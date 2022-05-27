Кто станет чемпионом Формулы-1? Ферстаппен и Леклер бьются за титул

Сезон Формулы-1 набирает обороты: позади уже шесть этапов. И он уже стал особенным: кажется, Льюис Хэмилтон не будет участвовать в чемпионской гонке. Всё идёт к тому, что титул разыграют Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Разбираемся в букмекерских раскладах.

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Ферстаппен вышел в лидеры

Победив на Гран-при Испании, Макс Ферстаппен вышел в лидеры чемпионата. У него 110 очков, он на шесть баллов опережает Шарля Леклера. При этом голландец выиграл четыре из шести гонок, но в двух других очков не набрал. Однако последние три этапа в исполнении Макса были безупречными, кажется, он всерьёз намерен защитить титул. А букмекеры считают его фаворитом, поставить на победу Ферстаппена можно за 1.66.

Да, «Ред Булл» пока чуть медленнее «Феррари», зато у Ферстаппена есть отличный напарник в лице Чеко Переса. Мексиканец выглядит очень здорово в этом сезоне и идёт третьим в общем зачёте. Его чемпионство оценивают коэффициентом 60.00, скорее всего, он будет выполнять роль верного оруженосца Ферстаппена.

У Леклера лучшая техника

Шарль Леклер – главный соперник Ферстаппена в нынешнем сезоне. Собственно, монегаск выиграл две гонки, где Макс очков не набрал. Должен был Леклер побеждать и в Испании, но подвела техника. Шансы Шарля выиграть титул аналитики оценили коэффициентом 2.00.

Вообще, в «Феррари» идеально воспользовались изменениями в регламенте, итальянцы построили лучшую машину. Вопрос в том, хватит ли болиду надёжности, а Леклеру – психологической устойчивости. Судя по первым гонкам, с психологией у монегаска всё в порядке. Проблемой могут стать слабые выступления напарника: Карлос Сайнс пока выглядит довольно слабо на фоне лидера. А ведь его помощь будет очень нужна команде. Командную тактику никто не отменял. Даже если она запрещена.

Хэмилтон борется с машиной

Эпоха «Мерседеса» завершается. Немецкая команда не смогла построить лучший болид, что удавалось ей в последние годы. Пока что «Мерседес» — только третий по скорости. Есть проблемы с дельфинированием, раскачиванием машины. В команде заявляют об обновлениях, которые должны помочь, но пока «Мерседес» уступает и «Феррари», и «Ред Булл».

На этом фоне отмечаем тот факт, что Джордж Расселл пока что выше Льюиса Хэмилтона: 74 очка против 46. Отдавая должное Расселлу, стоит отметить: он куда рациональнее подходит к гонкам. Грубо говоря, Хэмилтон больше рискует, пытаясь нащупать настройки болида, которые идеально ему подойдут. Бороться не за победу Льюису не так интересно. А вот для Джорджа каждый успех на вес золота.

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Несмотря на приличный отрыв, шансы Хэмилтона стать чемпионом оценивают выше, на него можно поставить за 25.00. Ну а на Джорджа Расселла можно сделать ставку за 35.00.

«Ред Булл» возьмёт Кубок конструкторов

В командном зачёте лидирует «Ред Булл», у него 195 очков против 169 у «Феррари». Букмекеры считают, что эти команды и разыграют приз. Шансы «быков» оценивают коэффициентом 1.90, а на «гарцующих жеребцов» из Маранелло дают котировку 2.25. Да, итальянский болид пока быстрее, зато у «Ред Булл» гонщики выступают стабильнее.

У «Мерседеса» пока 120 очков и третье место. Поставить на команду Тото Вольфа можно за 10.00. Пока отставание в скорости отыграть не удаётся, доминирование немецкой команды закончено. И неясно, будут ли в «Мерседесе» стараться нивелировать отставание или же решат сосредоточиться на машине для следуюшего сезона.

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