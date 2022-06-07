Германия — Англия, ОАЭ — Австралия и другие матчи. Что смотреть 7 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато идут матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе турниры в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 7 июня.
Левандовски: кто теперь захочет играть за «Баварию»?
На что ставить в футболе 7 июня
Очередной день Лиги наций подарит нам классическое противостояние: Германия против Англии. И те, и другие стартовали в турнире слабовато. Немецкая сборная не смогла переиграть резервный состав Италии, а англичане и вовсе проиграли Венгрии. Кто вернётся на победный путь? Венгры же попробуют вслед за Англией огорчить ещё и итальянцев.
Кроме того, в Лиге B Финляндия примет Черногорию, а Босния – Румынию. В Лиге С Литва сразится с Турцией, а Фареры – с Люксембургом.
На ЧМ-2022 практически не осталось путёвок. Сегодня ОАЭ и Австралия определят, кто разыграет билет в Катар в финале стыков с Перу, а кому придётся расстаться с мечтой.
На что ставить в хоккее 7 июня
В НХЛ продолжается огненная серия «Тампы» и «Рейнджерс». Никита Кучеров и компания смогли вытащить третий матч и сократить отставание в серии, теперь счёт 1-2.
Прогноз с коэффициентом 2.55 на матч «Тампа» — «Рейнджерс».
Сегодня четвёртая игра. И это точно будет очень интересно! Ведь Игорь Шестёркин продолжает совершать умопомрачительные сейвы.
На что ещё ставить 7 июня
Теннисный сезон входит в свою травяную часть. На турнире в голландском Хертогенбосхе Карен Хачанов встретится с чилийцем Алехандро Табило. У женщин Людмила Самсонова сыграет с американкой Энн Ли, а Вероника Кудерметова – с Леолией Жанжан из Франции.
Виталии Дьяченко будет противостоять Шелби Роджерс, а Анастасии Тихоновой предстоит матч с Кирстен Флипкенс.
Уткин назвал постыдным приглашение Федотова в ЦСКА.
Ловчев резко раскритиковал Федуна за жалобы на судейство.
Орлов указал Зареме на главные ошибки руководства «Спартака».
Гендиректор «Зенита» коротко ответил на слухи о переходе Бакаева.
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