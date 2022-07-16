«Краснодар» — «Факел». Без сенсаций, но в то же время весело

17 июля состоится матч первого тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» – «Факел». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Факела» оценивается аналитиками в 5.10. Поставить на ничью можно за 4.12.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» – «Факел» 17 июля 2022 года

По мнению букмекеров, матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно с коэффициентом 1.89, а на тотал меньше 2.5 гола принимаются ставки за 2.06. На забитый мяч в первом тайме можно поставить за 1.35, гол во втором тайме оценивается с коэффициентом 1.21. Гол в первые 10 минут матча предлагают рассмотреть за 3.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» (17.07.22)

Один из двух завершающих первый тур РПЛ матчей пройдёт на стадионе «Краснодар», где одноимённый клуб будет принимать новичка элитного дивизиона «Факел». Эти команды впервые встретятся в чемпионате России. В последний раз противостояли друг другу в Кубке России ещё более 10 лет назад. Матч состоится 17 июля и начнётся в 20:00 мск. Главным судьёй назначен Сергей Карасёв.

«Краснодар» прошлый сезон завершил в четвёрке сильнейших, невзрачный старт и середину чемпионата компенсировав отличными результатами в концовке. «Быки» лишь дважды потеряли очки в семи последних турах, обогнав почти все московские клубы. В новом сезоне подопечные Александра Сторожука по оценке экспертов далеки от чемпионского титула, но вполне способны побороться за медали.

По составу у «Краснодара» сейчас довольно много проблем, ведь клуб потерял целый ряд легионеров. Одним из последних команду покинул польский полузащитник Гжегож Крыховяк, который на год подписался с саудовским «Аль-Шабабом» буквально перед последним товарищеским матчем. Также бесплатно ушли два ветерана Александр Мартынович и Владимир Ильин, а ещё потерян специалист по стандартам Даниил Уткин.

Тем не менее состав «быков» не стал сильно хуже, ведь у них по-прежнему мощное нападение. Есть Джон Кордоба и перспективный Олакунле Олусегун. В полузащиту пришёл свободным агентом Ильзат Ахметов, а оборона обошлась практически без потерь. Впрочем, защита пока выглядит наиболее уязвимым местом команды. Ещё предстоит набрать форму Рамиресу, а у Кайо было подозрение на разрыв крестообразной связки, однако эту информацию опроверг агент бразильца.

В межсезонье «Краснодар» провёл всего три контрольных матча, но выиграл в каждом из них. Дважды был повержен «Ростов» Валерия Карпина, а ещё минимально обыграли скромный «Форте» из Таганрога. Не пропустили «быки» только в одном матче, но в каждом забивали по два мяча. Отличались два лучших бомбардира прошлого сезона — Кордоба и Эдуард Сперцян. Также два мяча на счету Олусегуна, с которым связывают большие надежды.

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У «Факела» таких кадровых ресурсов, разумеется, нет. Клуб из Воронежа вернулся в элиту российского футбола спустя 21 год. «Огнеопасные» финишировали вторыми, уступив всего один балл московскому «Торпедо», но по дополнительным показателям обошли «Оренбург». Сейчас «Факел» получил незавидную роль главного аутсайдера чемпионата России. Хотя самый низкий бюджет в лиге ещё не означает, что у новичка нет шансов остаться на следующий год.

«Факел» на самом деле очень интересная команда, которую легко недооценить. Под руководством Олега Василенко «огнеопасные» стараются играть быстро, не боятся рисковать и активно прессингуют. Безусловно, в условиях ФНЛ подобный стиль работал гораздо лучше, чем получится в РПЛ, где за излишний риск могут нещадно наказать. И всё же играл клуб из Воронежа в прошлом сезоне интересно. Много забивал и обладал второй обороной чемпионата.

Основной проблемой «Факела» видится состав, ведь должного усиления под элиту команда летом не получила. Гости добавили глубины обороне и подписали нового вратаря, но главный успех клуба в том, что ему удалось сохранить лидеров. Полузащитник Роман Акбашев и нападающий Максим Максимов провели лучший сезон в карьере. Последний забил 22 гола, став лучшим бомбардиром ФНЛ. Привет Ивану Сергееву, который дорос уже до «Зенита».

Однако в РПЛ сила лучших игроков «Факела» пока под вопросом. В межсезонье воронежская команда также сыграла в трёх товарищеских играх, в которых ни Максимов, ни Акбашев себя проявить не смогли. Зато два гола на счету Георгия Гонгадзе. «Огнеопасные» не смогли ничего особо противопоставить более звёздным «Ростову» (0:2) и московскому «Локомотиву» (2:4), но обыграли одного из главных конкурентов – «Торпедо» (2:1).

Во многом этот матч попадает в категорию классического противостояния явного фаворита и аутсайдера. «Краснодар», несомненно, ждёт не самый простой сезон. Команда потеряла много важных исполнителей, среди которых хватает и звёздных легионеров, и опытных ветеранов. В обороне на старте тоже ожидаются потери. Однако «быки» в любом случае будут сражаться за самые высокие места. Они неплохо показали себя в межсезонье и определённо в первом домашнем матче с новичком РПЛ должны бороться только за победу.

«Факел» способен навязать сопернику борьбу в атаке. Нападающие наверняка воспользуются проблемами фаворита в обороне, ведь даже в прошлом сезоне краснодарцы стабильно пропускали минимум гол от представителей нижней части таблицы. Однако на большее рассчитывать пока не приходится, если не рассматривать вероятность очередной сенсации. Поэтому неплохо смотрится ставка «П1 и тотал больше 2.5 гола» за коэффициент 2.80.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года

Букмекеры перед этим матчем не слишком верят в силу «Краснодара», предлагая на его победу достаточно высокий коэффициент. Этот вариант можно было бы взять за основу, ведь между соперниками так или иначе существует серьёзная классовая пропасть. Тем не менее «Факел» точно не приедет в Краснодар с заранее опущенными головами. У соперника есть проблемы, так чего его бояться? Особенно когда у тебя в составе есть яркая связка нападающих, наколотившая в прошлом сезоне ФНЛ 30 голов. Отобрать очки у «Краснодара», на наш взгляд, не получится, но будет весело.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 2.5 гола за 2.80.

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