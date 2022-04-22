«Сочи» — «Ахмат». 0:1 от «Спартака» в Кубке России — это не все плохие новости для ЦСКА

23 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.94. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 23 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ахмат» (23.04.2022)

Весна перевалила за экватор. Российская Премьер-Лига вышла на финишную прямую, участникам осталось провести всего пять туров. 23 апреля состоятся три встречи 26-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Фишт» местный «Сочи» примет «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

За последние семь матчей в чемпионате России «Сочи» потерпел только одно поражение от «Крыльев Советов» (2:3), а также сыграл вничью с «Химками» (0:0), «Зенитом» (0:0) и «Локомотивом» (2:2). Всё остальное — победы. Для начала рассмотрим неудачное выступление, где сочинцы сыграли отнюдь не хуже оппонента.



Несмотря на то что остались на 63-й минуте в меньшинстве, выиграли по владению мячом и нанесли больше ударов, чем оппонент. Победу самарцам принёс Антон Зиньковский индивидуальным мастерством. В ничейном противостоянии с химчанами подопечные Владимира Федотова тоже продемонстрировали высочайший уровень, но забить не получилось.



Шанс размочить счёт имелся, но на 63-й минуте не реализовал пенальти Артур Юсупов. Впрочем, стоит отдать должное и голкиперу соперника, который угадал направление удара, а также совершил ещё два сейва в течение игры. А вот ничейные встречи с «Зенитом» и «Локомотивом» вполне можно назвать закономерными, хотя в последнем случае всё не так однозначно.

Ключевым эпизодом противостояния стали удаления нападающего железнодорожников Яна Кухты и защитника «Сочи» Родригао на 60-й минуте. На видеоповторе отчётливо видно, что форвард коленом наступил на грудь защитнику, который не стал сдерживать эмоции и нанёс ответный удар. По результатам заседания КДК РФС было решено дисквалифицировать обоих на два матча.



«Ахмат», в свою очередь, за последние семь матчей в РПЛ одержал только одну победу — а именно в матче 19-го тура над «Уфой» (2:1). Также сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и «Арсеналом» (0:0). Поражения за этот период потерпел от «Рубина» (1:2), «Локомотива» (2:3), «Зенита» и «Динамо» (в обоих случаях 0:2). Из-за неудач спустился на восьмую строчку турнирной таблицы.



Примечательно, что в обеих ничейных встречах подопечные Андрея Талалаева смотрелись не лучшим образом. В первом случае сильно уступили противнику по владению мячом и нанесли на порядок меньше ударов, в том числе в створ. А в противостоянии с туляками имели численное преимущество весь второй тайм, однако реализовать его не сумели.

Очевидно, грозненская команда угодила в чёрную полосу, выбраться из которой не помогает даже усиление в зимнее трансферное окно. К коллективу присоединился Александр Трошечкин, который, как мы помним, уже выступал под руководством Андрея Талалаева в «Химках». Пока от воссоединения игрока и тренера проку нет.

За последние три матча в РПЛ игроки «Ахмата» не сумели забить ни одного мяча, а пропустили за этот период четыре. В оппонентах, конечно, были крепкие коллективы, хотя чем грядущий соперник хуже? Подопечные Владимира Федотова располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России и отстают от идущего третьим ЦСКА всего на один балл.

Накануне армейцы проиграли в Кубке России «Спартаку», продлив серию без побед до четырёх встреч. Подопечные Алексея Березуцкого находятся на спаде. Из-за этого практически потеряли шансы бороться за второе место с «Динамо». О «Зените» вспоминать уже и смысла нет. Только беда не приходит одна. Сочинцы имеют все шансы как минимум до воскресенья опередить красно-синих в чемпионате России.

Предстоящая встреча с «Ахматом» состоится на стадионе «Фишт», где сочинцы выступают очень хорошо. За 13 матчей в РПЛ потерпели лишь четыре поражения, два раза сыграли вничью и одержали семь побед. Плюс за последние пять официальных встреч с грозненцами они лишь раз сыграли вничью — 1:1. В остальных встречах регулярно добывали победы.

Подопечные Андрея Талалаева тоже хорошо играют на домашней арене, а вот с выездами испытывают проблемы. За 12 встреч в РПЛ лишь три раза сумели добыть три очка, дважды сыграли вничью и потерпели аж семь поражений. Причём забили за этот период только девять мячей, а пропустили целых 17. Думаем, можно взять П1 за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Ахмат» 23 апреля 2022 года

В последних семи встречах в чемпионате России сочинцы выступили здорово, в результате добыли сносные результаты. Отсутствие важного защитника вряд ли будет ощутимо ввиду плохого тонуса «Ахмата». Грозненцы в последних семи встречах в РПЛ выступили откровенно плохо. Забили мало, а пропустили много. Также они регулярно проигрывают на выезде, да и в последних очных противостояниях терпели неудачи. При такой форме, судя по всему, ещё одной не миновать.



Ставка: победа «Сочи» за коэффициент 2.00.