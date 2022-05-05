Лига Европы, Лига конференций и другие матчи. Что смотреть 5 мая

2022 год набирает обороты, на календаре весна. Правда, для российского спорта она началась с тотального бана. Но посмотреть всё равно есть на что. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 мая.
Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.
На что ставить в футболе 5 мая
Сегодня узнаем финалистов в Лиге Европы и Лиге конференций. «Айнтрахт» после «Барселоны» победил в гостях и «Вест Хэм». Осталось всего ничего – удержать преимущество в один мяч на своём поле. И тогда немецкий финал станет реальностью. «РБ Лейпциг» — фаворит противостояния с «Рейнджерс» после домашней победы 1:0. Правда, шотландцы исторически хороши на своей территории, Доменико Тедеско есть над чем задуматься.
В Лиге конференций «Рома» смогла сыграть с «Лестером» на выезде 1:1. Дома подопечные Жозе Моуринью постараются решить вопрос в свою пользу. В паре «Марсель» — «Фейеноорд» пока преимущество у голландцев, они победили дома 3:2. Но на «Велодроме» играть тяжело любой команде.
Один матч сегодня в Серии А – «Салернитана», набравшая ход и имеющая реальные шансы сохранить прописку в элите, принимает «Венецию».
На что ставить в хоккее 5 мая
В ночь на пятницу продолжится первый раунд плей-офф НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина уже лишил «Флориду» преимущества площадки и попробует развить успех.
Прогноз с коэффициентом 5.90 на второй матч серии «Флорида» — «Вашингтон».
Гостевой победой над «Рейнджерс» уже отметился и «Питтсбург» с Евгением Малкиным. А вот «Калгари» и «Колорадо» первые игры на своём льду с, соответственно, «Далласом» и «Нэшвиллом» выиграли.
На что ещё ставить 5 мая
На теннисном турнире в Мадриде Андрей Рублёв встретится с британцем Даниэлем Эвансом, а в женской части соревнований Екатерина Александрова сыграет с Онс Жабер из Туниса.
В баскетбольной Единой лиге ВТБ стартует полуфинальная серия между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».
В волейбольной мужской Суперлиге стартует Финал шести. В первый день «Локомотив» из Новосибирска сыграет с «Динамо-ЛО», а хозяева турнира из Казани встретятся с «Белогорьем».
«Рома» — «Лестер»: во сколько начало, где покажут.
Аршавин не осуждает «Спартак» за отказ делать «Зениту» чемпионский коридор.
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