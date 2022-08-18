Букмекерские конторы и тотализаторы: что это такое и в чём их отличия

Тотализаторы и букмекерские конторы имеют сходства и различия. Тотализаторы появились больше 20 веков назад в Древнем Риме и использовались при проведении гладиаторских боёв. Букмекеры — только в 1970-х годах на территории Англии. Тотализаторы менее популярны по сравнению с букмекерскими конторами (БК) и обладают только частью возможностей.
Что такое букмекерская контора
Букмекерская контора — заведение, которое принимает ставки. В июле 2015 года БК в России официально легализовали.
Для возможности заключения пари в БК с лицензией игрок должен соответствовать двум основным требованиям: быть в совершеннолетнем возрасте и иметь российское гражданство или вид на жительство. В российских букмекерских компаниях клиенты заключают пари на события из мира спорта и киберспорта. В офшорных компаниях принимают ставки даже на политические события и погоду.
Чаще всего ставки принимают на следующие варианты исходов:
- победу;
- преимущество по голам/очкам;
- победу или непроигрыш;
- количество жёлтых/красных карточек, угловых.
Выигрыш зависит от размера коэффициента. Например, сумма пари — 1000 руб., коэффициент — 1.80, выигрыш — 1800 руб.
Что такое тотализатор
Тотализатор — игра на деньги, где заведение собирает банк только из ставок игроков. До 20% банка составляет комиссия организатора, остальная сумма принадлежит игрокам, угадавшим исход. Популярен в скачках и классических видах спорта. Минимальное количество событий, на которые нужно угадать исход, — от двух до восьми.
Например, 20 человек делают ставки на матч «Спартак» — ЦСКА:
- 5 человек — по 2000 руб. на победу «Спартака»;
- 5 человек — по 1000 руб. на победу «Спартака»;
- 3 человека — по 1000 руб. на ничью;
- 7 человек — по 1000 руб. на победу ЦСКА.
Общая сумма банка — 25 000 руб.
За вычетом комиссии организатора (10%) оставшиеся 22 500 руб. между собой разделят те, кто угадал исход матча. Если выиграет «Спартак», весь банк получат игроки, которые ставили на победу «Спартака», но в соответствии с коэффициентом:
Сумма банка: Сумма ставок на «Спартак» = Выигрыш.
22 500: 15 000 = 1.50.
|Варианты ставок
|Ставка, руб.
|Выигрыш, руб.
|Победа «Спартака»
|1000 – 2000
|1500 или 3000
|Ничья
|1000
|0
|Победа ЦСКА
|1000
|0
В более сложных схемах тотализатора, когда в купон добавляют много вариантов завершения события, если клиент угадает большую часть исходов, он может претендовать на часть выигрыша. Угадавшие все исходы получают дополнительное поощрение.
Букмекерские конторы и тотализаторы: в чём их отличия
Главная отличительная черта букмекерских контор от тотализаторов — в БК коэффициенты выставляют индивидуально на каждое событие, определяют их аналитики компании или специализированные агентства. В тотализаторах размер выплаты зависит от общего банка и размера ставки каждого игрока.
|Параметр
|Букмекер
|Тотализатор
|Выигрыш
|Зависит от размера суммы пари и коэффициента
|Зависит от сформированного банка, суммы ставки каждого игрока и количества победителей
|Разнообразие пари
|На крупные события иногда предлагает больше 200 вариантов исходов
|Можно заключить пари только на конкретный исход
|Наличие джекпота
|Дополнительные поощрения не предусмотрены
|Если игрок угадает исходы всех матчей, получит дополнительную выплату
|Ограничения по сумме ставки
|По минимальной и максимальной сумме ставки
|По минимальной сумме ставки
|Соперник в игре
|Букмекер
|Другие игроки
|Бонусы
|Проводит акции на отдельные виды спорта или пари. Например, в «Бетсити» предлагают бонус на первый депозит для новых клиентов, страховку первой ставки и кешбэк
|Поощрения не предусмотрены
|Режим «Live»
|Игрок может делать ставки в режиме «лайв» на разные исходы, например, кто следующий забьёт гол
|Можно заключить пари только до его начала
|Заработок
|Маржа достигает значения 12%. На значимые соревнования БК может не включать комиссию в котировки
|Комиссия организатора может достигать 20% суммы банка
FAQ
— Возможен ли заработок на тотализаторе в перспективе?
— Нет, проблема тотализаторов обусловлена сложностью выигрыша.
— Можно ли назвать тотализатор букмекерской конторой?
— Нет, тотализатор является отдельным заведением или одной из опций в БК.
— У каких букмекеров можно найти тотализаторы?
— Например, тотализаторы есть в букмекерских компаниях 1xBet, MelBet, «Зенит» и PoolBet. Переименованы в «Суперэкспресс» или «ТОТО».
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