«Фиорентина» — «Рома», плей-офф НХЛ и другие матчи. Что смотреть 9 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 9 мая.
На что ставить в футболе 9 мая
Любители футбола могут смело отдыхать сегодня. Из интересных событий только матч Серии А «Фиорентина» — «Рома». Александр Кокорин наверняка попадёт в заявку, но вряд ли появится на поле. Для «фиалок» это последний шанс побороться за еврокубки, а «Рома» в случае победы может сразиться с «Лацио» за пятую строчку.
На что ставить в хоккее 9 мая
В НХЛ продолжается первый раунд плей-офф. «Вашингтон» Александра Овечкина попробует взять и второй домашний матч с «Флоридой», пока столичный клуб ведёт в серии 2-1. Такой же счёт и в сериях «Питтсбург» — «Рейнджерс» и «Даллас» — «Калгари». А вот «Колорадо» может уже завершить своё противостояние с «Нэшвиллом», «лавины» ведут 3-0.
На что ещё ставить 9 мая
На этой неделе пройдут крупные теннисные турниры в Риме. В мужской части соревнований Карен Хачанов встретится с молодым итальянцем Джулио Цеппьери. У женщин Дарья Касаткина сыграет с Тамарой Зиданшек, а Вероника Кудерметова – с Александрой Саснович. Анастасии Павлюченковой будет противостоять представительница Канады Лейла Анни Фернандес.
В НБА в ночь на вторник четвёртые матчи в сериях «Милуоки» — «Бостон» и «Голден Стэйт» — «Мемфис». Пока впереди «Бакс» и «Уорриорз».
В российском волейболе пришло время решающих матчей. У мужчин в «Финале шести» полуфиналы. Сначала московское «Динамо» сыграет с питерским «Зенитом», а затем «Зенит-Казань» будет играть с «Локомотивом» из Новосибирска. А у женщин уже сегодня может определиться чемпион. Это произойдёт, если калининградский «Локомотив» в четвёртом матче серии до 3 побед обыграет «Уралочку» на её площадке.
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