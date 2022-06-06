Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Литва – Турция, прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022, прямая трансляция, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

Литва — Турция. Поражение от Люксембурга — это не самое страшное
Максим Ермаков
Литва – Турция: прогноз на матч Лиги наций 07.06.
Комментарии
Литовцы в первом туре уступили Люксембургу. Турки добавят боли.

7 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Литва — Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу турок в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех литовцев оценён экспертами в 12.00. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Украинской сказке пришёл конец. Почему от победы Уэльса выиграли все.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Литва — Турция 7 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Литва — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.38.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Литва — Турция 7 июня 2022 года

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 2-й тур
07 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Литва
Не начался
Турция

7 июня в 21:45 по мск на стадионе «ЛФФ» в Вильнюсе стартует встреча 2-го тура Лиги наций между Литвой и Турцией. «Лунные звёзды» чувствуют себя хозяевами группы и по праву считаются явными фаворитами на победу в ней. Сложно представить, что хотя бы одна из трёх сборных сможет огорчить Штефана Кунца.

Германия – Англия. Гарри Кейн помешает Флику установить рекорд Германия – Англия. Гарри Кейн помешает Флику установить рекорд

Литовцы, например, уже стартовали с неудачи, которая стала причиной ужасного настроения футболистов, а также болельщиков. Тренером Литвы является Вальдас Иванаускас. Он не отличается большими успехами в своей профессиональной карьере, но успел сменить огромное количество мест работы.

Под его чутким руководством национальная команда Литвы стала худшей во время квалификации на ЧМ-2022. Теперь она может пасть на самое дно и в Лиге наций, потому что в первой игре потерпела поражение. Строго говоря, это не новость для сборной такого калибра. При всём уважении, но больших амбиций у литовцев не было.

Однако у Люксембурга их ещё меньше. Вообще, соперник всегда шёл в числе андердогов, но конкретно для литовцев считается крайне неудобным. В очередной раз они это доказали, проиграв люксембургской команде со счётом 0:2. А ведь выступали на своём газоне и на глазах собственных трибун!

Босния и Герцеговина – Румыния. Эдин Джеко не может спасать вечно Босния и Герцеговина – Румыния. Эдин Джеко не может спасать вечно

Было заметно, что «красные львы» нисколько не пугались Литвы, не сбавили темп даже после первого забитого гола. В итоге по статистике и на табло оказались лучше, чем соперник. А ведь Вальдас Иванаускас пытался произвести рокировку. Вызвал немало новичков и решил попробовать в роли основного форварда Климавичюса.

Юный спортсмен в возрасте 21 года за 62 минуты так и не распечатал ворота голкипера, но на то есть оправдание. Парень, стоявший в воротах у Люксембурга, принадлежит «Юнион Сент-Жиллуа». Клуб показал шикарную игру в чемпионате Бельгии. В любом случае это лишь утешение для болельщиков Литвы, ведь итог знают все.

Отсутствовал Фёдор Черных – ветеран сборной, забивавший во многих турнирах и отыгравший не менее 70 матчей. Если его выпустят на поле в противостоянии с турками, то есть шанс на хотя бы какой-то отпор. Больше выделить некого, но есть несколько игроков, выступающих на уровне бельгийской лиги. Например, ворота защищает Шеткус из израильского клуба.

«Спартак» повторит кубковый успех? Конкуренция будет зашкаливать «Спартак» повторит кубковый успех? Конкуренция будет зашкаливать

Для Турции и Штефана Кунца этот турнир Лиги наций должен оказаться лёгкой прогулкой, потому что не от кого ждать достойной конкуренции. Много разных неудач и поражений потерпели «лунные звёзды» за последние годы, но пришло время вернуться. Причём сделать это громко. Команде предстоит подняться выше, отыграв в одной группе с такими соперниками, как Литва, Люксембург и Фарерские острова.

Клаудиньо раскритиковал отстранение российских клубов от еврокубков.

С одними из них турки уже уверенно разобрались. «Рыбаки» попытались удержать ворота сухими, но уже на 37-й минуте счёт был открыт после точного удара Ундера. В первом тайме было жаль голкипера противника, а во втором — особенно. Три забитых мяча и 11 ударов по воротам, из которых семь пришлись в створ. Многовато работы, мягко говоря. Один из мячей реализовал защитник «Аталанты» Мерих Демирал. В итоге табло зафиксировало победу Турции со счётом 4:0.

Состав у турок собрался мощный. В атаке хватает предприимчивых спортсменов из Суперлиги, а также есть новичок – Тьяго Чукур, который ещё не получил своего шанса. Отлично сыграл Энес Унал из «Хетафе», Ундер из «Марселя», а также Чалханоглу, выступающий за «Интер».

Валентина Шевченко — Тайла Сантос: очередная жертва киргизской Пули Валентина Шевченко — Тайла Сантос: очередная жертва киргизской Пули

Любопытно, что это лишь малая часть футболистов, способных нанести сокрушительный удар по статистике топовых европейских сборных. А вот слабых аутсайдеров из первой группы третьей по силе лиге в Лиге наций они должны просто выносить, что называется, в одну калитку.

Туркам не повезло пролететь мимо ЧМ-2022, но они могут хорошенько развлечься на этом турнире. Есть отличный повод установить рекордную отметку по забитым голам, если вдруг станет скучно. Крупнейшая победа «лунных звёзд» произошла впервые в 1949 году, когда они переиграли Сирию со счётом 7:0. С таким свежим и помолодевшим подбором игроков можно смело побить эту отметку.

Литва выбирает схему 4-2-3-1, при которой можно закрыть больше пространства и предотвратить возможность разрезающего паса. Работает она очень слабо и не выручает тренера, поэтому можно подумать об изменениях. Но каких? Более компактной выглядит расстановка турецкой сборной: 4-4-2. Туркам удаётся держать надёжную оборону, а также хорошо играть впереди. Сегодня, к слову, это одна из лучших тактик среди топовых команд.

Впрочем, тут стоит помнить и о существенной разнице в классе исполнительского мастерства. Литовцы вряд ли смогут легко пройти защитников Турции, тем более с такой плотной расстановкой у последних. С трудом верится, что кто-то из спортсменов под руководством Иванаускаса способен на подвиги.

Во время противостояния с Люксембургом хозяева нервничали и ошибались, получив четыре жёлтых карточки. Судить матч вызван Новак Симович. Арбитр привык работать с сербскими лигами, где всегда напряжённая борьба. Жалеть литовцев он точно не будет. Если от беспомощности те начнут нарушать, то будут моментально наказаны.

Кто станет чемпионом Формулы-1? Ферстаппен и Леклер бьются за титул Кто станет чемпионом Формулы-1? Ферстаппен и Леклер бьются за титул

Не исключаем, что Литва получит удаление, а это, разумеется, сыграет ещё одну важную роль в итоговых цифрах на табло. Турецкие нападающие и полузащитники жаждут голов, ведь не за трофеями же они прилетели в группу, где у них нет равных. Стартовали с четырёх забитых, а теперь могут увеличить это количество. Так что возьмём ИТБ2 2.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Литва – Турция 7 июня 2022 года

Матч должен получиться весёлым и зрелищным. Хозяева не имеют в составе опасных форвардов или слишком надёжных защитников, способных остановить турецких нападающих. Подопечные Кунца же хороши: опытны, обладают классной скоростью и предприимчивы в атаке. К тому же ворота будут находиться под защитой Чакыра. Несладко придётся литовцам. «Лунным звёздам» важен кураж и количество забитых мячей, поэтому отличной выглядит ставка на индивидуальный тотал гостей.

Ставка: индивидуальный тотал Турции больше 2.5 мяча за коэффициент 2.14.

Роман Асхабадзе: «Факел» точно готов к РПЛ.

Чемодан без ручки. Как Роналду стал обузой для «Манчестер Юнайтед».

Федун поблагодарил посольство Италии за помощь Ваноли и Каттани.

Зинченко: украинская нация никогда не сдаётся.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022