«Лестер» — «МЮ». Эрик тен Хаг оставит Роналду на скамейке, а Роджерса — на дне

1 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на успех «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Победа «Лестера» оценена в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.25. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» (01.09.2022)

Позади четыре тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. Претенденты на чемпионство постепенно укрепляют позиции в верхней части турнирной таблицы. Матч 5-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» состоится 1 сентября в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», начало — в 22:00 мск. Сможет ли Эрик тен Хаг развить успех манкунианцев или Брендан Роджерс удивит? Разбираемся вместе.

«Манчестер Юнайтед» посыпался по ходу прошлого сезона. Руководство клуба пошло на ротацию на тренерском мостике ради стабилизации результатов. Ральф Рангник быстро привёл команду в чувство. Ему даже удалось подобраться к зоне Лиги чемпионов на расстояние одного очка, но на финишной прямой «красные дьяволы» не сумели отстоять свои турнирные амбиции. В заключительных восьми турах набрали лишь семь очков, дважды победив, при пяти поражениях и одной ничьей. Прошлый сезон завершили на шестой строчке.

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Зато в межсезонье «МЮ» провёл кадровую чистку. Дин Хендерсон (аренда), Эрик Байи (аренда с правом выкупа), Андреас Перейра, Хуан Мата, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани, Алекс Теллес (аренда), Неманья Матич и Поль Погба покинули команду. Последнюю пятёрку можно отнести к игрокам стартовой в обоймы и ближайшего резерва. Были подписаны Каземиро, Кристиан Эриксен, Тирелл Маласия, Лисандро Мартинес и Антони. Последние трое хорошо знакомы Эрику тен Хагу по выступлениям в Эредивизии, а двое последних и вовсе выступали под его началом в «Аяксе».



Новую главу истории руководство «Манчестер Юнайтед» связало с Эриком тен Хагом. Нидерландский специалист создал интересный проект в «Аяксе», с которым выиграл три чемпионских титула за последние четыре сезона и даже пробился в полуфинал Лиги чемпионов. И это несмотря на экспорт-ориентированную трансферную политику команды. Серьёзные достижения!

Под его руководством манкунианцы оживились в предсезонке. В шести контрольных матчах они три раза победили, дважды сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение — от мадридского «Атлетико». Команда провалилась на старте сезона АПЛ, но постепенно реабилитируется. Недавно были минимально переиграны «Ливерпуль» (2:1) и «Саутгемптон» (1:0).

Эрик тен Хаг с «МЮ» не стал отходить от расстановки 4-2-3-1, использовавшейся им в «Аяксе». Акцент всё так же делается на доминировании, прессинге и контрпрессинге. Команда владеет мячом в среднем 52,5% игрового времени (восьмой результат). Футболисты достаточно активно играют впереди, выполняя по 14 ударов, из которых пять – в створ ворот (шестые показатели).

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Подводит реализация. За четыре матчах манкунианцы забили лишь четыре мяча. Нидерландский специалист отлаживает атакующие механизмы и процессы, минимизируя время пребывания Криштиану Роналду на поле. Пока «Манчестер Юнайтед» только учится играть без центрфорварда. А ведь в прошлом сезоне португалец набрал 21 (18+3) очко по системе «гол+пас».



Минувший розыгрыш АПЛ «Лестер» завершил на восьмой строчке. Отставание команды Брендана Роджерса от границ еврокубковой зоны составило лишь четыре очка. С одной стороны, она была близка к отстаиванию своих еврокубковых амбиций, а с другой — по ходу сезона демонстрировала посредственные результаты. Лишь во второй части турнирной дистанции удалось сделать серьёзный рывок. В заключительных 15 турах прошлого сезона «лисы» набрали 25 очков, выиграв в семи матчах, при четырёх ничьих и четырёх поражениях.



«Лестер» в межсезонье не совершил ни одного входящего трансфера, но при этом и серьёзного оттока кадров не было. Лишь Каспер Шмейхель покинул клуб. И здесь начинаются беды. Команда Брендана Роджерса за счёт высокого прессинга 45% игрового времени проводит в центре поля и лишь 28% в первой трети. По воротам Дэнни Уорда приходится в среднем 10,75 удара, из которых четыре — в створ ворот. Валлиец отразил только 37,5%, а датский вратарь в прошлом сезоне отражал 68,3% ударов в створ. Большая разница.

Команда из Лестера владеет мячом в среднем 55,5% матча (шестой показатель), но футболисты не отличаются активной игрой в атаке. Наносят по 10,8 удара (из них — 3,3 в створ ворот). Это 18-й и 17-й результаты в АПЛ соответственно. При этом Джейми Варди, Джеймс Мэддисон и компания ещё ни разу не покинули поле без забитого гола, демонстрируя завидные показатели реализации.

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Впрочем, на старте турнира «МЮ» выглядит интереснее своего соперников. Манкунианцы под началом Эрика тен Хага постепенно набирают обороты, выиграли в двух матчах кряду. «Лестер» за счёт завидной реализации не может перекрыть серьёзные проблемы с надёжностью тылов. Только «Борнмут» пропускает чаще, но тут надо вспомнить 0:9 от «Ливерпуля». При таких раскладах напрашивается ставка на победу гостей, но лучше подстраховаться и заключить пари на Ф2 (0) за 1.60.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2022 года

Слабая игра «Лестера» в обороне, и Дэнни Уорда в воротах в частности, утянула команду Брендана Роджерса на дно турнирной таблицы. «МЮ» постепенно набирает форму, и последние успехи в матчах с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» свидетельствуют о прогрессе при отладке атакующих механизмов. В совокупности с превосходством манкунианцев в классе рекомендуем ставку на победу гостей с форой (0) за 1.60.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.60.

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