоко, практически так, как и у «Ливерпуля». Поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 2.30. Вот только на дороге у «Сити» не «Вильярреал», а самый настоящий «Реал». А во-вторых, проблема «горожан» та же, что и у «Ливерпуля» — игра на три фронта. Как расставить приоритеты – главный вопрос сейчас.

«Реал» снова отскочит?

Мадридский «Реал» со скрипом, но движется по турнирной сетке. С «ПСЖ» 1,5 матча команда Карло Анчелотти проигрывала без шансов, но всё перевернул Карим Бензема. С «Челси», наоборот, получился отличный первый матч, но на «Сантьяго Бернабеу» всё едва не завершилось катастрофой. Спасибо опять же гениальным Модричу и Бензема.

Теперь на пути команды Анчелотти «Манчестер Сити». И, разумеется, здесь «Реал» не фаворит. Поставить на чемпионство «Королевского клуба» можно за 7.50.

В «Реал» не верят, но не стоит забывать, что у команды куда спокойнее финиш сезона. В чемпионате Испании отрыв такой, что Анчелотти спокойно может прибегнуть к ротации, а все силы бросить на Лигу чемпионов. Ну и есть Карим Бензема. Этот форвард может перевернуть ход любого матча. В Париже не дадут соврать.

Сколько ещё продлится сказка Эмери?

«Вильярреал» и Унаи Эмери, конечно, уникальны. Если перестраивающийся «Ювентус» ещё можно отнести к победам, которые стоило ожидать, то победа над «Баварией» — это уже огромная сенсация. Эмери показывает себя прекрасным кубковым тренером. А впереди «Ливерпуль».

Конечно, в «Вильярреал» не верят. Шансы «жёлтой подводной лодки» оценили цифрой 18.00. Пройти «Ливерпуль» будет настоящим подвигом. Но так же думали и перед «Баварией». К тому же «Вильярреалу» тоже нет смысла особенно напрягаться во внутреннем чемпионате: вылететь не вылетят, но даже в еврокубки забраться будет очень сложно. Впрочем, всегда остаётся вариант с победой в Лиге чемпионов. Это не так уж невероятно, судя по последним играм.

Прогноз на матч «Ман Сити» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.60.

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