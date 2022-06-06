Литва — Турция. Поражение от Люксембурга — это не самое страшное

7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Литва — Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех литовцев оценён экспертами в 12.00. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Литва — Турция 7 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Литва — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.38.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Литва — Турция 7 июня 2022 года

7 июня в 21:45 по мск на стадионе «ЛФФ» в Вильнюсе стартует встреча 2-го тура Лиги наций между Литвой и Турцией. «Лунные звёзды» чувствуют себя хозяевами группы и по праву считаются явными фаворитами на победу в ней. Сложно представить, что хотя бы одна из трёх сборных сможет огорчить Штефана Кунца.

Литовцы, например, уже стартовали с неудачи, которая стала причиной ужасного настроения футболистов, а также болельщиков. Тренером Литвы является Вальдас Иванаускас. Он не отличается большими успехами в своей профессиональной карьере, но успел сменить огромное количество мест работы.

Под его чутким руководством национальная команда Литвы стала худшей во время квалификации на ЧМ-2022. Теперь она может пасть на самое дно и в Лиге наций, потому что в первой игре потерпела поражение. Строго говоря, это не новость для сборной такого калибра. При всём уважении, но больших амбиций у литовцев не было.

Однако у Люксембурга их ещё меньше. Вообще, соперник всегда шёл в числе андердогов, но конкретно для литовцев считается крайне неудобным. В очередной раз они это доказали, проиграв люксембургской команде со счётом 0:2. А ведь выступали на своём газоне и на глазах собственных трибун!

Было заметно, что «красные львы» нисколько не пугались Литвы, не сбавили темп даже после первого забитого гола. В итоге по статистике и на табло оказались лучше, чем соперник. А ведь Вальдас Иванаускас пытался произвести рокировку. Вызвал немало новичков и решил попробовать в роли основного форварда Климавичюса.

Юный спортсмен в возрасте 21 года за 62 минуты так и не распечатал ворота голкипера, но на то есть оправдание. Парень, стоявший в воротах у Люксембурга, принадлежит «Юнион Сент-Жиллуа». Клуб показал шикарную игру в чемпионате Бельгии. В любом случае это лишь утешение для болельщиков Литвы, ведь итог знают все.

Отсутствовал Фёдор Черных – ветеран сборной, забивавший во многих турнирах и отыгравший не менее 70 матчей. Если его выпустят на поле в противостоянии с турками, то есть шанс на хотя бы какой-то отпор. Больше выделить некого, но есть несколько игроков, выступающих на уровне бельгийской лиги. Например, ворота защищает Шеткус из израильского клуба.

Для Турции и Штефана Кунца этот турнир Лиги наций должен оказаться лёгкой прогулкой, потому что не от кого ждать достойной конкуренции. Много разных неудач и поражений потерпели «лунные звёзды» за последние годы, но пришло время вернуться. Причём сделать это громко. Команде предстоит подняться выше, отыграв в одной группе с такими соперниками, как Литва, Люксембург и Фарерские острова.

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С одними из них турки уже уверенно разобрались. «Рыбаки» попытались удержать ворота сухими, но уже на 37-й минуте счёт был открыт после точного удара Ундера. В первом тайме было жаль голкипера противника, а во втором — особенно. Три забитых мяча и 11 ударов по воротам, из которых семь пришлись в створ. Многовато работы, мягко говоря. Один из мячей реализовал защитник «Аталанты» Мерих Демирал. В итоге табло зафиксировало победу Турции со счётом 4:0.

Состав у турок собрался мощный. В атаке хватает предприимчивых спортсменов из Суперлиги, а также есть новичок – Тьяго Чукур, который ещё не получил своего шанса. Отлично сыграл Энес Унал из «Хетафе», Ундер из «Марселя», а также Чалханоглу, выступающий за «Интер».

Любопытно, что это лишь малая часть футболистов, способных нанести сокрушительный удар по статистике топовых европейских сборных. А вот слабых аутсайдеров из первой группы третьей по силе лиге в Лиге наций они должны просто выносить, что называется, в одну калитку.

Туркам не повезло пролететь мимо ЧМ-2022, но они могут хорошенько развлечься на этом турнире. Есть отличный повод установить рекордную отметку по забитым голам, если вдруг станет скучно. Крупнейшая победа «лунных звёзд» произошла впервые в 1949 году, когда они переиграли Сирию со счётом 7:0. С таким свежим и помолодевшим подбором игроков можно смело побить эту отметку.

Литва выбирает схему 4-2-3-1, при которой можно закрыть больше пространства и предотвратить возможность разрезающего паса. Работает она очень слабо и не выручает тренера, поэтому можно подумать об изменениях. Но каких? Более компактной выглядит расстановка турецкой сборной: 4-4-2. Туркам удаётся держать надёжную оборону, а также хорошо играть впереди. Сегодня, к слову, это одна из лучших тактик среди топовых команд.

Впрочем, тут стоит помнить и о существенной разнице в классе исполнительского мастерства. Литовцы вряд ли смогут легко пройти защитников Турции, тем более с такой плотной расстановкой у последних. С трудом верится, что кто-то из спортсменов под руководством Иванаускаса способен на подвиги.

Во время противостояния с Люксембургом хозяева нервничали и ошибались, получив четыре жёлтых карточки. Судить матч вызван Новак Симович. Арбитр привык работать с сербскими лигами, где всегда напряжённая борьба. Жалеть литовцев он точно не будет. Если от беспомощности те начнут нарушать, то будут моментально наказаны.

Не исключаем, что Литва получит удаление, а это, разумеется, сыграет ещё одну важную роль в итоговых цифрах на табло. Турецкие нападающие и полузащитники жаждут голов, ведь не за трофеями же они прилетели в группу, где у них нет равных. Стартовали с четырёх забитых, а теперь могут увеличить это количество. Так что возьмём ИТБ2 2.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Литва – Турция 7 июня 2022 года

Матч должен получиться весёлым и зрелищным. Хозяева не имеют в составе опасных форвардов или слишком надёжных защитников, способных остановить турецких нападающих. Подопечные Кунца же хороши: опытны, обладают классной скоростью и предприимчивы в атаке. К тому же ворота будут находиться под защитой Чакыра. Несладко придётся литовцам. «Лунным звёздам» важен кураж и количество забитых мячей, поэтому отличной выглядит ставка на индивидуальный тотал гостей.

Ставка: индивидуальный тотал Турции больше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.

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