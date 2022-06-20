Лига Европы — 2022/2023. Тен Хаг приведёт «МЮ» к титулу?

Лига чемпионов в футболе, конечно, стоит особняком, но и в Лиге Европы всегда есть на что посмотреть. Особенно сейчас, когда появилась Лига конференций и проходных матчей стало куда меньше. Сейчас, летом, все участники основного турнира ещё не определились, но букмекеры уже принимают ставки на победителя. Изучаем их прогнозы на турнир.

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Тен Хаг поведёт «МЮ» к победе. Вместе с Роналду?

«Манчестер Юнайтед» затеял очередную перестройку. Впрочем, она назрела. Ральф Рангник откровенно не справился на тренерском поприще и даже не остался консультантом. А на тренерский мостик заступил Эрик тен Хаг, творец современного «Аякса». Конечно, будет и перестройка в составе.

Ряд игроков во главе с Полем Погба клуб покидают, взамен же тен Хаг постарается пригласить молодых и голодных. В частности, из «Барселоны» голландец хочет переманить хорошо знакомого соотечественника Френки де Йонга.



Есть вопросы по Криштиану Роналду. В английской прессе появляются слухи, что португалец не вписывается в планы тен Хага и может покинуть клуб. Впрочем, пока стороны опровергают эту информацию.

Ари дал совет Артёму Дзюбе.

Так или иначе, за этим «МЮ» будет очень интересно понаблюдать. И аналитики дают тен Хагу аванс, выделяя команду среди прочих в линии на победителя Лиги Европы. Поставить на манкунианцев можно за 7.00.

Артета не попал в Лигу чемпионов, но может выиграть Лигу Европы

На лондонский «Арсенал» можно сделать ставку за 9.00. «Канониры» очень здорово провели вторую часть сезона в АПЛ, но упустили путёвку в Лигу чемпионов. Однако костяк команды сохранится, а если ещё удастся и усилиться, то можно вполне замахнуться на Лигу Европы.

По крайней мере, потенциал команды позволяет, да и Микель Артета – тренер недюжинного таланта. Правда, пока не хватает стабильности. В минувшем сезоне лондонцы не выдержали темпа в концовке, финишировав только на пятой позиции в чемпионате Англии.

Сарри в числе фаворитов, а вот Моуринью затаился

За 15.00 можно поставить на победу «Лацио» или «Реала Сосьедад». Пока не совсем понятно, станут ли эти клубы сильнее по сравнению с прошлым сезоном, но слабее точно стать не должны. А костяк и у римлян, и у басков очень приличный.

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А вот на «Рому» Жозе Моуринью дают коэффициент 17.00. Да, «волки» выиграли Лигу конференций, но Лига Европы — турнир уровнем выше. А о качественном усилении пока не слышно. Да и Моуринью может начать процесс разрушения команды изнутри, мы видели это в некоторых предыдущих его командах.

Кто ещё может победить?

Шансы испанского «Бетиса» оценили коэффициентом 20.00. За 25.00 можно сделать ставку на «Фрайбург», а за 30.00 – на финалиста Лиги конференций «Фейеноорд». Дальше в списке букмекеров идут «Нант», «Ренн» и «Унион», на любой из этих клубов предлагают коэффициент 35.00. Наконец, за 50.00 можно поставить на «Брагу» из Португалии.

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