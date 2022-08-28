Федотов против Карпина, Головин в попытке сдержать Месси и Мбаппе: что смотреть 28 августа

Последний месяц лета вышел на финишную прямую, скоро осень. Уже полностью вернулся топовый европейский футбол. Клубы КХЛ с помощью товарищеских игр и дружеских турниров готовятся к старту нового сезона, а теннисные состязания гремят вовсю. Формула-1 тоже не отстаёт. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 28 августа.

Абаскаль трогательно высказался о Федуне.

На что ставить в футболе 28 августа

Сегодня завершится программа 7-го тура чемпионата России по футболу. Центральным матчем считается встреча «Ростова» и ЦСКА, которая состоится в Ростове-на-Дону и стартует в 19:45 мск. Владимир Федотов, ожививший московских армейцев, в гостях у главного тренера сборной России Валерия Карпина. Как такое может быть неинтересно?

Во втором по значимости дивизионе России тоже кипят страсти. Вылетевший из РПЛ в прошлом году казанский «Рубин» пытается вернуться в элиту, хотя пока получается далеко не всё. Леониду Слуцкому даже дали всего три матча на исправление ситуации. В двух из них казанцы выиграли, впереди самый тяжёлый — с лидером Первой лиги «КАМАЗом». Начало — в 18:00 мск.

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Французская Лига 1 сегодня порадует противостоянием «ПСЖ» и «Монако». Любопытно, что монегаски не проигрывают, когда в старте появляется Александр Головин. Вот только теперь придётся столкнуться с катастрофично результативным трио парижского нападения. Месси, Мбаппе и Неймар уже соорудили 15 голов, а ведь сезон только начался. Россиянину будет трудно. Начало — в 21:45 мск.

На что ставить в хоккее 28 августа

Совсем скоро стартует новый розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ. В матче-открытии сразятся московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Пока же клубы продолжают набирать форму посредством участия в товарищеских турнирах и матчах. Сегодня состоятся сразу шесть встреч.

Отдельного внимания заслуживает игра финала Кубка мэра Москвы между ЦСКА и китайским «Куньлунем». Азиатский представитель КХЛ неожиданно вышел победителем в матчах со «Спартаком» и «Витязем», а потому пробрался в финал. Московские армейцы уступили в дерби «Динамо», но разгромили «Амур». Главный матч турнира начнётся в 18:00 мск.

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На что ещё ставить 28 августа

В 16:00 мск стартует гонка Гран-при Бельгии в городе Спа. Главным фаворитам — Максу Ферстаппену и Шарлю Леклеру — были выписаны штрафы, а потому они стартуют с 15-й и 16-й позиций соответственно. Зато отличная возможность взойти на пьедестал есть у команды «Мерседеса». Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл занимают четвёртую и пятую стартовые позиции соответственно.



Также сегодня следим за квалификацией чемпионата мира — 2023 по баскетболу и чемпионатом мира — 2022 по волейболу среди мужчин. Баскетбольным фанатам может быть интересна встреча сборных Турции и Сербии, которая стартует в 20:00 мск. Волейболистов, вероятно, заинтересует противостояние сборных Бразилии и Японии. Начало — в 15:00 мск.

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