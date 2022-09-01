«Уфа» — «Арсенал». Шамиль Газизов в долгах, но с оптимизмом

Зато Олег Кононов на распутье — его знаменитая тактика не работает в Первой лиге.

2 сентября состоится матч 8-го тура Первой лиги «Уфа» — «Арсенал». Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не выделяют фаворита: поставить на победу туляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех уфимцев оценивается в 2.65. На ничью дают коэффициент 3.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч 8-го тура Первой лиги «Уфа» — «Арсенал» 2 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что игра 8-го тура Первой лиги «Уфа» — «Арсенал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча идут за 1.90. Если забьёт «Уфа», сыграет коэффициент 1.33. Гол «Арсенала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Первой лиги «Уфа» — «Арсенал» (02.09.2022)

Очередной тур Первой лиги открывает матч «Уфы» с тульским «Арсеналом». Подготовка хозяев к встрече проходит на фоне слухов о финансовой несостоятельности клуба. Информацию косвенно подтвердил генеральный директор Шамиль Газизов. Пока нет ясности о предоставлении средств из правительственных структур региона на осуществление деятельности команды. Такая ситуация оказывает негативное влияние на моральный климат в коллективе.

Именно с нестабильностью связано желание некоторых футболистов покинуть клуб. Например, вызвал пристальный интерес представителей Российской Премьер-Лиги 27-летний полузащитник Владислав Камилов. Он показывает высокий уровень игры, и уход хавбека серьёзно ослабит «Уфу». Пока определенности с трансфером нет, но хозяева стараются сохранить игрока.

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Негативные факторы сказались на результатах клуба на футбольном поле. В последних пяти встречах Первой лиги у хозяев всего одна победа. В турнирной таблице «Уфа» расположилась на 12-й строчке, записав в актив восемь очков. Нестабильные результаты в первую очередь связаны с неудачной игрой в атаке. Пока забить удалось всего пять мячей.

В этом плане весьма показательна игра минувшего тура с ярославским «Шинником» на выезде. Футболисты «Уфы» уступили со счётом 0:3 и вызвали гневную реакцию главного тренера Дениса Попова. Специалист отметил отсутствие мотивации у игроков, что привело к проигрышу ключевых единоборств. Весьма вероятно, что тренерская чехарда не позволяет уфимцам продемонстрировать свои лучшие качества.

Стоит учесть, что Денис Попов возглавил «Уфу» совсем недавно — информация о его назначении появилась на клубном сайте 18 августа. За такой короткий срок специалист не сумел наладить командное взаимодействие на должном уровне. Всё идёт к тому, что уфимцам предстоит осваивать новую тактическую схему, а переход на новую игровую формацию в разгар сезона — довольно сложный процесс. Без потери очков в таком случае вряд ли обойдётся.

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Не в порядке и соперник «Уфы» — тульский «Арсенал» в минувшем туре продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. Подопечные Олега Кононова четыре встречи завершили ничейным исходом и один матч проиграли. Тактическая схема, которую выбрал тренерский штаб после двух побед на старте, перестала приносить результат. Отметим этот важный факт для нашего прогноза.

Нельзя сказать, что «Арсенал» действует из рук вон плохо. Он достаточное количество игрового времени контролирует мяч, создаёт опасные моменты и временами умело использует прессинг. В нападении выделяются активностью ветеран Кирилл Панченко и таранный форвард Евгений Луценко. На двоих они забили шесть мячей. Тем не менее в обороне у туляков регулярно возникает хаос, следствием которого являются пропущенные голы.

История очных встреч «Уфы» и «Арсенала» насчитывает 17 матчей. В семи играх взяли верх уфимцы, трижды зафиксирован ничейный исход, и семь встреч остались за тульскими футболистами. Разница забитых мячей (19:19) наглядно демонстрирует равный уровень соперничества в большинстве случаев. Чаще всего клубы пересекались в Российской Премьер-Лиге.

Сейчас же команды встречаются, переживая не самый удачный момент в сезоне. Смена главного тренера в «Уфе» пока не привела к глобальным изменениям в качестве игры. Не работают в последних пяти встречах и тактические принципы Олега Кононова. Весьма вероятно, что соперники не будут рисковать и постараются подловить друг друга на ошибках. Предположим, что такой сценарий приведет к ничейному исходу. Рекомендуем рассмотреть ставку «ничья» за коэффициент 3.40.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Уфа» — «Арсенал» 2 сентября 2022 года

Над «Уфой» сгустились тучи. Нестабильная финансовая ситуация и недавняя смена тренерского штаба серьёзно подорвали моральный дух футболистов. О борьбе за выход в РПЛ речь уже никто не ведёт. После серии неудачных игр даже ничья с сильным соперником будет удачным результатом. «Арсенал» забуксовал в последних турах, но вряд ли проиграет на выезде. Судя по всему, Олег Кононов не будет рисковать, поскольку очередное поражение может негативно сказаться на его перспективах в Туле. В таких условиях весьма вероятен ничейный исход.

Ставка: ничья 3.40.

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