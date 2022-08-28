Даниил Медведев — Стефан Козлов. Лучший теннисист мира начинает защиту титула

29 августа Даниил Медведев и Стефан Козлов сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех американца можно поставить в букмекерских конторах за 18.25.

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Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — Стефан Козлов 29 августа 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч первого круга Открытого чемпионата США Даниил Медведев — Стефан Козлов получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 2.40, а тотал меньше 28.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.49. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15.

Анализ и прогноз на матч первого круга US Open Даниил Медведев — Стефан Козлов (29.08.2022)

К большому сожалению, текущий розыгрыш Открытого чемпионата США пройдёт без Новака Джоковича. Из-за отсутствия прививки от коронавируса серба не пустили в страну. Увы, это не первый случай, когда знаменитых теннисистов не допускают до участия в турнире «Большого шлема». Ранее Джокович был вынужден пропустить Australian Open, а Даниил Медведев — Уимблдон.

Россиянин неплохо компенсировал отсутствие игровой практики в самом престижном теннисном турнире, приняв участие в трёх других травяных соревнованиях. Речь про ATP-250 в Хертогенбосхе, ATP-500 в Галле и ATP-250 в Мальорке. В первых двух турнирах ему удалось добраться до финальных матчей, но там он уступил Тиму ван Рейтховену и Хуберту Хуркачу.



В третьем Медведеву повезло меньше. Дошёл лишь до четвертьфинала, где проиграл одному из самых неудобных для себя оппонентов — Роберто Баутиста-Агуту. После этого россиянин занялся основательной подготовкой к Открытому чемпионату США. Он заявился на три хардовых соревнования — в Лос-Кабосе, Монреале и Цинциннати.



ATP-250 в Лос-Кабосе Даниил выиграл без каких-либо проблем. В четвертьфинале теннисист разгромил Ричардаса Беранкиса (6:2, 6:2), в полуфинале разделался с Миомиром Кецмановичем (7:6, 6:1), а в решающем матче одолел Кэмерона Норри (7:5, 6:0). В Монреале Медведев выступил не так хорошо. Вылетел ещё во втором круге, проиграв сильно прибавившему в последнее время Нику Кирьосу (7:6, 4:6, 2:6).

В Цинциннати Дане попадались исключительно крепкие оппоненты. Во втором круге соревнования россиянин обыграл Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 7:5), в третьем одолел Дениса Шаповалова (7:5, 7:5), в 1/4 финала перехитрил Тейлора Фритца (7:6, 6:3) и лишь в полуфинале уступил Стефаносу Циципасу (6:7, 7:3, 3:6).

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К Открытому чемпионату США Даниил подходит во всеоружии, причём как физически, так и морально. В преддверии старта первого круга действующий чемпион соревнования признался, что с 2019 года в US Open его постоянно освистывает местная публика. Но также спортсмен отметил, что от этих моментов и финала с Рафаэлем Надалем (в том же 2019 году) у него до сих пор мурашки по коже.

В грядущем матче у Дани не должно возникнуть никаких проблем. В оппоненты ему достался не самый сложный соперник — Стефан Козлов. За весь минувший сезон американец принял участие лишь в одном турнире категории ATP — в Акапулько. При этом вылетел теннисист в матче первого круга, разгромно уступив Кэмерону Норри (3:6, 3:6).



В этом году Стефан провёл больше встреч на высоком уровне, однако солидных успехов достичь не сумел. Из Australian Open выбыл после поражения в матче второго круга от Маттео Берреттини (1:6, 6:4, 4:6, 1:6), из АТР-250 в Делрэй-Бич вылетел, разгромно уступив в четвертьфинале Томми Полу (3:6, 1:6). А из АТР-500 в Акапулько Козлов выбыл после погрома от Рафаэля Надаля (0:6, 3:6).



После этого американец выдал ещё более сомнительный отрезок. В трёх следующих турнирах — Уимблдоне, Ньюпорте и Вашингтоне — не сумел пробраться даже дальше матчей первого круга. Он проиграл Диего Шварцману (3:6, 2:6, 2:6), Стиву Джонсону (5:7, 3:6) и Джейку Дрэйперу (5:7, 2:6) соответственно.

Думаем, можно взять П1 по геймам с форой (-10) за коэффициент 1.75. Как мы помним, Даня выиграл предыдущий розыгрыш US Open, одолев в финале самого Новака Джоковича. Таким образом, он лишил знаменитого серба, пребывающего в потрясающем тонусе, «Сезонного шлема». Над Стефаном россиянин наверняка одержит уверенную победу.

Прогноз и ставка на матч US Open Даниил Медведев — Стефан Козлов 29 августа 2022 года

Стефану Козлову далеко до мастерства и уровня Даниила Медведева. Лучше всего это отражают скромные результаты американца на дистанции. Россиянин здорово подготовился к US Open, обыграв ряд крепких противников в хардовых турнирах. Возможно, он столкнётся с трудностями на более поздних стадиях соревнования. Но первый круг Открытого чемпионата США Даня должен миновать без каких-либо проблем.



Ставка: победа Даниила Медведева по геймам с форой (-10) за коэффициент 1.75.

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