«Динамо» — «Ростов». Валерий Карпин познакомит Йокановича с РПЛ

17 июля состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (17.07.2022)

Новый футбольный сезон набирает обороты. 1-й тур Российской Премьер-Лиги стартует 15 июля, а через два дня программа продолжится четырьмя встречами. В одной из них на стадионе «ВТБ Арена» померяются силами московское «Динамо» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Главный арбитр — Павел Кукуян.

Бóльшую часть минувшего сезона «Динамо» боролось с «Зенитом» за золотые медали РПЛ. Однако на финишной прямой команда потерпела обидное поражение от ЦСКА (0:1) и выключилась из чемпионской гонки. Более того, за последние четыре тура не одержала ни одной победы при ничьей с «Локомотивом» (3:3).

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В остальных встречах бело-голубые сначала уступили «Уралу» (2:3), затем «Крыльям Советов» (2:5) и «Сочи» (1:5). Таким образом, опустились на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. То есть упустили даже серебро. Также не преуспели в Кубке России, в финале проиграв «Спартаку» (1:2).



После этого коллектив покинул Сандро Шварц. Новым главным тренером «Динамо» стал опытный Славиша Йоканович, не один год проработавший в чемпионате Англии. Под руководством серба москвичи недавно провели четыре товарищеские встречи, в которых одержали победы над «Амкалом» (5:0), «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Рубином» (2:0), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3).

Понятно, что результат в такого рода матчах не так важен, но игра с красно-зелёными всё же заслуживает внимания. Дело в том, что бело-голубые были вынуждены отыгрываться с 0:3. Безусловно, у «Локо» хорошая линия атаки. Тем не менее к обороне «Динамо» имеется несколько вопросов.



Впрочем, пропущенным мячам есть логическое объяснение. Дело в том, что в матче не принял участия основной защитник Фабиан Бальбуэна. Замещал его совсем молодой футболист — Александр Кутицкий. Позднее стало известно, что парагваец решил приостановить контракт с клубом из Москвы. Потеря очень серьёзная.



По некоторой информации, на замену Бальбуэне руководство «Динамо» планирует приобрести в ближайшем будущем центрального защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса. Но договориться о трансфере пока не получается. Значит ли это, что у «Ростова» в предстоящем матче имеется шанс зацепиться за ничью или даже за победу?

У команды из Ростова-на-Дону заметно меньше ресурсов, чем у клуба из Москвы. Бóльшую часть прошлого розыгрыша РПЛ она располагалась в нижней части турнирной таблицы чемпионата России и претендовала разве что на вылет во второй по значимости дивизион страны. Однако затем в коллектив вернулся Валерий Карпин и навёл порядок.

Наставник быстро сориентировался на тренерском мостике и добыл хорошие результаты в последних 11 турах РПЛ. За этот период его подопечные потерпели только три поражения — в матчах с «Нижним Новгородом» (1:2), «Краснодаром» (1:2) и ЦСКА (0:4). Также сыграли вничью как раз с «Динамо» (1:1) и «Уфой» (0:0). А в остальных встречах одержали победы, в том числе в играх со «Спартаком» (3:2) и «Локомотивом» (4:1).

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Заметнее прочих под руководством Карпина засиял Дмитрий Полоз. Форвард получил особую роль на поле после ухода легионеров, составлявших костяк ростовчан. Нападающий участвовал не только в завершении атак, но и помогал молодым футболистам начинать их, а также здорово отрабатывал в обороне.



От пропущенных мячей это спасало далеко не всегда. Но на то имеется уважительная причина. Как мы уже отметили, состав «Ростова» сильно омолодился. У Валерия Карпина по сию пору нет иного выбора. Остаётся лишь доверять неопытным защитникам, недавно вернувшимся из аренды игрокам и новобранцам — Даниилу Уткину и Даниилу Прохину.



По поводу этого наставник даже выразил тревогу в одном из интервью. Тренер отметил, что некоторые футболисты не проходили с ним предсезонку. Непонятно, готовы они к старту сезона или нет. Потому хорошим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.90. Оба клуба ослаблены в обороне, но имеют при этом результативное нападение.

Бело-голубые за 30 матчей минувшего розыгрыша РПЛ наколотили целых 53 мяча. Жёлто-синие не сильно меньше — 47. При этом оба коллектива за этот же период пропустили более 40 мячей. Ко всему прочему, последняя очная встреча ознаменовалась голами с обеих сторон. Думается, в этот раз будет нечто подобное.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

«Динамо» обладает отличным составом, но потеря важного футболиста и большое количество пропущенных мячей на финише прошлого сезона пока не добавляют веры в успех. «Ростову», который тоже пока не может похвастаться надёжностью обороны, наверняка удастся забить. Но получится ли сохранить свои ворота на замке? Вряд ли. Если уж «Локомотиву» и «Спартаку» ростовчане забивали по три и более мячей в прошлом сезоне, то и бело-голубым один-два наверняка сумеют затолкать. Полагаем, обе забьют.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.

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