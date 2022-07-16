«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород». При Кержакове было скучнее

В прошлом сезоне нижегородцы забили меньше всех в РПЛ. При Галактионове, по крайней мере, предсезонка была бодрой.

17 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород». Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех нижегородцев оценивается в 4.88. На ничью дают коэффициент 3.84.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН» с коэффициентом 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Локомотив» – «Пари Нижний Новгород» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (17.07.2022)

«РЖД Арена» 17 июля будет принимать матч между «Локомотивом» и «Пари Нижний Новгород» в 1-м туре РПЛ. Хозяева сделают всё возможное, чтобы стартовать в новом сезоне с победы. Им предстоит играть при своих трибунах, которые соскучились по футболу за время перерыва межсезонья. Гости как тёмная лошадка, чего ожидать от их футбола – неизвестно.

30 июня «Локо» возглавил немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, но это по официальным данным. В действительности ситуация может быть иной, потому что руководит всем процессом Марвин Комппер, у которого просто нет лицензии на тренерскую деятельность. Философия двух этих наставников сходится, поэтому принятые решения можно считать общими. Сейчас всё хорошо, но что будет с такой моделью на дистанции?

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Со многими футболистами железнодорожникам пришлось расстаться. Среди них Мацей Рыбус и Ян Кухта. Из пополнений следует выделить нападающего сборной Черногории – Марко Раконьяца. Также должен усилить клуб бразильский защитник Лукас Фассон, купленный у «Атлетико Паранаэнсе». На этом «Локомотив» остановился и продолжит работать с теми парнями, кто есть.

«Пари Нижний Новгород» некрасиво поступил с Кержаковым. Российский тренер покинул команду, несмотря на то что сохранил прописку. Его место занял опытный Михаил Галактионов, который теперь должен оправдать доверие. Действительно, давление на наставника будет колоссальным, за любой промах у него будут спрашивать или припоминать Кержакова. Экс-наставник молодёжной сборной России обязан справиться.

Нижегородцы подписали много новых игроков, рассчитывая усилить состав. Больших денег в «Нижнем Новгороде» нет, поэтому в основном они использовали аренды. Команду пополнил Вячеслав Кротов из «Уфы» с нулевой результативностью в прошлом сезоне. Пришли Дмитрий Рыбчинский и Илья Берковский как раз из «Локо». За тем, как такие изменения будут работать, наблюдать интересно и интригующе.

Железнодорожники успели провести три товарищеских матча и не проиграли ни в одном из них. Более того, им удалось порадовать болельщиков высокой результативностью. Соперники были не из слабых – даже «Велес», который выиграл у ЦСКА, мог создать достойную конкуренцию. Его «Локомотив» обыграл со счётом 2:1. В следующем противостоянии вновь обороне было непросто. «Факел» хорошо держался, но москвичи выиграли 4:2.

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Ключевой стала последняя контрольная встреча, состоявшаяся с «Динамо». «Локомотив» разошёлся ничьей с противником, причём результативно — 3:3. Команда вела со счётом 3:1, но на добавленных минутах пропустила гол. Неплохо дебютировал Лукас Фассон. 21-летний защитник забил два гола за три матча. Вот только в каждой из этих игр красно-зелёные пропускали как минимум гол, хотя и всегда отвечали.

«Пари НН» проявил настоящий характер, не проиграв ни в одном из четырёх товарищеских матчей в основное время. В предсезонном турнире клуб разошёлся вничью с «Зенитом» и «Сочи», но обоим проиграл в серии пенальти. В противостоянии с ЦСКА нижегородцы выиграли всухую 2:0. В последней встрече «НН» победил «Акрон» с минимальными 1:0. Автором единственного гола стал Гоцук.

Впервые «Локо» и «Пари НН» встретились в прошлом сезоне РПЛ. Оба раза выиграли железнодорожники с одинаковым счётом 2:1. Таким образом, всего москвичи забили четыре мяча в ворота нижегородцев, но автором трёх из них стал Жемалетдинов. К сожалению, в этой игре он не сможет принять участия, потому что получил травму ахилла. Получается так, что ключевого футболиста не будет.

Впрочем, железнодорожники в прекрасной форме, судя по товарищеским матчам. Они показали зрелищные противостояния, но, очевидно, есть проблемы с обороной. В такой ситуации у «Нижнего Новгорода» будет как минимум один шанс. Думается, встреча получится весёлой и с обилием голов. Проверим голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча за 2.46.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года

Матч с такой интересной вывеской не должен быть скучным, особенно учитывая состояние команд. «Локомотив» остаётся верен своему курсу атакующего футбола, а «Нижний Новгород» с Галактионовым бодро провёл предсезонку. Поэтому лучшим вариантом, на наш взгляд, будет ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.46.

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