«Рома» — «Лестер». Жозе Моуринью сделает из Варди середняка

5 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» — «Лестер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех англичан оценён экспертами в 3.65. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Лестер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» — «Лестер» (05.05.2022)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 5 мая состоятся две ответные встречи 1/2 финала Лиги конференций. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Италии «Рома» примет «Лестер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Первый матч проходил на равных скоростях и справедливо завершился вничью 1:1. Так как встреча проходила в Англии, Жозе Моуринью решил практически не рисковать и использовал оборонительную схему с пятью защитниками. Тем не менее его подопечные открыли счёт в матче. Сделал это на 15-й минуте капитан команды — Лоренцо Пеллегрини.



После забитого мяча римляне сели в защиту и создали следующий опасный момент только под занавес второго тайма, убежав в контратаку. Вероятно, в этом и заключалась установка португальского специалиста — не проиграть первое противостояние 1/2 финала Лиги конференций.



На предыдущей стадии соревнования «волчица» в первом противостоянии тоже была нацелена на то, чтобы не проиграть. Однако установку выполнить не удалось. Уступила боевым составом не самому именитому «Будё-Глимт». Зато в ответном противостоянии, уже в Италии, разгромила норвежцев со счётом 4:0.

Связан такой прагматичный подход в первых встречах четвертьфинала и полуфинала Лиги конференций с тем, что «Рома» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Ей приходится распределять силы между двумя соревнованиями, что негативно сказывается на результатах некоторых встреч.



С другой стороны, за последние 14 матчей в Серии А команда из Рима потерпела только одно поражение от мощного «Интера» (1:3). Также шесть раз сыграла вничью, а в остальных встречах одержала победы. Отсутствие проблем со стабильностью говорит о многом. Коллектив в полной боевой готовности.



Чего не скажешь о «Лестере», который в текущем сезоне выступает крайне нестабильно. За последние восемь встреч в чемпионате Англии одержал лишь две победы — над «Брентфордом» (2:1) и «Кристал Пэлас» (2:1). При этом сыграл вничью с «Ман Юнайтед» (1:1), «Эвертоном» (1:1) и «Астон Виллой» (0:0). Поражения потерпел от «Арсенала» (0:2), «Ньюкасла» (1:2) и «Тоттенхэма» (1:3).

Примечательно, что за этот период подопечные Брендана Роджерса не пропустили лишь от «Астон Виллы», которая до этого потерпела четыре поражения кряду в АПЛ. На дистанции проблемы в защите тоже проглядываются. За 33 встречи в чемпионате Англии получили в свою сетку больше, чем забили (48 против 54).

Именно из-за ненадёжной линии обороны клуб из Лестера покинул Лигу Европы. Во всех шести встречах группового этапа пропустил, причём одержал за этот период лишь две победы — над «Спартаком» (4:3) и «Легией» (3:1). К слову, и в первом случае мог проиграть. Москвичи растеряли комфортное преимущество в два мяча из-за индивидуальных ошибок.



Ко всему прочему, лишь недавно из лазарета выбрался лидер «лис» — Джейми Варди. Форвард оправился от травмы, но ждать от него высококлассной игры, на наш взгляд, пока не стоит. Игрок принял участие в первой встрече с римлянами, но результативностью не порадовал. Думаем, в грядущей игре, которая состоится на стадионе «Олимпико» в Италии, победу одержат римляне.



В роли хозяев за 18 матчей в чемпионате Италии подопечные Жозе Моуринью потерпели лишь три поражения, также пять раз сыграли вничью и одержали 10 побед. Прилично. А вот «Лестер» за 17 выездных встреч в АПЛ добыл лишь три победы и пять ничьих. Всё остальное — поражения. Возьмём П1 за 2.25.

На предыдущих стадиях плей-офф третьего по значимости европейского турнира команда Брендана Роджерса потерпела на выезде поражение от французского «Ренна» и с трудом вырвала победу у голландского ПСВ. Итальянцы же благодаря разгрому норвежцев показали всем, что они могут включаться, когда это необходимо.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Рома» — «Лестер» 5 мая 2022 года

«Рома» на порядок стабильнее «Лестера». В первом матче она выступила прагматично, как и на предыдущей стадии соревнования. В ответном матче ждём от неё больше уверенности и активности. Англичане имеют проблемы в обороне, да и в нападении пока не всё в порядке, ведь Варди только-только восстановился. Встреча состоится в Риме, где хозяева будут иметь преимущество. Поставим на их победу.



Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 2.25.

Ставка с коэффициентом 4.41 на матч «Марсель» — «Фейеноорд».



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