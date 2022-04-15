«Зенит» — «Урал». Сергей Семак абсолютно прав

16 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 15.50. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Почему «Зенит» спокойно обыграет «Урал» в матче чемпионата России?

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата России «Зенит» — «Урал» (16.04.2022)

Кроме ярких еврокубковых соревнований, завораживают накалом страстей и противостояния на внутренней арене. Три четверти сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя — самая интересная. 16 апреля состоятся три встречи 25-го тура. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Урал».

Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с отрывом в три очка от догоняющего «Динамо». За последние 13 туров не потерпели ни одного поражения при пяти ничейных результатах: с «Уралом» (0:0), «Ростовом» (2:2), «Динамо» (1:1), «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0). Во всех остальных случаях добывали победы, которые зачастую сопровождались большим количеством голов.

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Статистика на дистанции говорит сама за себя. За 24 тура чемпионата России подопечные Сергея Семака наклепали 55 мячей, больше всех. 10 из них записал на свой счёт Артём Дзюба. Однако после зимнего перерыва нападающий сильно сбавил в результативности. Безголевая засуха форварда составляет уже восемь матчей



Как раз за этот период «Зенит» четыре раза сыграл вничью, поделил очки с «Ростовом», «Динамо», «Крыльями Советов» и «Сочи». И это при том, что в зимнее трансферное окно к коллективу присоединились сразу два нападающих — Юри Алберто и Иван Сергеев. Нельзя сказать, что пользы от новичков нет. Но и раскрыться, как тот же Языджи в ЦСКА, они тоже пока не смогли.

Из-за этого уход Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер» становится ощутим. Впрочем, о поражениях речи не идёт, ведь сине-бело-голубые по-прежнему обладают отличными ресурсами и надёжной оборонительной линией. За 24 матча в чемпионате России пропустили только 23 мяча. Меньше на данный момент лишь у одного «Краснодара» — 22.



Уральцы тоже могут похвастаться крепкой обороной. За тот же период пропустили лишь 25 мячей. Хотя ничего удивительного в этом нет, ведь в течение всего сезона они играли в пять защитников. Такая стратегия не могла не отразиться на результативности. За 24 тура РПЛ забили катастрофически мало — 15 мячей. Потому и результаты на дистанции далеки от идеальных.



«Урал» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России и рискует вылететь в ФНЛ. Хотя стоит заметить, что в последних четырёх турах первенства выступили довольно неплохо. Сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), отобрали очки у ЦСКА (2:2) и потерпели поражения с минимальным счётом в матчах с «Химками» (0:1) и «Крыльями Советов» (0:1).

Наиболее интересен матч с армейцами, так как подопечные Игоря Шалимова вполне могли одержать победу. Москвичи больше владели мячом и нанесли больше ударов по воротам, но к 55-й минуте проигрывали 1:2. Испортил уральцам праздник главный арбитр встречи Игорь Панин, который сначала назначил пенальти в ворота гостей, а затем не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев.



Оба события произошли под самый занавес встречи и повлияли на результат. ЭСК РФС рассмотрела эпизоды и выявила, что в ворота ЦСКА тоже стоило назначить пенальти. В итоге судья был отстранён от деятельности до конца текущего сезона, только вот два потенциально потерянных очка оранжево-чёрным уже никто не вернёт.

Семак отказался признавать доминирование «Зенита» в РПЛ.

В грядущем противостоянии, которое состоится на стадионе «Газпром Арена», уральцы выглядят аутсайдерами. Дело в том, что петербуржцы в оставшихся шести турах РПЛ нацелены играть строго на победу. Ввиду того что в затылок дышит догоняющее «Динамо». Даже тренируются на домашней арене, а не на базе.



С другой стороны, последняя очная встреча оппонентов увенчалась безголевой ничьей. Понятно, что в Екатеринбурге с уральцами играть тяжело всем, но в ту пору сине-бело-голубые выступали на порядок результативнее и увереннее, чем сейчас. Громили всех без разбору, забивая по пять мячей за игру даже крепким оппонентам. «Спартак» и «Нижний» не дадут соврать.



Конечно, многие сейчас небезосновательно говорят о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге, и приближающееся четвёртое подряд чемпионство в России это только подтверждает. Однако Сергей Семак заверяет, что на финише каждый результат даётся с невероятными усилиями. И он прав. Былая лёгкость в атаке после возобновления сезона у петербуржцев наблюдается не всегда.

В то же время нужно учитывать, что уральцы по-прежнему используют схему с пятью защитниками и в последних четырёх встречах в РПЛ сыграли неплохо. Плюс с мотивацией у них проблем нет. «Зенит», конечно, фаворит на своём поле, однако слишком много голов не ждём даже в Санкт-Петербурге. Возьмём лучше 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.66.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Урал» 16 апреля 2022 года

«Зенит» после зимнего перерыва редко радует высокой результативностью. «Урал», в свою очередь, отталкивается от крепкой оборонительной линии, за счёт чего мало пропускает, но и редко забивает. Последняя очная встреча оппонентов ознаменовалась безголевой ничьей. Думаем, в этот раз можно ждать что-то похожее. Хозяева, скорее всего, не проиграют, но и разгромной победы от них, на наш взгляд, ждать не стоит.



Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.66.

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