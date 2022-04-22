«Бавария» — «Боруссия» Д. Левандовски объединится с Нагельсманом, чтобы наказать Холанда

23 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех дортмундцев оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 5.85.

Где покажут матч «Бавария» — «Боруссия Д»?

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 23 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.78. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд (23.04.2022)

Футбольный сезон приближается к концу. 31-й тур чемпионата Германии стартует 22 апреля, а на следующий день программа продолжится шестью встречами. В самой поздней из них столкнутся «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Действующий чемпион Германии выступит на домашнем стадионе — «Альянц-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Недавно «Бавария» потерпела поражение по сумме двух противостояний в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Вильярреала». В обеих встречах владела инициативой и нанесла много ударов, однако более содержательными в атаке были как раз испанцы. Особенно в первом матче. Команда Унаи Эмери, в свою очередь, снова хорошо сыграла в обороне и с ювелирной точностью воспользовалась своими моментами.

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Ввиду неудачи и дальнейшего выбывания из еврокубкового соревнования мюнхенцы сосредоточились на первенстве, где у них полный порядок. Возглавляют турнирную таблицу с отрывом в девять пунктов как раз от догоняющей дортмундской «Боруссии». Вероятность того, что сумеют защитить титул, очень велика. До окончания сезона четыре тура, а отрыв от преследователей солидный.



К тому же после поражения от «Вильярреала» в матче последнего тура чемпионата Германии подопечные Юлиана Нагельсмана без труда разгромили «Арминию» (3:0). Тренер выбрал непривычную схему: расположил сразу пять игроков в самом центре полузащиты. Эксперимент удался, но остался недоволен главный бомбардир команды — Роберт Левандовски.

Поляк имеет потрясающую статистику. В 42 официальных матчах за баварцев во всех соревнованиях забил 47 голов и отдал пять результативных передач. Однако недавно появилась информация о том, что нападающий недоволен методами работы и тактикой, которую выбирает Нагельсман. Сразу после этого появилась информация о том, что «Бавария» готова продать игрока летом.



«Боруссия» Дортмунд тоже не преуспела в еврокубковых соревнованиях. Сначала покинула Лигу чемпионов, потерпев на групповом этапе три поражения. Затем отправилась пытать счастье в Лиги Европы, но тоже не преуспела. Уступила на стадии 1/16 финала по сумме двух встреч «Рейнджерс» (4:6). Шотландцы без особого труда преодолевали оборону немцев.

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Именно из-за ненадёжной линии защиты дортмундцы располагаются на второй строчке турнирной таблицы и вновь сильно отстают от лидирующей «Баварии». За 30 матчей в чемпионате Германии пропустили 43 мяча, зато и сами забили порядочно — 76. 18 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Также нападающий отдал семь голевых передач.



Талантливого форварда сватают в различные топовые клубы Европы, но пока договорённости ни с одним из них игроку достичь не удалось. Вероятнее всего, бомбардир присоединится к английскому «Манчестер Сити», но до этого ещё далеко. Пока что Марко Розе может рассчитывать на своего подопечного.



Хотя в последней встрече с «Баварией» стараний нападающего оказалось недостаточно. На два мяча дортмундцев мюнхенцы ответили тремя. Стоит заметить, что такой результат далеко не в новинку для болельщиков немецкого футбола. В последних семи очных встречах действующий чемпион Германии непременно оказывался сильнее.

В этом нет ничего удивительного, ведь баварцы умеют настраиваться на важные матчи. Поражение от «Вильярреала» — не более чем неудачное стечение обстоятельств, в которых винить Нагельсмана не имеет смысла. Тут, скорее, нужно отдать должное оппоненту. Работу немецкого тренера можно оценивать по-разному, но статистика на дистанции полностью на его стороне.



За 30 матчей в немецкой Бундеслиге подопечные немецкого специалиста забили 89 мячей, а пропустили за этот период лишь 29. Причём во всех противостояниях выступали строго первым номером и демонстрировали потрясающий уровень игры, восхищая культурой паса и индивидуальным мастерством. Думаем, можно рискнуть и взять П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.14.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д 23 апреля 2022 года

Оба коллектива демонстрируют потрясающую результативность на дистанции, но дортмундцы при этом чаще пропускают. Несмотря на разногласия главного тренера и Роберта Левандовского, фаворитом выглядит «Бавария». История очных встреч всецело на её стороне, статистика тоже. Думаем, на мюнхенцах не сильно отразится неудача в Лиге чемпионов. Напротив, теперь есть мотивация обыграть принципиального соперника и доказать своё превосходство дома. Думаем, голов будет много, а хозяева одержат верх.



Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

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