«МЮ» — «Кристал Пэлас». Криштиану Роналду может даже не возвращаться

19 июля состоится товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 13:10 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Зарема высказалась о скандальном судействе в матче «Ахмат» — «Спартак».

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ товарищеского матча (19.07.2022)

Предсезонные матчи перед стартом английской Премьер-лиги в самом разгаре. «Манчестер Юнайтед» с Эриком тен Хагом продолжают мировое турне в Австралии. На 19 июля запланирована товарищеская встреча с лондонским «Кристал Пэлас». Матч пройдёт на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» в Мельбурне. Подготовка к новому сезону с новым тренером идёт весьма продуктивно.

Манкунианцы после не самого удачного сезона хорошо проводят товарищеские встречи, а новый тренер в лице нидерландского специалиста из «Аякса» хорошо влился в коллектив и, кажется, уже нашёл подход к команде. Правда, последние новости с возможным уходом Криштиану Роналду многим наверняка пришлись не по вкусу. С другой стороны, и без звёздного форварда в составе клуб идёт без поражений.

Актёр Маклаков обвинил Безбородова в предвзятом отношении к «Спартаку».

После того как «красные дьяволы» заняли шестую строчку в минувшем сезоне Премьер-лиги, они сыграли сперва спарринг с «Ливерпулем» (4:0), а также не поскупились на голы с одним из крепких представителей Австралии «Мельбурн Виктори» (4:1). Стоит отметить сумасшедшую реализацию. Что в первой игре, что во второй «МЮ» попал в створ ворот пять раз, но четырежды точно в цель. Снайперская точность.

«Кристал Пэлас» же в минувшем сезоне занял лишь 12-е место с 48 баллами в 38 играх. Яркий пример середнячка АПЛ. За последние семь встреч три победы при двух поражениях. Другие доказательства излишни. С другой стороны, нельзя не отметить прогресс в атаке при Патрике Виейра. Плюс в предсезонке дела идут вполне сносно. «Орлы» сыграли четыре встречи, победив в двух при одном поражении.

Накануне обыграли «Ипсвич» (4:2) из Первой лиги Англии, а до этого уступили «Ливерпулю» (2:0). И этом яркий пример уровня команд, сразу заметна разница в классе. И это при том, что лондонский клуб во время предсезонки усилился. Подписал вратаря сборной Англии Сэма Джонстона на четыре года и 18-летнего полузащитника Малькольма Эбиовея, за которого также боролись как раз «МЮ» и «Монако» Александра Головина.

Также «орлы» хотят заполучить защитника Аарона Ван-Биссаку с правом выкупа у «МЮ». Как раз в 2019 году защитник перешёл из «Кристал Пэлас» к «красным дьяволам», так что команда ему знакома, проблем с этим быть не должно. Это должно быть хорошее усиление, которое, вероятно, скажется на игровой манере. «Кристал Пэлас» в новом сезоне наверняка будет целить как минимум в топ-7.

Быстров назвал подставой уход Каттани из «Спартака».

Впрочем, и «красные дьяволы» после вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико» М (1:2) в 1/8 финала минувшего розыгрыша и не самой блистательной игры в АПЛ с Ральфом Рангником будут особенно мотивированы. Руководство уже сменило тренера. Пока весьма удачно. Основная роль пока отводится молодому составу. Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо имеют по голу за два матча, а Антони Марсьяль, собиравшийся уходить, выходил в старте и забил в каждом.



Эрик тен Хаг явно знает, что делает. Два года в «Аяксе» не прошли бесследно. Хотя и «Кристал Пэлас» неплохо поработали на трансферном рынке. В то же время в очных противостояниях манкунианцы явно лидируют. Соперники встречались 20 раз, и в 13 случаях побеждали «дьяволы». «Орлы» же довольствовались лишь четырьмя победами. Скудновато.



Перевес весомый. Кроме того, последние матчи под предводительством тен Хага получаются успешными. Думается, в предстоящей битве стоит ждать чего-то схожего. Соперник на этот раз даже ниже классом, чем «Ливерпуль». В прошлых пяти очных встречах больше двух мячей забивалось лишь раз, «Кристал Пэлас» выигрывал в двух матчах тогда. Однако тогда, правда, у руля «МЮ» был другой специалист.

Сейчас у номинальных хозяев в нападении и защите порядок. Пропустили лишь один мяч за две встречи, а забили восемь. Можно проверить ИТБ1 2.5 мяча за 3.00. Коэффициент большой, но и «Манчестер Юнайтед» выглядит здорово. Или же можно взять менее рискованную ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.30. Что-то вроде 3:0 или 3:1 в пользу манкунианцев здесь вполне может быть. Криштиану Роналду пока не присоединился к команде, но с такими результатами он и не нужен.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 19 июля 2022 года

«Кристал Пэлас» поработал на трансферном рынке, но всё равно не сильно выделяется на фоне топовых команд из АПЛ. «Манчестер Юнайтед» после назначения нового тренера радует своей игрой, особенно результативностью. Плюс очные встречи соперников остаются за «Юнайтед», перевес весомый. Мы бы остановились на победе «МЮ» с форой (-1).



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.30.

Ракицкий близок к возвращению в донецкий «Шахтёр».

Снова прибили судьи? «Спартак» вернулся вместе со скандалами.

ЦСКА договорился о трансфере полузащитника сборной Чили.



Быстров: «Спартак» набирает игроков, которые сбегают как крысы.



Журналистку BBC возмутил белый состав женской сборной Англии.



Тренер «Баварии» ответил на вопрос, просил ли он купить Криштиану Роналду