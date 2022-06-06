Гарет Саутгейт заявил, что сборная Англии способна обыгрывать большие команды

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался перед матчем Лиги наций со сборной Германии.

«Для меня Германия и Бразилия до сих пор остаются эталоном тех стран, которые регулярно и стабильно побеждают в турнирах. Нужно уважать футбольную историю Германии и её нынешнюю силу.

Завтрашний матч прекрасно нам подходит, именно такой экзамен нам и нужен. Это будет отличная проверка того, на каком этапе мы находимся — но этот матч не даст ответа на вопрос, какими мы будем через пять месяцев. Если мы победим завтра, это не будет означать, что и через пять месяцев всё будет отлично. За это время многое произойдёт.

Даже когда мы дошли до полуфинала чемпионата мира 2018 года, а это была одна из труднейших задач, оставался вопрос, способны ли мы обыгрывать более крупные команды? С тех пор мы победили Испанию, Бельгию и Германию. Мы начинаем добиваться нужных результатов в таких играх и продолжим над этим работать», – приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Матч Германия – Англия в рамках Лиги наций состоится завтра, 7 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.