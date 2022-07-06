Украина — Испания. Украинские баскетболисты не повторят судьбу Зинченко и Ярмоленко

7 июля состоится отборочный матч ЧМ-2023 по баскетболу Украина — Испания. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они видят фаворитами гостей: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех Украины оценивается в 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на отборочный матч ЧМ-2023 Украина — Испания 7 июля 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра квалификации ЧМ-2023 в европейском сегменте Украина — Испания получится результативной: тотал больше 151.5 очка идёт за 1.62, а тотал меньше 151.5 очка – за 2.20. Ничья в первой четверти оценивается коэффициентом 11.00.

Анализ и прогноз на отборочный матч ЧМ-2023 Украина — Испания (07.07.2022)

Подходит к завершению отборочный турнир среди мужских европейских баскетбольных сборных. Команды ведут ожесточённую борьбу за право выступить на ЧМ-2023. В группе G второго квалификационного раунда соперникам осталось провести один матч. 7 июля сборная Украины примет на нейтральной площадке «Арены Рига» национальную команду Испании.

Будущие соперники выступают в квартете со сборными Грузии и Северной Македонии. Вопрос о выходе в следующий раунд уже решён — Грузия, Испания и Украина продолжат борьбу, а баскетболисты Северной Македонии остались за бортом европейского первенства. Хотя до последнего тура соперники не могут выявить победителя группы.

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Пока первое место занимает Грузия, что является одной из главных сенсаций квалификации в европейском сегменте. У неё в активе 10 очков, когда у сборной Испании на один балл меньше. Украинцы находятся на третьем месте, записав в актив восемь очков. Подопечным Серджо Скариоло достаточно победить Украину, чтобы выиграть группу.

Сборная Украины решила поставленную задачу выйти из группы, одержав в июльском слоте матчей две победы подряд. Они одолели на нейтральной площадке Грузию со счётом 79:66 и на выезде Северную Македонию — 73:68. Баскетболисты получили заряд уверенности в собственных силах и с максимальным настроем подходят к последней игре в группе. При этом наверняка не терпится взять реванш у испанцев за недавнее поражение 74:88. Отсутствие волнения за результат, вероятно, положительно скажется.

Сборная Испании повергла своих поклонников в шок, уступив в минувшем туре на выезде Грузии со счётом 76:82. Хотя поражение случилось в овертайме, это не меняет неожиданного результата. Любопытно, что статистические показатели соперников примерно равные. Испанцы имели преимущество по подборам, но оно нивелировалось безобразным исполнением штрафных бросков.

Редко встречаются игры, когда явный фаворит противостояния реализовывает всего 57% штрафных и 27% трёхочковых бросков. Грузины более ответственно отнеслись к реализации и показали хорошую статистику: 80% попаданий с линии и 40,1% – из-за дуги. Подобные перепады в играх испанцев в последнее время перестали быть редкостью. Тревожная ситуация. От нестабильности Испании можно оттолкнуться.

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Проблемы в командной игре появились после решения нескольких возрастных игроков Испании завершить карьеру в сборной. Прежде всего речь идёт о великих братьях Газоль. Они более 10 лет олицетворяли фирменный стиль сборной. Наставнику пришлось в срочном порядке вызывать на сборы молодых игроков, которые не отличаются стабильностью.

Сборная Испании обеспечила себе место в следующем раунде, что даёт повод Серджо Скариоло продолжить поиск оптимальных сочетаний. Весьма вероятно, что главный тренер предоставит время на паркете всем баскетболистам из заявки, в некоторой мере пожертвовав результатом. Ещё одно поражение в отборочном турнире не станет трагедией, зато молодёжь получит бесценный опыт в противоборстве с серьёзным оппонентом.

Вполне вероятно, что без давления трибун и при широкой ротации испанцам не удастся набрать много очков. Украинцы достаточно уверенно действуют в позиционной обороне, а их высокорослые игроки умеют хорошо сражаться на подборе. Стоит отметить, что в последней игре с Северной Македонией сразу четыре баскетболиста сборной Украины записали в актив минимум по пять подборов.

По нашему мнению, перспективно смотрится вариант, при котором номинальные хозяева площадки будут максимально собранно играть в защите и переведут встречу в вязкий и позиционный баскетбол. Предположим, что набрать много очков молодым, но лишённым опыта международных противостояний испанцам в таких условиях будет неимоверно сложно.

Возьмём ставку «Испания наберёт меньше 80.5 очка» за коэффициент 1.85. Конечно, до финального раунда чемпионата мира ещё далеко, однако украинские баскетболисты, в отличие от сборной Украины по футболу, всё ещё сохраняют шансы. Победа над действующими чемпионами придаст уверенности.

Прогноз и ставки на отборочный матч ЧЕ-2023 Украина — Испания 7 июля 2022 года

Лишённые в какой-то мере турнирной мотивации испанцы на выезде противостоят опытному и мотивированному оппоненту. Стоит предположить, что главный тренер сборной Испании продолжит эксперименты с составом и предоставит возможность проявить себя всем запасным. Такое решение может отрицательно сказаться на общей результативности гостей.

Ставка: тотал Испании меньше 80.5 очка за коэффициент 1.85.

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