Швеция — Сербия. Обидчики Криштиану Роналду накажут букмекеров за легкомыслие

9 июня состоится матч 3-го тура Лиги наций Швеция — Сербия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех сербов оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.28.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швеция — Сербия 9 июня 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Швеция — Сербия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги наций Швеция — Сербия 9 июня 2022 года

Болельщики на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме будут ждать начала матча 3-го тура Лиги наций между сборными Швеции и Сербии. Начало — 9 июня в 21:45 мск. После двух туров результаты у команд одинаковые: по одному поражению и одной победе. В случае успеха кто-то сможет уйти в отрыв, пусть даже ненадолго.

Старт Швеции в Лиге наций получился удачным. Никаких проблем матч со Словенией не вызвал — выиграли со счётом 2:0. Психологическое преимущество было на стороне шведов, потому что уже к 39-й минуте после спорного момента в штрафной Яна Облака был назначен пенальти. Форсберг уверенно его реализовал. А за несколько минут до финального свистка увеличил отрыв Деян Кулушевски.

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Скандинавское же дерби оказалось непростым для подопечных Андерссона. Нападающие Швеции никак не могли переиграть голкипера из «Рединга», хуже всего выглядело отсутствие идей. Ничего интересного сине-жёлтые не придумали, с трудом проходя плотную оборону норвежцев. Пропустили два гола от Холанда, один — с пенальти. Сами смогли ответить только раз, но уже под занавес матча. В итоге поражение — 1:2.

Сербия начала с норвежцев и проиграла только по счёту на табло. На деле смотрелась интереснее и перспективное. Чаще била по воротам, почти в два раза больше владела мячом, но не хватало точности. Да и голкипер соперника оказался непроходимым. Судьбу решил гол Холанда ещё на 26-й минуте, и глубокая оборона норвежцев даже разозлила Митровича.

Выплеснуть весь негатив от первого матча в группе подопечные Драгана Стойковича решили на Словению. Команду было невозможно остановить, а ворота Яна Облака оказались легкодоступными. Лучший бомбардир Чемпионшипа открыл счёт, а Милинкович-Савич поддержал его, увеличив преимущество. Следом отметились Лука Йович и Радоньич. Все эти парни выступают за известные европейские клубы и имеют гораздо больше опыта, чем шведы.

Швеция всегда отличалась только стабильностью и надёжностью, но в составе нет волшебников. В мире современного футбола не взять ворота классическими способами, даже тренерские системы прогрессируют и предвидят подобные моменты. Спортсменов, которые могли бы придумать гол из ничего, сине-жёлтым явно не хватает. Хотелось бы рассчитывать на Александера Исака, но нападающий «Реала Сосьедад» скован.

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Большой объём работы в штрафной соперников выполняют Форсберг и Кулушевски. Они же являются лучшими в сборной по реализации в текущем розыгрыше Лиги наций. Норвежцам забили — хорошо, но те уже потеряли бдительность к 88-й минуте и позволили себе расслабиться. Пройдёт ли такой фокус с крепкими сербами?

Под руководством Стойковича играют настоящие профессионалы, которые только набирают обороты. Прилетел из Мадрида Лука Йович, ведёт атаку Александр Митрович. Также заслуживает внимания Тадич, выступающий за «Аякс». Помогают держать оборону защитники из Примеры, Бундеслиги и Серии А. Сейчас многое зависит от тренера и его способов управления.

Чего может не хватать такой укомплектованной сербской сборной? Примером служит их первая игра с Норвегией, ведь тогда подвела реализация. Оторвались на Словении, забили четыре. В глаза бросается то, как мастерски играли головой. Три мяча удалось положить именно со второго этажа. В таком случае будет достаточно зарабатывать как можно больше угловых и делать точные навесы.

Следует вернуться в квалификацию на ЧМ-2022, где сербские игроки справились с португальцами. Лишить прямой путёвки в важнейшем заключительном матче этапа Роналду и его партнёров — дорогого стоит! Есть трудности с защитой, но их можно исправить по ходу ближайших встреч. Когда есть ресурсы, решить абсолютно любой вопрос.

Многие эксперты склоняются в сторону Швеции, называя её главным фаворитом группы, но причины таких выводов называют вскользь. В действительности за первую строчку должны бороться сборные Сербии и Норвегии. Доказывать это «белые орлы» будут уже в 3-м туре, после чего все вопросы о качестве сербского футбола должны отойти на второй план. Думаем, даже можно взять П2 за 2.95.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швеция — Сербия 9 июня 2022 года

В квалификации на чемпионат мира футболисты Швеции допускали ошибки. Неубедительно отыграли групповой этап, потерпев поражение даже от Грузии. Неубедительно выглядели в матче с поляками, хотя могли прыгнуть выше головы. Балканская же сборная смотрится намного лучше и интереснее, особенно во время атак и розыгрышей стандартных положений. На наш взгляд, даже домашняя обстановка не поможет шведам одолеть сербов. Ставим на победу «белых орлов» за вкусный коэффициент 2.95.

Ставка: победа Сербии за коэффициент 2.95.

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