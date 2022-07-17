«Белшина» — «Шахтёр» С. Чемпион Беларуси выместит злобу после вылета из Лиги чемпионов

18 июля состоится матч 15-го тура Высшей лиги Беларуси «Белшина» – «Шахтёр» Солигорск. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу солигорчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех бобруйского клуба оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Шахтёр» Солигорск 18 июля 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч Высшей лиги «Белшина» – «Шахтёр» Солигорск получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура Высшей лиги Беларуси «Белшина» — «Шахтёр» Солигорск (18.07.2022)

18 июля на стадионе «Спартак» в Бобруйске состоится матч 15-го тура Высшей лиги Беларуси между «Белшиной» и «Шахтёром» из Солигорска. Обе команды неважно проводят текущий сезон, застряв в середине таблицы. Зона вылета находится примерно на том же расстоянии, что и путёвки в еврокубки. Гости впереди на четыре очка, но это преимущество можно сократить одной победой.

От великолепного прошлого сезона «горняков» остаётся всё меньше воспоминаний. Два года подряд бравший чемпионство клуб выглядит не так успешно и расстраивает своих болельщиков. Коллектив завис на восьмой строчке, набрав 21 очко за 12 игр. До ближайшей тройки лидеров «Шахтёру» не хватает как минимум семи баллов, хотя впереди полно времени. Возможно, всё дело в смене тренерского штаба.

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12 апреля руководство назначило на должность главного тренера россиянина Сергея Ташуева. Личность, известная в Солигорске. В 2018 году вместе с этим клубом он брал серебряные медали в Высшей лиге, а в следующем замахнулся на бронзу. Кроме того, в списке трофеев специалиста есть Кубок Беларуси – 2019. Сейчас всё выглядит таким образом, что новый наставник портит легендарную статистику клуба.

«Белшина» — очень скромный коллектив из Бобруйска, который поднялся в элиту белорусского футбола со второго места Первой лиги. Вполне естественно, что руководство не поставило недостижимых целей. Красно-чёрным достаточно просто сохранить прописку, а уже к следующему сезону прибавить и показать результат лучше. После 14 туров «резиновые» набрали 17 очков и опережают зону вылета на шесть пунктов.

«Белшина» держится всеми средствами и в целом показывает неплохой для Высшей лиги футбол. За 10 официальных игр в чемпионате Беларуси клуб проиграл только три раза, выиграв в четырёх встречах и трижды сыграв вничью. Не так давно красно-чёрные удивили, переиграв с крупным счётом 4:2 «Минск», находящийся в верхней части таблицы. Артём Гуренко сделал три ассиста, но после этого замолчал.

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После такой феерии «резиновые» разделались дома с «Арсеналом» из Дзержинска – 1:0. Матч был важным, ведь набранные три очка помогли отдалиться от нижних позиций и оставить позади конкурента. В недавнем противостоянии «Белшина» потерпела поражение всухую 0:2 от «Славии». Несмотря на счёт, команда выглядела уверенно и имела шансы продолжить борьбу. Открыто идя вперёд в концовке встречи, она пропустила второй.

«Шахтёр» из Солигорска разрывался между тремя фронтами, успевая принимать участие в Кубке Беларуси, Лиге чемпионов и Высшей лиге. Нагруженный календарь сказался на статистике и показателях клуба – это доказывают факты. Если до этого «горняки» затягивали победные серии, то сразу после выигранного кубкового противостояния уступили «Торпедо-БелАЗ» с минимальным счётом.

Следом подопечные Ташуева отправились покорять квалификацию ЛЧ, но неудачно сыграли. Первый матч с «Марибором» на выезде удался, ведь ничья 0:0 — удобный исход перед ответной встречей на своём газоне. Как оказалось, зря болельщики ждали домашнего триумфа. «Шахтёр» проиграл всухую со счётом 0:2. Как ни странно, но белорусская команда уступала словенской по всем параметрам и могла проиграть с более крупными цифрами на табло.

Получается так, что «горняки» не выигрывают и не забивают на протяжении трёх игр подряд. Наступает тот самый момент, когда нападающие могут взорваться, и «Белшина» для этого идеально подходит. «Шахтёр» обыграл «резиновых» в шести личных встречах подряд, хотя в последнем товарищеском матче серия оборвалась. Тогда клуб из Бобруйска переиграл солигорчан со счётом 3:2.

Мы бы проверили комбинированную ставку «П2 + тотал больше 2.5 мяча», за который букмекеры дают уверенный коэффициент 2.36. Слишком долго сидеть без побед действующему чемпиону Беларуси непростительно. Да и за вылет из Лиги чемпионов предстоит исправиться перед фанатами. Скромная «Белшина» для этого подходит.

Аналитика и прогноз на матч «Белшина» — «Шахтёр» Солигорск 18 июля 2022 года

Хозяева не отдадут победу просто так, поэтому гостям придётся выложиться. Мотивация серьёзная. Во-первых, так долго проигрывать действующему обладателю титула чемпиона нельзя. Во-вторых, солигорчанам нужно исправляться перед фанатами за вылет из Лиги чемпионов. Рекомендуем взять ставку на победу «Шахтёра» через тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Шахтёра» и тотал больше 2.5 мяча за 2.36.

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