«Интер» — «Рома». Жозе Моуринью хорош, но Симоне Индзаги ему не остановить

23 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех римлян оценён экспертами в 5.55. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Рома» 23 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Рома» (23.04.2022)

В Серии А вовсю ведётся борьба за скудетто. Три главных претендента — «Милан», «Интер» и «Наполи» — соревнуются в стабильности, удачи и мастерстве. Пока что турнирную таблицу возглавляют «россонери», но всё может измениться, так как у «нерадзурри» есть игра в запасе и набрано всего на два очка меньше.

В недавнем ответном полуфинальном матче Кубка Италии «змеи» разгромили «Милан» (3:0) и вышли в финал. Счёт не совсем отражает общую картину игры. В течение встречи больше остроты возникало у ворот Самира Хандановича. Впрочем, подопечные Симоне Индзаги грамотно оборонялись и воспользовались своими шансами.



Стоит заметить, что отлично сработали замены, которые произвёл итальянский специалист. Вместо Эдина Джеко тренер предпочёл использовать в связке с Лаутаро Мартинесом другого нападающего — Хоакина Корреа. По итогу результативная передача аргентинца позволила Мартинесу забить второй гол «Интера».



Третий мяч в ворота «Милана» также оформил футболист, вышедший на замену, — Робин Госенс. Защитник появился на поле во второй половине второго тайма и уже через три минуты замкнул прострельную передачу Марсело Брозовича. После победы Индзаги напомнил о том, что именно благодаря рациональному использованию замен его подопечные стали обладателями Суперкубка Италии.

В финале они обыграли в добавленное время крепкий туринский «Ювентус» (2:1 ДВ). Автором победного мяча тогда стал Алексис Санчес на последних секундах. Также за счёт тактических наработок тренера и смелого управления ресурсами «нерадзурри» добыли победы в последних трёх матчах в чемпионате Италии. Обыграли «Ювентус» (1:0), «Верону» (2:0) и «Специю» (3:1).



А вот «Рома» в Кубке Италии преуспеть не сумела. Выбыла, потерпев поражение на стадии 1/4 финала как раз от «Интера» (0:2). Подопечные Жозе Моуринью уступили оппоненту по всем параметрам. Выиграли только по количеству фолов, но такое достижение вряд ли можно отнести к списку успехов.

Зато в Серии А «волчица» стабильно выступает хорошо уже на протяжении 12 туров. За этот период не потерпела ни одного поражения при пяти ничейных результатах. Многовато ничьих, но за счёт удачно сыгранных встреч поднялась на пятую строчку турнирной таблицы и теперь претендует на участие в Лиге чемпионов.

Для того чтобы подняться выше, необходимо обойти «Ювентус», у которого на пять баллов больше. Вероятность успеха невелика, хотя настрой команды сильно возрос после подвига в матче последнего тура чемпионата Италии. Римляне выцарапали ничью у «Наполи» (1:1). Играя с 87-й минуты в меньшинстве, сумели не утратить боевой дух и сравнять счёт на 90-й минуте.



Очень красивый гол забил Стефан Эль-Шаарави с передачи Тэмми Абрахама. Коллектив проявил характер и заслужил ничью, а также похвалу от Жозе Моуринью. Португалец заявил, что гордится своими подопечными. Впрочем, на это есть все основания. Недавно они добыли путёвку в 1/2 финала Лиги конференций, обыграв на предыдущей стадии по сумме двух встреч «Будё-Глимт» (5:2).

Впрочем, уровень оппонента был совсем иной, нежели в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Сан-Сиро». «Нерадзурри» имеют практически безупречную статистику домашних выступлений: за 16 матчей потерпели лишь два поражения, три раза сыграли вничью и одержали 11 побед. Забили за этот период 38 мячей, а пропустили только 13.



Римляне тоже здорово выступают на домашнем стадионе, а вот на выезде, как и многие другие команды, играют далеко не лучшим образом. За 16 встреч одержали семь побед, добыли три ничьих и шесть раз проиграли. И всё бы ничего, но статистика очных встреч всецело на стороне миланцев. В последних трёх матчах они неминуемо оказывались сильнее. Потому возьмём П1 и сейчас. Коэффициент — 1.68.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Рома» 23 апреля 2022 года

«Интер» ведёт активную борьбу с «Миланом» и «Наполи» за скудетто, потому запредельно мотивирован на победу. С учётом последних выступлений в Серии А и Кубке Италии, верится в его успех без труда. Тем более что Симоне Индзаги отлично использует замены. Жозе Моуринью тоже стоит отдать должное, но в матче последнего тура его подопечные с большим трудом добыли ничью. Очевидно, у римлян есть характер, но не хватает сил тягаться с крепкими противниками. История очных встреч на стороне «нерадзурри», думаем, они снова окажутся сильнее.



Ставка: победа «Интера» за коэффициент 1.68.