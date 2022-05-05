«Рейнджерс» — «Питтсбург», 2-й матч. Евгений Малкин испугается 79 сейвов от Шестёркина

6 мая состоится второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Питтсбург» доступен в букмекерских конторах за 3.22.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз» 6 мая 2022 года

Букмекеры не уверены, что второй матч плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург» 6 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.99, тотал меньше 5.5 гола — за 2.00. Сделать ставку на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Ничья в основное время оценивается аналитиками в 4.40.

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На 6 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи 1/8 финала плей-офф. Мы бы уделили внимание второму матчу серии «Рейнджерс» — «Питтсбург», который пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. За такой хоккей и сна не жалко отдать, ведь эмоций здесь хватает.

Первый матч прошёл весьма интересно и даже неожиданно. «Питтсбург» вырвал победу в третьем овертайме (4:3 ОТ). Основное время закончилось при равном счёте 3:3, а в дополнительное время победу «пингвинам» принёс Евгений Малкин. Забросил на 46-й минуте овертайма. Матч выдался удивительным, соперники суммарно провели на льду 106 минут!

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При этом Малкин набрал 176-е очко в плей-офф за карьеру и повторил рекорд Сергея Фёдорова среди россиян. Кроме того, шайба стала 13-й победной в плей-офф для Джино. С другой стороны, Игорь Шестёркин сделал 79 сейвов и стал вторым в истории вратарём НХЛ по сейвам в одном матче. Жаль, что «Нью-Йорку» этого не хватило. Но матч получился на загляденье.

Джейк Гюнцель оформил дубль в ворота Игоря Шестёркина, а Мика Зибанеджад из «Рейнджерс» дважды ассистировал партнёрам. Крис Крайдер забросил шайбу, ставшую 53-й в нынешнем сезоне. Артемий Панарин результативным действием не отметился, хотя в таком противостоянии мастерство от россиянина, конечно же, ждут.

Хотя впереди ещё будут матчи. Как раз второй домашний на носу. Здесь пока говорить о преимуществе одной из команд рано, сыграли лишь один раз. Задрали планку на серию весьма высоко, голов и эмоций хватило на всех. Во втором матче, на наш взгляд, стоит ожидать подобного. Хозяевам нужно отыгрываться, но и «Питтсбург» хорош. Опыт выступлений имеет огромный.

«Рейнджерс» придётся очень непросто. Игорь Шестёркин пока выручает, надо отдать ему должное. Однако и команда должна подсобить ему. Благо на своём льду у неё всё ещё есть преимущество в очных встречах — добыла четыре победы в шести случаях. Хотя статистика последних пяти игр регулярного чемпионата и первого матча плей-офф так себе, тут лишь две победы.

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«Питтсбург» на выезде имеет схожую статистику за аналогичный период. При этом у «Рейнджерс» пять побед в восьми последних очных битвах в принципе. Впрочем, соперники даже в первом матче не уступали друг другу ни в чём. Думается, второй пройдёт в схожей манере. Стоит также сказать, что в Нью-Йорке тотал голов часто был высоким.

Лишь трижды за последние 11 игр забивали меньше пяти шайб. Так что вполне можно рассмотреть «тотал больше 5.5 шайбы» за 1.99. Кроме того, «Рейнджерс» дома особо проигрывать не привыкли: за 41 встречу в сезоне у них было 27 побед. Первый матч в плей-офф сведём к погрешности. Ни по счёту, ни по игре хозяева не были слабее.

Так что можно добавить итоговую победу «Рейнджерс» за 1.74. «Питтсбург» действительно силён. Однако теперь, если 60 минут командам снова не хватит, хозяева доведут дело до конца. Дело ещё в том, что у «Питтсбурга» в первом матче получил травму основной голкипер Кейси Десмит.

Его, скорее всего, заменит Луи Доминге, который ранее был лишь вторым вратарём в плей-офф. Тристан Джерри, который провёл 58 встреч в регулярке, тоже в лазарете. В любом случае это приведёт к ослаблению вратарской линии. Плюс непонятно, как отразится на уверенности защитников. Словом, хозяевам этим нужно пользоваться.

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Первый матч серии получился весьма интересным, пришлось долго ждать развязки. Хозяева хоть и не одержали победу, но тоже были хороши. Впрочем, на своём льду они в принципе играют здорово. Плюс у соперника травмировался голкипер. Это, конечно, ослабит вратарскую линию. Очные встречи часто были верховыми, как и первый матч серии. На наш взгляд, стоит ждать снова много голов.

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы за 1.99.

Ставка 2: итоговая победа «Рейнджерс» за 1.74.

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