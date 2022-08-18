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Что такое букмекерские конторы, что такое тотализатор, в чём разница, основные принципы, ставки в БК, кто такой букмекер

Букмекерские конторы и тотализаторы: что это такое и в чём их отличия
Сергей Перемутов
Букмекерские конторы и тотализаторы
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Рассказываем, что такое тотализаторы и для чего они нужны.

Тотализаторы и букмекерские конторы имеют сходства и различия. Тотализаторы появились больше 20 веков назад в Древнем Риме и использовались при проведении гладиаторских боёв. Букмекеры — только в 1970-х годах на территории Англии. Тотализаторы менее популярны по сравнению с букмекерскими конторами (БК) и обладают только частью возможностей.

Что такое букмекерская контора

Букмекерская контора — заведение, которое принимает ставки. В июле 2015 года БК в России официально легализовали.

Для возможности заключения пари в БК с лицензией игрок должен соответствовать двум основным требованиям: быть в совершеннолетнем возрасте и иметь российское гражданство или вид на жительство. В российских букмекерских компаниях клиенты заключают пари на события из мира спорта и киберспорта. В офшорных компаниях принимают ставки даже на политические события и погоду.

Чаще всего ставки принимают на следующие варианты исходов:

  • победу;
  • преимущество по голам/очкам;
  • победу или непроигрыш;
  • количество жёлтых/красных карточек, угловых.

Выигрыш зависит от размера коэффициента. Например, сумма пари — 1000 руб., коэффициент — 1.80, выигрыш — 1800 руб.

Что такое тотализатор

Тотализатор — игра на деньги, где заведение собирает банк только из ставок игроков. До 20% банка составляет комиссия организатора, остальная сумма принадлежит игрокам, угадавшим исход. Популярен в скачках и классических видах спорта. Минимальное количество событий, на которые нужно угадать исход, — от двух до восьми.

Например, 20 человек делают ставки на матч «Спартак» — ЦСКА:

  • 5 человек — по 2000 руб. на победу «Спартака»;
  • 5 человек — по 1000 руб. на победу «Спартака»;
  • 3 человека — по 1000 руб. на ничью;
  • 7 человек — по 1000 руб. на победу ЦСКА.

Общая сумма банка — 25 000 руб.

За вычетом комиссии организатора (10%) оставшиеся 22 500 руб. между собой разделят те, кто угадал исход матча. Если выиграет «Спартак», весь банк получат игроки, которые ставили на победу «Спартака», но в соответствии с коэффициентом:

Сумма банка: Сумма ставок на «Спартак» = Выигрыш.

22 500: 15 000 = 1.50.

Варианты ставокСтавка, руб.Выигрыш, руб.
Победа «Спартака»1000 – 20001500 или 3000
Ничья10000
Победа ЦСКА10000

В более сложных схемах тотализатора, когда в купон добавляют много вариантов завершения события, если клиент угадает большую часть исходов, он может претендовать на часть выигрыша. Угадавшие все исходы получают дополнительное поощрение.

Букмекерские конторы и тотализаторы: в чём их отличия

Главная отличительная черта букмекерских контор от тотализаторов — в БК коэффициенты выставляют индивидуально на каждое событие, определяют их аналитики компании или специализированные агентства. В тотализаторах размер выплаты зависит от общего банка и размера ставки каждого игрока.

ПараметрБукмекерТотализатор
ВыигрышЗависит от размера суммы пари и коэффициентаЗависит от сформированного банка, суммы ставки каждого игрока и количества победителей
Разнообразие париНа крупные события иногда предлагает больше 200 вариантов исходовМожно заключить пари только на конкретный исход
Наличие джекпотаДополнительные поощрения не предусмотреныЕсли игрок угадает исходы всех матчей, получит дополнительную выплату
Ограничения по сумме ставкиПо минимальной и максимальной сумме ставкиПо минимальной сумме ставки
Соперник в игреБукмекерДругие игроки
БонусыПроводит акции на отдельные виды спорта или пари. Например, в «Бетсити» предлагают бонус на первый депозит для новых клиентов, страховку первой ставки и кешбэкПоощрения не предусмотрены
Режим «Live»Игрок может делать ставки в режиме «лайв» на разные исходы, например, кто следующий забьёт голМожно заключить пари только до его начала
ЗаработокМаржа достигает значения 12%. На значимые соревнования БК может не включать комиссию в котировкиКомиссия организатора может достигать 20% суммы банка

FAQ

— Возможен ли заработок на тотализаторе в перспективе?

— Нет, проблема тотализаторов обусловлена сложностью выигрыша.

— Можно ли назвать тотализатор букмекерской конторой?

— Нет, тотализатор является отдельным заведением или одной из опций в БК.

— У каких букмекеров можно найти тотализаторы?

— Например, тотализаторы есть в букмекерских компаниях 1xBet, MelBet, «Зенит» и PoolBet. Переименованы в «Суперэкспресс» или «ТОТО».

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