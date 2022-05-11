«Спартак» — «Енисей», «Ювентус» — «Интер» и другие матчи. Что смотреть 11 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 11 мая.

Ловчев: если «Спартак» не выйдет в финал, команду надо закрывать.

На что ставить в футболе 11 мая

Сегодня смотрим второй полуфинал Кубка России. «Спартак» принимает главную сенсацию сезона ФНЛ – «Енисей». Красноярцы уже убрали с дороги «Локомотив» и «Рубин». Будет ли ещё один неожиданный результат? А в финале уже ждёт «Динамо».

В Италии тоже Кубок, правда, уже финал. «Ювентус» встретится с «Интером». Помним противостояние этих клубов в Суперкубке с драматичной развязкой на последних секундах овертайма. Тогда чуть больше повезло «нерадзурри». Как-то будет на этот раз?

Тьерри Анри дал прогноз на финал Лиги чемпионов.

В Англии «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном». «Ливерпуль» свой матч вчера выиграл, так что «горожанам» нужно побеждать.

В Испании «Севилья» дома сыграет с «Мальоркой», а «Атлетико» в гостях сразится с «Эльче».

На что ставить в хоккее 11 мая

В НХЛ может оформить путёвку во второй раунд «Питтсбург», команда Евгения Малкина ведёт в противостоянии с «Рейнджерс» 3-1. А вот в сериях «Флорида» — «Вашингтон» и «Калгари» — «Даллас» равенство 2-2. Ждём очередные матчи!

На что ещё ставить 11 мая

На теннисном турнире в Риме Карен Хачанов сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. В женской части соревнований Екатерина Александрова сыграет с Марией Саккари, а Дарья Касаткина – с Лейлой Фернандес.

В НБА в ночь на четверг постарается пройти в полуфинал «Голден Стэйт», «воины» ведут в противостоянии с «Мемфисом» 3-1. А вот в серии «Бостона» и «Милуоки» будет как минимум шестой матч, здесь 2-2.

Кроме того, сегодня третий матч в полуфинале Единой лиги ВТБ УНИКС – «Зенит», после двух матчей ничья 1-1. А в Еврокубке финал: трофей разыграют итальянский «Виртус» и турецкий «Бурсаспор».

Защитник «Алании» Татаев: русских в Чехии камнями закидывают.

Каррагер объяснил, почему Холанд не поднимет «Сити» на новый уровень.

Кузнецов: атакующий хоккей мы можем в пивной лиге показывать, а сейчас — защита.