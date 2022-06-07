Германия — Англия. Прогноз: Гарет Саутгейт отправится на пересдачу

7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Германия — Англия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех англичан оценён экспертами в 3.46. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Прогноз на матч Германия — Англия с коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Германия — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Германия — Англия (07.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. На 7 июня запланированы шесть встреч 2-го тура. В одной из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами Германия и Англия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В матче 1-го тура немцы сыграли вничью с Италией (1:1). Таким образом, Ханс-Дитер Флик стал третьим тренером в истории национальной команды, которому удалось не проиграть ни одного из первых 10 матчей (восемь официальных и два товарищеских) на своём посту. Примечательно, что в восьми из них были одержаны победы.

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Неудивительно, ведь Флик — невероятно талантливый наставник, не раз доказывавший свою состоятельность. У руля мюнхенской «Баварии» тренер становился победителем Лиги чемпионов, дважды чемпионом Германии, а также обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Германии и Суперкубка Германии. Список мощный.



На международной арене успехи пока тоже хороши, однако ничейным результатом с Италией тренер наверняка недоволен. Его подопечные смотрелись лучше: владели инициативой, превзошли соперника во владении мячом и нанесли больше ударов в створ. Вполне могли добыть победу, но не хватило остроты в атаке и реализации.

Впрочем, стоит отдать должное и Роберто Манчини. Специалист удивил, выпустив обновлённый состав из молодых игроков. Немецкий коллектив явно не ожидал резвости от итальянцев, которые лишились своего лучшего бомбардира — Чиро Иммобиле — и перед этим разгромно уступили Аргентине (0:3) в Финалиссиме.



А вот сборная Англии в матче 1-го тура Лиги наций потерпела поражение от Венгрии (0:1). Венгры грамотно выступили в роли второго номера, создав у ворот оппонента немало моментов благодаря контратакам. Один из них привёл к назначению пенальти, которых хладнокровно реализовал Доминик Собослаи на 66-й минуте.

Англичане не сумели ничем ответить. К Гарету Саутейту в очередной раз имеется ряд вопросов. Тренер обладает колоссальными ресурсами, но регулярно извлекать из них выгоду у него не получается. Отличный тому пример — прошлогодний розыгрыш Лиги наций, где его подопечные одержали лишь три победы в шести турах группового этапа. А именно дважды в матчах с Исландией (1:0 и 4:0), а также с Бельгией (2:1).

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Вничью сыграли с Данией (0:0). Поражения потерпели от бельгийцев (0:2) и тех же датчан (0:1). Также вспоминается Евро-2020, где сборная Англии дошла до полуфинала, а потом резко утратила уверенность. Сначала с трудом обыграла Данию (2:1, ДВ), затем уступила в финале Италии (1:1, по пенальти 2:3), хотя бóльшую часть встречи вела в счёте.



С крепкими оппонентами у англичан регулярно возникают проблемы из-за сомнительной стратегии Саутгейта. Если в матчах с аутсайдерами англичане доминируют и зачастую спокойно одерживают победы, то в противостояниях с крепкими середняками и сильными противниками мы видим прагматичную игру. Результат часто оборачивается для болельщиков разочарованием.



Грядущий матч состоится на стадионе «Альянц-Арена», где у немцев будет преимущество в виде поддержки болельщиков. Дома, как водится, и стены помогают. Англичане наверняка постараются исправиться за поражение от Венгрии, но удастся ли? Школа немецких тренеров сильно превосходит школу английских — они преуспевают в топовых лигах, возглавляя невероятно сильные команды.



Как тут не вспомнить Томаса Тухеля, который стал победителем Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Челси». Юргена Клоппа, выигравшего множество трофеев с «Ливерпулем». И, разумеется, Йоахима Лёва, ставшего чемпионом мира в 2014 году. Ханси Флик тоже принял в той победе непосредственное участие — в роли ассистента. Главный тренер из него ничуть не хуже.

Гарет Саутгейт заявил, что нынешняя сборная Англии способная обыгрывать большие команды. Сборную Германии в том числе. Однако пока что выжимать максимум из богатых имеющихся ресурсов не выходит. Предстоящий матч можно считать экзаменом для англичан, но спрашивать будут строго. Возьмём П1 за коэффициент 2.32.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года

Сборная Германии имеет восьмиматчевую беспроигрышную серию во всех официальных соревнованиях. Под руководством Флика она активно развивается. Ничья с Италией — редкий случай, после чего наверняка будут сделаны выводы. Англия не может похвастаться стабильностью. У Саутгейта есть отличные резервы, но пользоваться ими, судя по всему, не получается. Если уж Венгрии англичане проиграли, то немцев тем более вряд ли удастся обыграть. Поставим на победу хозяев.



Ставка: победа Германии за коэффициент 2.32.

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