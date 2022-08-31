Квон Сон У — Андрей Рублёв. Россиянина ожидает новая нервотрёпка

1 сентября Квон Сон У и Андрей Рублёв сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.14. На успех корейца можно поставить в букмекерских конторах за 5.60.

Тарпищев остался недоволен стартом Рублёва на US Open — 2022.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Квон Сон У — Андрей Рублёв 1 сентября 2022 года

Аналитики считают, что матч второго круга Открытого чемпионата США Квон Сон У — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.82, а тотал меньше 33.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.92. Ставки на четвёртый сет принимаются в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Анализ и прогноз на матч второго круга US Open Квон Сон У — Андрей Рублёв (01.09.2022)

Открытый чемпионат США стремительно набирает обороты. На 1 сентября запланировано более 15 матчей второго круга соревнования. В одном из них померяются силами Квон Сон У и Андрей Рублёв. Ранее оппоненты сталкивались трижды. Во всех встречах россиянин одержал верх.

В матче первого круга US Open Андрей потратил немало сил, но всё же обыграл Ласло Джере за 3 часа 44 минуты. Любопытно то, что, имея перевес по партиям 2-0, он растерял преимущество и довёл дело до пятого сета, в котором всё же оказался удачливее. В очередной раз россиянин нещадно колотил себя ракеткой при неудачных геймах и, не стесняясь, выплёскивал негативные эмоции.



Впрочем, к этому его поклонники уже давно привыкли. А вот то, что вторая ракетка России и по совместительству 11-я ракетка мира испытывает серьёзнейшие проблемы уже в первом круге турнира «Большого шлема» с несеяным теннисистом, для многих в диковинку. В недавнем интервью президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что такие встречи надо выигрывать проще.



Также он заявил о том, что в нынешней игре Рублёва нет стабильности. С Тарпищевым нельзя не согласиться. После исключения из Уимблдона Андрей далеко не лучшим образом, по собственным меркам, выступил в АТР-250 в Бостаде, АТР-500 в Гамбурге, АТР-500 в Вашингтоне, «Мастерсе» в Монреале и «Мастерсе» в Цинциннати.

Лишь в АТР-250 в Бостаде и АТР-500 в Вашингтоне россиянин сумел добраться до полуфинальных матчей, в которых потерпел близкие к разгромным поражения от Себастьяна Баэса (2:6, 4:6) и 101-й ракетки мира Йосихито Нисиоки (3:6, 4:6) соответственно. В остальных соревнованиях ему не удалось добраться до финальных стадий. В грядущем матче Рублёву наверняка будет нелегко.

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Квон Сон У умеет настраиваться на турниры «Большого шлема». В прошлом сезоне он добрался до третьего круга «Ролан Гаррос», где уступил в равной борьбе Маттео Берреттини (6:7, 3:6, 4:6). Также кореец дошёл до второго круга Уимблдона, в котором проиграл в пяти сетах Доминику Кёпферу. А в матче первого круга минувшего розыгрыша US Open он уступил в равной борьбе Райлли Опелке (6:7, 4:6, 4:6).

В текущем сезоне цепкий Квон выступил в ТБШ не менее впечатляюще. В матче второго круга Australian Open он уступил 14-й ракетке мира Денису Шаповалову только в пяти сетах. А во встрече первого круга Открытого чемпионата Франции проиграл как раз Андрею Рублёву, но довёл дело до четвёртой партии.



Кроме того, Сон У навязал борьбу самому Новаку Джоковичу в матче первого круга недавнего розыгрыша Уимблдона. В первом сете он уступил знаменитому сербу со счётом 3:6, во второй партии одержал верх — 6:3, а в третьем и четвёртом сетах проиграл со счётом 3:6 и 4:6 соответственно. Кореец порадовал отличной динамичностью и поставленным ударом.



Единственное, чего недостаёт Квону, так это индивидуального мастерства. Он крайне неуступчив и играет до последнего. Не опускает рук, даже когда противостояние складывается не в его пользу. Но в плане техники он проигрывает многим соперникам, в том числе Андрею Рублёву. Об этом свидетельствует и история очных встреч. Как мы уже отметили ранее, все три выиграл россиянин.

Тем не менее у корейца, на наш взгляд, есть все шансы навязать борьбу нашему спортсмену и довести дело до четырёх или даже пяти сетов. В последнее время Андрей Рублёв допускает очень много ошибок. Думается, как минимум в одной партии он уступит Сон У. Возьмём П2 + тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.23.



По правде говоря, россиянину досталась не самая простая турнирная сетка. После встречи с корейцем его ожидают матчи с более мастеровитыми и стабильными теннисистами. Как далеко он сумеет пробраться в текущем расположении духа и нынешней физической форме — трудно предугадать. Но будем болеть и рассчитывать на успех.

Прогноз и ставка на матч в US Open Квон Сон У — Андрей Рублёв 1 сентября 2022 года

Квон Сон У уже несколько лет здорово выступает в турнирах «Большого шлема». Обыгрывать сильных соперников ему удаётся очень редко из-за нехватки мастерства. Но за счёт неуступчивости и других качеств кореец регулярно заставлял именитых противников нервничать. В последнее время Андрей Рублёв находится не в лучшем тонусе. Встреча с Ласло Джере в первом круге US Open наверняка отняла у него много энергии. Полагаем, россиянин всё же сумеет одержать победу на классе, но вряд ли она будет быстрой.



Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 3.5 сета за коэффициент 2.23.

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