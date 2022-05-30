Шотландия – Украина: рубка за право поехать на ЧМ-2022 в Катар

1 июня 2022 года состоится полуфинальный стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 в Катаре между сборными Шотландии и Украины. Победитель этой встречи сыграет в финале с командой Уэльса, проигравший же будет смотреть чемпионат мира по телевизору. Смогут ли украинцы, оставшиеся из-за известных событий без игровой практики, победить?

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Букмекеры считают фаворитом пары Шотландию, коэффициент на победу которой составляет 2.43. Вероятность победы Украины оценили коэффициентом 3.34. На ничью можно сделать ставку за 3.17. Вероятность прохода Шотландии в финальный этап оценили коэффициентом 1.68, а на проход Украины можно сделать ставку за 2.20.

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.63. ТБ 2.5 идёт за 2.42. Если обе команды смогут поразить ворота в основное время, сыграет коэффициент 2.03. На обратный исход можно поставить за 1.75.

Шотландцы готовы расстроить Украину

Сборной Шотландии не позавидуешь. Всё-таки практически весь мир будет желать победы Украины. Раздавались даже голоса, что украинцам автоматически нужно будет вручить билет в Катар. К чести команды Александра Петракова, они сами пресекли даже разговоры о подобном развитии событий.

Шотландцы играют дома, и это большое подспорье для них. Стадион в Глазго будет поддерживать команду на протяжении всего матча. Во многом поэтому команду Стива Кларка ставят фаворитом встречи. Но и без поддержки болельщиков шотландцы – очень крепкая и неуступчивая команда.

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Они выглядели очень прилично уже на Евро-2020: с результатами не получилось, но те же англичане были на волоске от поражения в матче с Шотландией. А прямо сейчас эта команда имеет серию из 10 матчей без поражений.

В отборе на ЧМ-2022 шотландцы пропустили вперёд Данию, но с Австрией и Израилем справилась команда уверенно. Есть здесь и набор классных футболистов, тех же Эндрю Робертсона и Скотта Мактоминея не нужно представлять любителям футбола. Так что «горцы» очень серьёзно настроены поехать в Катар.

Набрали ли форму украинцы?

Главная проблема сборной Украины – отсутствие игровой практики у футболистов местного чемпионата. Перед Александром Петраковым стояла нелёгкая задача: те же Александр Зинченко и Руслан Малиновский должны были получить отдых после тяжелейшего сезона.

Костяк же команды, наоборот, нужно было нагрузить, чтобы привести в оптимальные кондиции. Украинцы провели серию благотворительных товарищеских игр: с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1), «Эмполи» (3:1) и «Риекой» (1:1). Хватит ли этого? Сказать сложно – всё увидим на поле.

Разумеется, для Украины этот матч очень важен и с патриотической точки зрения. Главный тренер команды говорил о повышении морального духа людей и о том, что победа может дать им радость.

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В отборе Украину поразил ничейный вирус, который и не позволил ей побороться с Францией, которая квалификацию провела ни шатко ни валко. Тем не менее второе место украинцам занять удалось, позади остались Финляндия и Босния. Посмотрим, удастся ли добиться большего.

На что ставить?

Сложно сказать, будет ли матч красивым и ярким, но то, что он будет крайне эмоциональным – факт. В своей истории команды встречались лишь дважды – в 2006 и 2007 годах. Тогда команды обменялись победами.

Сомнительно, что будет много голов. Украинцы могут быть хуже готовы физически, поэтому форсировать события не будут. Шотландцы же всё же не обладают группой атаки, которая способна вытягивать максимум из минимума моментов. На ТМ 2.5 гола можно сделать ставку за 1.63.

Если говорить об исходе, то вероятным итогом 90 минут матча видится ничья. Встреча будет очень близкой, вполне возможно, что игра докатится и до серии пенальти. На ничью по итогам 90 минут матча можно поставить за 3.17, а на серию одиннадцатиметровых предлагают коэффициент 4.90.

Кто бы ни победил в этой игре – дальше их уже ждут Гарет Бэйл и компания. И там точно будет не проще. Но сначала нужно преодолеть первый барьер. Удачных ставок!

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