Швейцария — Испания. Нет ничего страшнее 0:4 от Роналду? А вот и есть!

9 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Швейцария — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех швейцарцев оценён экспертами в 4.33. Ставки на ничью принимаются за 3.74.

Почему сборная Испании обыграет швейцарцев.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Швейцария — Испания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Швейцария — Испания (09.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. На 9 июня запланированы девять встреч третьего тура. В одной из них на стадионе «Стад де Женев» в Каруже померяются силами Швейцария и Испания. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В первых двух турах соревнования швейцарцы потерпели поражения. Сначала проиграли Чехии (1:2), затем — разгромно Португалии (0:4). Наиболее интересен последний случай. Подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина (бывшего защитника, к слову) полностью провалились в обороне.

Агент Джикии рассказал о восстановлении футболиста после травмы глаза.

Ещё до перерыва португальцам удалось забить три мяча, хотя была возможность поразить ворота оппонента ещё пару-тройку раз. Выступил здорово, пожалуй, лишь один игрок сборной Швейцарии — голкипер Грегор Кобель. Однако его усилий оказалось недостаточно для предотвращения катастрофы.



Обоснования столь ужасному выступлению швейцарцев попросту нет, ведь за восемь туров квалификации ЧМ-2022 они не потерпели ни одного поражения при ничьих с Италией (0:0 и 1:1) и Северной Ирландией (0:0). В остальных матчах одержали уверенные победы. Таким образом, добыли путёвку в Катар, оставив не у дел итальянцев.

Возможно, дело в нехватке мотивации. Или всё из-за длительного простоя и рассинхронизации игровых механизмов игры швейцарцев. Как бы там ни было, Мурату Якину предстоит провести колоссальную работу над ошибками, какой-то ответ должен последовать. Сейчас его подопечные совсем не внушают доверия.



Чего не скажешь об испанцах, которым было по силам в первых двух турах Лиги наций одержать победы над Португалией и Чехией. В обоих случаях они контролировали игру и создавали огромное количество моментов. Попросту не хватило реализации. В результате пришлось довольствоваться ничейными результатами — 1:1 и 2:2 соответственно.

«Спартак»: очень не хочется, чтобы сезон начинался с подковёрных игр.

За великолепный контроль мяча и уверенные выступления строго первым номером стоит отдать должное Луису Энрике. Наставник испанцев сумел поставить такой футбол ещё на Евро-2020, где его подопечные добрались до полуфинала при сильно ограниченных из-за травм основных игроков ресурсах. В следующую стадию турнира не позволила пройти Италия (1:1, по пенальти 2:4).



Из неудачи был сделан вывод, и в прошлогоднем розыгрыше Лиги наций сборная Испании отомстила итальянцам, одержав в полуфинале соревнования победу — 2:1. С тех пор многое изменилось, но лишь в положительную сторону. У Луиса Энрике появилось больше пространства для творчества ввиду прогресса испанских футболистов.



Впрочем, Испания всегда относилась к фаворитам. Она неоднократно становилась победительницей в различных международных соревнованиях. В этом сезоне есть отличная возможность пополнить копилку очередным трофеем. Талантливых игроков и тактического превосходства Энрике для этого должно хватить.

Несмотря на то что грядущий матч состоится в Швейцарии, больше верится в успех испанцев. Их комбинационный футбол вызывает симпатию. Со временем наверняка наладится и реализация моментов, которых создаётся великое множество. Швейцарцы, судя по всему, угодили в чёрную полосу. Думаем, можно взять П2 за коэффициент 1.98.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года

В первых двух турах Лиги наций Швейцария потерпела поражения, показав, откровенно говоря, плохой футбол. Мурату Якину можно только посочувствовать. Пока непонятно, за счёт чего его подопечные могут зацепиться хотя бы за ничью. Складывается впечатление, что Испания на голову сильнее. У неё в арсенале имеется масса талантливых футболистов и Луис Энрике. Опытный тренер достигал солидных успехов, даже когда не хватало резервов. Сейчас же гости во всеоружии. Проверим их победу.



Ставка: победа Испании за коэффициент 1.98.

Ловчев: игроков вроде Рассказова в «Спартаке» быть не должно.

Тренер сборной Португалии: никто в футболе не заменит Криштиану Роналду.

Александр Кержаков может возглавить «Волгарь».

«Спартак» рассматривает вариант с бойкотом Суперкубка России.