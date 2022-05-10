«Спартак» — «Енисей». Последнюю надежду спасти сезон ещё нужно заслужить

11 мая состоится матч полуфинала Кубка России «Спартак» — «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех красноярцев оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Енисей» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Енисей» (11.05.2022)

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги показатели «Спартака» далеки от идеальных. В один момент даже казалось, что клуб близится к вылету в ФНЛ. Зато он точно преуспевает в Кубке России. Добрался уже до полуфинала, где 11 мая на стадионе «Открытие Банк Арена» померяется силами с «Енисеем».

Благодаря победам в последних двух турах в чемпионате России над «Крыльями Советов» (2:1) и «Уралом» (3:1) москвичи забрались на девятую строчку в турнирной таблице. Примечательно, что в обеих встречах пропустили. По сию пору им ощутимо не хватает надёжности в обороне. Пока что Паоло Ваноли ничего не может поделать с этим важным недостатком.



Итальянский специалист был назначен наставником «народной команды» зимой и сразу начал выстраивать свою иерархию. В первую очередь тренер изменил схему игры. Ваноли избрал стратегию с двумя нападающими для того, чтобы повысить эффективность атакующего звена. Ход действительно интересный.



План сработал довольно неплохо, хотя начал приносить пользу не сразу. В некоторых встречах в РПЛ красно-белые терпели необязательные поражения, хотя выглядели сильнее противников. Зачастую подводили реализация и защитники. Несмотря на старания Александра Максименко, за 28 встреч в чемпионате России москвичи пропустили больше, чем забили (35 против 38).

При таком раскладе вызывает удивление матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА, где «Спартак» сумел не пропустить и одержать победу (1:0). Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена», у красно-белых было заведомо меньше шансов на успех. Однако, на их счастье, игрок оппонента — Жан-Филипп Гбамен — схлопотал красную карточку и предрешил этим исход дерби.



«Енисей», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице ФНЛ и пока имеет математические шансы побороться за путёвку в РПЛ. За последние пять встреч во втором по значимости дивизионе России потерпел лишь одно поражение — от «Краснодара-2» (0:4). Но тогда играл в меньшинстве.



С 43-й минуты красноярцы остались вдевятером. Понятное дело, что рассчитывать при таком раскладе даже на ничью — фантастика. Зато в остальных противостояниях они добыли хорошие результаты. Сначала одержали победы над «Акроном» (3:2), «Нефтехимиком» (2:0) и «Ротором» (3:2), а затем сыграли вничью с «КАМАЗом» (0:0).

В последнем случае победу одержать вновь не позволило удаление, которое схлопотал Херман Феррейра. Впрочем, всё это меркнет по сравнению с выступлениями клуба из Красноярска в Кубке России. На стадии 1/4 финала удалось обыграть «Рубин» (3:1). А в 1/8 финала соревнования разгромить «Локомотив» (4:0).

Не последнюю роль в успехе сыграл главный тренер — Вадим Гаранин. Наставник дал установку своим подопечным бить по слабым местам оппонентов. За счёт этого разница в уровнях первенств практически стёрлась. Также стоит отдать должное футболистам, которые в обоих случаях отдали все силы. Удивили не только умением высоко прессинговать, но и индивидуальным мастерством.



При таком раскладе лучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.81. Красноярцы порадовали результативностью на предыдущих стадиях Кубка России, да и на дистанции имеют хорошую статистику. За 36 встреч в ФНЛ забили 55 мячей. С другой стороны, пропустили за этот период тоже немало — 52.



Потому в виде альтернативы можно рассмотреть тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.66. Несмотря на важность, противостояние обещает получится ярким и с большим количеством голов. Оба коллектива предпочитают атакующий стиль игры оборонительному. Зрители от этого только в выигрыше.

Вопросов к обороне «Спартака» много, вратарская линия тоже не самая уверенная. Столичный клуб наверняка настроится должным образом на игру, всё-таки сгладить не самый удачный сезон теперь поможет только победа в Кубке России. Однако «Енисей», который слишком далеко зашёл, чтобы стесняться, способен доставить проблемы.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Енисей» 11 мая 2022 года

Благодаря Паоло Ваноли «Спартак» нашёл свою игру в нападении, но по-прежнему испытывает проблемы в обороне. Пропускает уже не так много, но регулярно. «Енисей» может этим воспользоваться. Команда точно не относится к числу робких. На предыдущих стадиях она одолела клубы из РПЛ и забила много. Думается, может навязать борьбу и красно-белым. Думаем, голы будут с обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.84.

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