ЦСКА — «Урал», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи. Что смотреть 16 июля

Середина лета наступила! Практически все игровые виды в небольшом отпуске, а вот в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 июля.
На что ставить в футболе 16 июля
РПЛ стартовала вчера, а сегодня уже три матча. День начнётся игрой ЦСКА и «Урала», затем «Оренбург» дебютирует в лиге домашним матчем с «Крыльями Советов». Ну и в Грозном «Ахмат» примет «Спартак»: Гильермо Абаскаль дебютирует в РПЛ с не самого простого выезда.
Сегодня же стартует ФНЛ. Во втором по силе дивизионе «Нефтехимик» сыграет с «КАМАЗом», а ульяновская «Волга» — с «Енисеем».
На женском Евро-2022 очередной игровой день. Сборная Дании встретится с Испанией, а Финляндия – с Германией.
Ну и товарищеские матчи. «Тоттенхэм» играет с «Севильей», «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско — с «Саутгемптоном». ПСВ сразится с «Вильярреалом», а «Интер» — с «Монако» Александра Головина.
На что ставить в хоккее 16 июля
Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.
На что ещё ставить 16 июля
На турнире в шведском Бостаде Андрей Рублёв в полуфинале сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. В Гамбурге стартует квалификация: Алексей Ватутин встретится с Риккардо Бонадьо, а Александр Шевченко – с Эдуардом Эстеве Лобато. На челленджере в Амерсфорте Ивану Гахову будет противостоять Таллон Грикспор.
На женском турнире в швейцарской Лозанне Анастасия Потапова сыграет с сербкой Ольгой Данилович.
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