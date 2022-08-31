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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед», прогноз на матч АПЛ 1 сентября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Лестер» — «МЮ». Эрик тен Хаг оставит Роналду на скамейке, а Роджерса — на дне
Александр Ничипорук
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч
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Роналду сейчас — игрок ротации, но команда научилась справляться и без него.

1 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Победа «Лестера» оценена в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» (01.09.2022)

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
01 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Позади четыре тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. Претенденты на чемпионство постепенно укрепляют позиции в верхней части турнирной таблицы. Матч 5-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» состоится 1 сентября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», начало — в 22:00 мск. Сможет ли Эрик тен Хаг развить успех манкунианцев или Брендан Роджерс удивит? Разбираемся вместе.

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«Манчестер Юнайтед» посыпался по ходу прошлого сезона. Руководство клуба пошло на ротацию на тренерском мостике ради стабилизации результатов. Ральф Рангник быстро привёл команду в чувство. Ему даже удалось подобраться к зоне Лиги чемпионов на расстояние одного очка, но на финишной прямой «красные дьяволы» не сумели отстоять свои турнирные амбиции. В заключительных восьми турах набрали лишь семь очков, дважды победив, при пяти поражениях и одной ничьей. Прошлый сезон завершили на шестой строчке.

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Зато в межсезонье «МЮ» провёл кадровую чистку. Дин Хендерсон (аренда), Эрик Байи (аренда с правом выкупа), Андреас Перейра, Хуан Мата, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Алекс Теллес (аренда), Неманья Матич и Поль Погба покинули команду. Последнюю пятёрку можно отнести к игрокам стартовой в обоймы и ближайшего резерва. Были подписаны Каземиро, Кристиан Эриксен, Тирелл Маласия, Лисандро Мартинес и Антони. Последние трое хорошо знакомы Эрику тен Хагу по выступлениям в Эредивизии, а двое последних и вовсе выступали под его началом в «Аяксе».

Новую главу истории руководство «Манчестер Юнайтед» связало с Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист создал интересный проект в «Аяксе», с которым выиграл три чемпионских титула за последние четыре сезона и даже пробился в полуфинал Лиги чемпионов. И это несмотря на экспорт-ориентированную трансферную политику команды. Серьёзные достижения!

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Под его руководством манкунианцы оживились в предсезонке. В шести контрольных матчах они три раза победили, дважды сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение — от мадридского «Атлетико». Команда провалилась на старте сезона АПЛ, но постепенно реабилитируется. Недавно были минимально переиграны «Ливерпуль» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0).

Эрик тен Хаг с «МЮ» не стал отходить от расстановки 4-2-3-1, использовавшейся им в «Аяксе». Акцент всё так же делается на доминировании, прессинге и контрпрессинге. Команда владеет мячом в среднем 52,5% игрового времени (восьмой результат). Футболисты достаточно активно играют впереди, выполняя по 14 ударов, из которых пять – в створ ворот (шестые показатели).

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Подводит реализация. За четыре матчах манкунианцы забили лишь четыре мяча. Нидерландский специалист отлаживает атакующие механизмы и процессы, минимизируя время пребывания Криштиану Роналду на поле. Пока «Манчестер Юнайтед» только учится играть без центрфорварда. А ведь в прошлом сезоне португалец набрал 21 (18+3) очко по системе «гол+пас».

Минувший розыгрыш АПЛ «Лестер» завершил на восьмой строчке. Отставание команды Брендана Роджерса от границ еврокубковой зоны составило лишь четыре очка. С одной стороны, она была близка к отстаиванию своих еврокубковых амбиций, а с другой — по ходу сезона демонстрировала посредственные результаты. Лишь во второй части турнирной дистанции удалось сделать серьёзный рывок. В заключительных 15 турах прошлого сезона «лисы» набрали 25 очков, выиграв в семи матчах, при четырёх ничьих и четырёх поражениях.

«Лестер» в межсезонье не совершил ни одного входящего трансфера, но при этом и серьёзного оттока кадров не было. Лишь Каспер Шмейхель покинул клуб. И здесь начинаются беды. Команда Брендана Роджерса за счёт высокого прессинга 45% игрового времени проводит в центре поля и лишь 28% в первой трети. По воротам Дэнни Уорда приходится в среднем 10,75 удара, из которых четыре — в створ ворот. Валлиец отразил только 37,5%, а датский вратарь в прошлом сезоне отражал 68,3% ударов в створ. Большая разница.

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Команда из Лестера владеет мячом в среднем 55,5% матча (шестой показатель), но футболисты не отличаются активной игрой в атаке. Наносят по 10,8 удара (из них — 3,3 в створ ворот). Это 18-й и 17-й результаты в АПЛ соответственно. При этом Джейми Варди, Джеймс Мэддисон и компания ещё ни разу не покинули поле без забитого гола, демонстрируя завидные показатели реализации.

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Впрочем, на старте турнира «МЮ» выглядит интереснее своего соперников. Манкунианцы под началом Эрика тен Хага постепенно набирают обороты, выиграли в двух матчах кряду. «Лестер» за счёт завидной реализации не может перекрыть серьёзные проблемы с надёжностью тылов. Только «Борнмут» пропускает чаще, но тут надо вспомнить 0:9 от «Ливерпуля». При таких раскладах напрашивается ставка на победу гостей, но лучше подстраховаться и заключить пари на Ф2 (0) за 1.60.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2022 года

Слабая игра «Лестера» в обороне, и Дэнни Уорда в воротах в частности, утянула команду Брендана Роджерса на дно турнирной таблицы. «МЮ» постепенно набирает форму, и последние успехи в матчах с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» свидетельствуют о прогрессе при отладке атакующих механизмов. В совокупности с превосходством манкунианцев в классе рекомендуем ставку на победу гостей с форой (0) за 1.60.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.60.

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