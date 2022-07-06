«Ростов» — «Форте». Карпин и Онопко подойдут к новому сезону во всеоружии

7 июля состоится товарищеский матч «Ростов» — «Форте». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Форте» оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

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Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Ростов» — «Форте» 7 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Ростов» — «Форте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.69. На то, что не забьют, дают коэффициент 2.04. Поставить на голы с обеих сторон можно за 1.79.

«Ростов» — «Форте»: прогноз и анализ товарищеского матча (07.07.2022)

До начала нового сезона в РПЛ остаётся совсем немного, клубы радуют своих болельщиков товарищескими матчами и продолжают подготовку. На 7 июля запланирован матч между «Ростовом» и таганрогским «Форте». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск. Ростовчане готовятся полным ходом.

После не самого удачного и тяжёлого сезона, когда «Ростов» занял лишь девятое место и с трудом спасся, в товарищеских встречах у команды всё получается неплохо. Проведя четыре игры, потерпел лишь одно поражение от «Краснодара» (0:2). Накануне же обыграл «Кубань» (2:0). За четыре матча забил девять мячей, пропустив лишь три. Весьма неплохо.

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Таганрогский «Форте» выступает в ФНЛ-2 в первой группе. Занял в прошлом сезоне четвёртое место, заработав 61 балл в 32 матчах. Да и статистика забитых и пропущенных была неплохая: 55-31. В товарищеских матчах клуб играл лишь с «Краснодаром», где уступил 1:2. При этом в последних 15 играх в третьей лиге победил семь раз при четырёх поражениях.

Только нужно учесть, что уровень сильно отличается. Несмотря на то, что «Ростову» пришлось по ходу предыдущего сезона звать Валерия Карпина и спасаться от вылета, клуб выглядит сильнее сразу на две головы. Кроме того, после возвращения Карпина дела пошли на лад: за последние 12 матчей в РПЛ было шесть побед при четырёх поражениях.

Соперники друг с другом ещё ни разу не встречались, так что для обеих команд всё будет в новинку. Для футболистов «Форте» это отличная возможность заявить о себе перед главным тренером сборной России. Однако мы бы не ждали чего-то сверхвыдающегося от команда третьего по силе дивизиона с представителем РПЛ, который готовится к новому сезону.

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Клуб из Таганрога числится в лидерах, но с соперниками выше классом дела не клеятся. Матч с «Краснодаром» — тому доказательство. Жёлто-синие же не сильно отличаются уровнем футбола от «быков». Плюс у «Ростова» в спаррингах с командами попроще всё хорошо. Одолел «Факел» (2:0) и «Кубань Холдинг» (5:1). Неплохой задел перед очередной игрой с командой, у которой меньше опыта и мастерства.

При этом есть смысл ждать голы. С «Кубанью» и «Факелом» ростовчане забили по два мяча, а «Кубань Холдинг» получила целых пять. Мы бы рассмотрели в предстоящем матче победу «Ростова» с форой (-2) за 1.85. В такой встрече вряд ли будет счёт 1:0. Команды слишком разные. А если будет 2:0 как с «Факелом» и «Кубанью», произойдёт возврат. Так что рискнуть стоит.

Другой интересный вариант — индивидуальный тотал «Ростова» больше 2.5 мяча за 1.72. Карпин наверняка будет оттачивать игру в атаке, поскольку до старта сезона остаётся совсем немного. В прошлом сезоне Дмитрий Полоз выполнял роль бомбардира, забил 14 мячей и отдал три передачи в 27 играх РПЛ. Вернулся ещё Али Соу. Забивать есть кому.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Ростов» — «Форте» 7 июля 2022 года

«Ростов» с командами ниже классом проблем не имеет, подготовка к новому сезону РПЛ идёт полным ходом. «Форте» же выступает в третьем дивизионе и с командами выше классом играл лишь раз в спаррингах. Причём неудачно. Так что хозяева явные фавориты: по составу и мастерству превосходят оппонента значительно. Думаем, можно спокойно проверить ставку на фору хозяев.

Ставка: победа «Ростова» с форой (-2) за 1.85.

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