Польша — Уэльс. Роберт Левандовски подготовит почву для трансфера из «Баварии»

1 июня состоится матч 1-го тура Лиги наций Польша — Уэльс. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех валлийцев оценён экспертами в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги наций Польша — Уэльс (01.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол уходит на перерыв, зато стартует Лига наций. На 1 июня запланирована встреча, которая откроет программу первого тура соревнования. На стадионе «Тарчиньски» в Вроцлаве померяются силами Польша и Уэльс. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Польши добыла путёвку в Катар благодаря победе над крепкой Швецией (2:0) в финальном матче квалификации ЧМ-2022. Автором победного мяча стал Роберт Левандовски. На 49-й минуте форвард хладнокровно реализовал пенальти. Затем его сокомандник Пётр Зелиньски упрочил преимущество на 72-й минуте.



Левандовски не первый год успешно выступает за мюнхенскую «Баварию». В текущем сезоне результаты, по обыкновению, очень хороши. За 34 встречи в немецкой Бундеслиге забил целых 35 мячей. В результате выиграл европейскую «Золотую бутсу». Также отметился 13 голами и тремя голевыми передачами в 10 встречах Лиги чемпионов.



Впрочем, бомбардир хорош не только на клубном уровне. За девять матчей отборочного цикла квалификации ЧМ-2022 забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи. За этот период его команда не потерпела ни одного поражения при ничьих с Венгрией (3:3) и Англией (1:1). В остальных матчах были одержаны победы, причём большая их часть получилась результативной.

Левандовски обладает лидерскими качествами и восхищает результативностью, но стоит отметить и тех, кто составляет ему подспорье. Сборная Польши обладает отличной глубиной состава. В каждой зоне есть опытный, качественный игрок, который может в одиночку предрешить исход встречи.



А вот у Уэльса лидеров не так много. Причём некоторые из них уже далеко не так хороши, как раньше. Речь идёт об Аароне Рэмси и Гарете Бэйле. Нападающий, например, некогда сводил болельщиков с ума своей игрой. Сейчас же получает очень мало игровой практики на клубном уровне и выступает соответствующим образом на международной арене.

Бомбардир принял участие в пяти неполных матчах группового этапа квалификации ЧМ-2022, где отметился тремя голами и тремя результативным передачами. Примечательно, что все три мяча забил в одном матче в ворота Беларуси. Два из них — с пенальти. За этот период валлийцы обыграли только Беларусь (3:2 и 5:1) и Чехию (1:0). Также сыграли вничью с Эстонией (0:0) и уступили Бельгии (1:3).



Получив игровую практику на групповом этапе соревнования, Бэйл вернул форму и помог обыграть в полуфинальном матче отборочного цикла ЧМ-2022 Австрию (2:1). В той встрече оформил дубль. Однако после вновь закрепился на скамейке запасных в своём клубе. Следовательно, к грядущему матчу наверняка подойдёт в плохом тонусе.



Учитывая и то, что грядущий матч состоится в Вроцлаве, гораздо больше верится в успех «белых орлов». У валлийцев практически нет результативных игроков, потому рассчитывать на их победу или хотя бы ничью, на наш взгляд, не стоит. У хозяев банально больше ресурсов и сил. Думаем, можно проверить победу сборной Польши за коэффициент 1.81.

Кроме того, у лидера польской команды — Роберта Левандовского — наверняка будет особенная мотивация. Нападающий заявил, что завершает свою историю в мюнхенской «Баварии» и надеется на трансфер. Среди претендентов — каталонская «Барселона». Вероятно, форвард захочет продемонстрировать свои лучшие качества ещё раз.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года

Сборная Польши имеет в своём распоряжении Роберта Левандовского, который в продолжение текущего сезона регулярно и много забивал. Уровень состава и результаты матчей квалификации ЧМ-2022 у поляков лучше, чем у валлийцев. Плюс лидеры Уэльса уже далеко не так хороши, как раньше. Думается, хозяева одержат победу.



Ставка: победа Польши за коэффициент 1.81.