ЦСКА после 0:3 от «Зенита», Надаль борется за 1/4 финала Уимблдона: что смотреть 4 июля

Первый месяц лета позади, набирает обороты июль. Спортивный сезон тоже протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол в отпуске, российские команды готовятся к старту РПЛ. На хоккейной арене затишье, зато теннисисты вовсю рубятся на Уимблдоне. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 4 июля.
В «Зените» рассказали, какие две позиции усилят в ближайшее время.
На что ставить в футболе 4 июля
Российские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона чемпионата России. Сегодня пройдут две товарищеские встречи и один матч предсезонного кубка. На «ВЭБ Арене» в Москве местный ЦСКА примет «Пари Нижний Новгород» и постарается исправиться за разгромное поражение от «Зенита» в прошлом туре соревнования. Начало — в 20:00 мск.
Кроме того, интригующе выглядит вывеска «Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск». Товарищеская встреча должна пройти на стадионе «Рублёво» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Автозаводцы вышли в РПЛ, а потому продолжают подготовку к старту нового сезона. Хабаровчанам не хватило до стыковой зоны немного, так что Роман Шаронов постарается наверстать.
Почему «Торпедо» обыграет «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче.
Поклонники футбола Нового Света могут обратить внимание на матч американской лиги — МЛС. 5 июля в 4:00 мск стартует встреча «Колорадо Рэпидз» — «Остин». За гостей выступает экс-игрок петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси. К слову, футболист находится среди лучших бомбардиров турнира на данный момент.
На что ставить в теннисе 4 июля
Уимблдон в самом разгаре. С каждыми днём участников становится всё меньше, а уровень оппозиции только растёт. Сегодня среди прочих следим за противостоянием Ботика ван де Зандсхулпа и Рафаэля Надаля в четвёртом круге турнира в Великобритании. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.
Также не стоит проходить мимо 1/8 финала среди женщин. Среди прочих сегодня будут выяснять отношения американка Аманда Анисимова и француженка Армони Тан (18:30 мск). Любопытно выглядит и встреча Елены Рыбакиной из Казахстана с Петрой Мартич из Хорватии (15:00 мск).
На что ещё ставить 4 июля
В Европе идёт отборочный раунд к ЧМ-2023 по баскетболу, сегодня пройдут семь встреч 6-го тура. Сборная России была отстранена, поэтому следить остаётся разве что за действующими чемпионами — испанцами. Сборная Испании сыграет со сборной Грузии. Начало — 18:00 мск.
Шахматный турнир претендентов — 2022 добрался до 14-го тура. Россиянину Яну Непомнящему сегодня будет противостоять Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. Старт запланирован на 16:00 мск. Россиянин, к слову, уже обеспечил себе первое место.
Почему ЦСКА разочарует в матче с «Пари НН».
Канчельскис: с каждым днём всё больше выясняется, что Дзюба никому не нужен.
«Фиорентина» недовольна желанием Кокорина остаться.
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Нобоа: хочу закончить карьеру в «Зените».
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