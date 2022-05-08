«Фиорентина» — «Рома». Эльдор Шомуродов заставит Кокорина завидовать

9 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу флорентийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех римлян оценён экспертами в 3.16. Ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Фиорентина» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Рома» (09.05.2022)

В Серии А вовсю ведётся борьба за скудетто, но интрига не только в этом. В предстоящем матче лицом к лицу столкнутся претенденты на участие в следующем розыгрыше еврокубковых соревнований — «Фиорентина» и «Рома». Хозяева располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице и отстают от идущих на шестом месте гостей на три очка. Нагнать оппонента будет нелегко.

В последних трёх турах в Серии А флорентийцы потерпели поражения. Сначала уступили «Салернитане» (1:2), затем «Удинезе» (0:4) и «Милану» (0:1). Наиболее интересны первые два случая, ведь оба оппонента не славятся надёжностью в обороне. В текущем сезоне «морские коньки» пропустили 72 мяча, а «маленькие зебры» — 55. Это много.



Тем не менее фиолетовым за этот период удалось забить лишь один мяч. Результативность «Фиорентины» резко упала после того, как лучший бомбардир команды — Душан Влахович — перешёл зимой в «Ювентус». Винченцо Итальяно перепробовал всевозможные варианты с заменами с целью исправить положение, но стабильности в результатах пока так и не добился.



В последний раз подопечные итальянского специалиста много забили «Наполи» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 3:2. Тогда Винченцо Итальяно даже позволил себе небольшой эксперимент — под занавес встречи выделил игровое время Александру Кокорину. Россиянин совсем не прижился в клубе и стал в глазах итальянских болельщиков посмешищем.

Вот только после успеха клуб из Флоренции с трудом одержал победу над угодившей в жуткий кризис «Венецией» (1:0), а затем и сам начал терпеть поражения. Ни о каких экспериментах и Александре Кокорине теперь речи не идёт. Шансы даже на участие в Лиге конференций в следующем сезоне стремительно испаряются.



«Рома» в последних трёх турах в Серии А добыла более симпатичные результаты. За этот период потерпела лишь одно поражение — от мощного «Интера» (1:3). В других встречах добыла ничьи с «Наполи» (1:1) и «Болоньей» (0:0). Также стоит заметить, что до этого она имела 11-матчевую беспроигрышную серию. Солидные цифры.

Помимо хороших результатов в чемпионате Испании, подопечные Жозе Моуринью показывают класс в Лиге конференций. Недавно вышли в финал соревнования, одолев на предыдущей стадии по сумме двух встреч английский «Лестер» (2:1). После победы в ответном матче (1:0) португальский наставник не сумел сдержать эмоций от счастья и прослезился.

Понять специалиста легко. Успехи команды — его заслуга. Грамотным руководством Моуринью сколотил по сути из середняка крепкий коллектив, который, превозмогая усталость, борется с сильными командами как минимум на равных. К сожалению, у тренера нет времени, чтобы перевести дух после тяжелейших матчей с англичанами.



Встреча с «Фиорентиной», несмотря на кризис в её игре, обещает стать испытанием. Португальцу необходимо задействовать все имеющиеся резервы, ведь до конца текущего розыгрыша Серии А осталось всего три тура. Понятное дело, вся концентрация сейчас направлена на Лигу конференций, но до её финала ещё долго, а состав нужно держать в тонусе.



Для того чтобы увеличить шансы на участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, римлянам достаточно не проиграть. Потому Моуринью вряд ли станет рисковать и предпочтёт сыграть от обороны. Возможно, даже использует схему с пятью защитниками. Однако при этом наставник вполне может позволить себе небольшую ротацию состава.

Например, выделить игровое время экс-игроку российского «Ростова» — Эльдору Шомуродову. В недавнем интервью нападающий заявлял, что хочет получать больше практики. Форвард принял участие в 30 матчах во всех соревнованиях за «Рому», где забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Тем не менее в этих встречах он зачастую появлялся на поле лишь во второй половине второго тайма.



Сейчас Шомуродов и другие игроки ротации «волчицы» могут получить отличный шанс проявить свои сильные стороны. История очных встреч свидетельствует о том, что у римлян на порядок больше ресурсов, чем у оппонента. В последних пяти они одержали победы над флорентийцами. Думаем, не проиграют и в этот раз. Возьмём Х2 за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Рома» 9 мая 2022 года

«Фиорентина» плохо выступила в последних трёх встречах в чемпионате Италии. После ухода Влаховича в её игре отчётливо прослеживаются нестабильность и спад результативности. «Рома» же при Моуринью порядочно добавила в качестве, умудряется хорошо выступать сразу в двух соревнованиях. История очных встреч тоже на её стороне. Думается, португальский специалист найдёт ключ к тому, чтобы его команда как минимум не проиграла и в этот раз.



Ставка: «Рома» не проиграет за коэффициент 1.69.