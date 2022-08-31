ЦСКА — «Металлург». Ремейк финала Кубка Гагарина или всё же месть?

1 сентября состоится матч-открытие регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» 1 сентября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.86. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Металлург» Магнитогорск (01.09.2022)

Долгожданное начало сезона для хоккейных болельщиков. На 1 сентября запланирована встреча между московским ЦСКА Сергея Фёдорова и магнитогорским «Металлургом» Ильи Воробьёва. Матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены», первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Снова нас ждёт встреча недавних финалистов, но теперь борьба пойдёт за Кубок Открытия.

ЦСКА после победы в финале Кубка Гагарина над «Металлургом» со счётом 4-3 в серии ушёл в затяжной отпуск и позже всех начал подготовку к новому сезону. Первый товарищеский матч команда сыграла 14 августа. То есть практически за две недели до старта. Успела принять участие лишь в пяти играх, где были добыты три победы при двух поражениях. Негусто. Впрочем, и оппоненты были весьма интересные.

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Сперва столичный клуб проиграл минскому «Динамо» (1:6). Тут винить некого, команда была «холодной», а оппонент неплохо усилился в межсезонье и был в тонусе после семи встреч. Плюс играли в Минске. Далее же на классе ЦСКА переиграл в московском дерби «Спартак» (6:3). А вот «Динамо» на Кубке мэра Москвы, увы, снова нет — 1:2.



Последние же две встречи на турнире ЦСКА выиграл на классе: у «Амура» и в финале у «Куньлуня» (по 4:1). И здесь результат закономерен. Армейцы остались с прежним костяком, плюс были точечные усиления в виде шведского защитника «Тампы» Фредрика Классона, а также Максима Мамина из «Флориды». Стоит выделить и защитника Даррена Дица из «Барыса». Хоккеисты уже отлично влились за предсезонку.

«Металлург» провёл девять товарищеских встреч, в которых добыл пять побед и потерпел четыре поражения. Последний матч перед стартом нового сезона прошёл с «Барысом» (5:2), весьма удачно. А до этого случилось поражение от «Автомобилиста» (1:3), который смог сохранить половину легионеров в составе и хочет вернуть себе место в плей-офф после провального прошлого сезона.

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«Лисы» не только сохранили костяк, но и сделали несколько интересных трансферов. Один из них — голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале. Также заявили защитника Вадима Антипина и форвардов Юрия Платонова и Никиту Рожкова, являющихся воспитанниками системы «Металлург». Так что посмотрим, что из этого выйдет. Пока же команда показала себя не лучшим образом.

Потому особо выделить фаворита в таком матче трудно. У ЦСКА было слишком мало времени на подготовку, а «Металлург» находится в тонусе после трёх предсезонных турниров, но на бумаге уступает сопернику. Очных встреч насчитывается 47. 23 победы на счету москвичей и 24 — у магнитогорцев. Так что даже статистика говорит о равном противоборстве.



Хотя и горечь поражения у Ильи Воробьёва наверняка осталась, ведь в прошлом сезоне его команду многие считали фаворитами Кубка Гагарина. Увы, всё сложилось иначе. Хотя и насолить Сергею Фёдорову у Воробьёва шанс есть. Даже при условии, что играют на стадионе ЦСКА. Кубок Открытия может стать утешительным призом для «Магнитки».



Однако мы бы не спешили ставить на победу одной из команд, проблем хватает и у тех, и у других. При этом в 12 последних матчах регулярки соперники зачастую играли с верховым тоталом — лишь в четырёх встречах тотал был ниже пяти шайб. Так что вполне может быть повторение голевого сценария, составы практически те же.

Ставка на тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.94 кажется весьма интересной. Вряд ли клубы будут отсиживаться в обороне, сейчас не борьба за Кубок Гагарина, можно сыграть рискованно, вкатиться в сезон. Покажет ли Илья Воробьёв такую же статистику, как в минувшей регулярке, пока непонятно. Скидывать со счетов ЦСКА тоже не стоит, опыта и мастерства у команды хватает.

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Плюс стоит отметить, что последние встречи перед новым сезоном чемпионата КХЛ у оппонентов выдались голевыми. Значит, с результативностью всё в порядке, а сил полно — усталости ещё нет. Потому вряд ли будут установки на более сдержанный хоккей. Скорее, наоборот, увидим большое количество моментов и, как следствие, голов.

ЦСКА — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 сентября 2022 года

ЦСКА провёл лишь пять встреч в межсезонье, в тонусе и сыгранности уступает «Металлургу». Однако и статистика очных встреч не помогает выделить фаворита, зато команды в регулярке зачастую играют с высоким тоталом. А в первом матче наверняка сил будет много. На наш взгляд, стоит проверить ставку на тотал больше 4.5 шайбы.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

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