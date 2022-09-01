«Спартак» — «Амур». Епанчинцев снова насолит Борису Миронову

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Амур». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.75, а успех «Амура» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Кокорин в «Арисе». Последний шанс реанимировать карьеру.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Амур» 2 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Амур» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» Москва — «Амур» Хабаровск (02.09.2022)

На 2 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу пять встреч второго дня регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу московского «Спартака» и хабаровского «Амура». Матч пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Спартак» Бориса Миронова в предсезонке провёл 10 товарищеских матчей, но лишь в трёх случаях была победа. Статистика удручает. Накануне перед стартом нового сезона клуб обыграл «Амур» (2:0). При этом стоит отметить, что соперники встречались трижды за это время, и дважды хабаровчане были лучше (4:3 ОТ и 4:3).



Зато у красно-белых случилась победа над «Ак Барсом» Олега Знарка (3:2) с Александром Радуловым, Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. У москвичей при этом громких трансферов не было. Можно выделить подписание защитника Джоуи Кина, и заключение контракта с Германом Рубцовым в рамках обмена со СКА. Игрок ранее выступал за фарм-клубы «Филадельфии» и «Флориды».



«Амур» в предсезонке сыграл тоже 10 матчей, но статистика куда лучше — пять побед. И это очень неплохой результат. Накануне же команда проиграла «Спартаку» (0:2). Как раз будет шанс вернуть должок. Тем более стоит отметить, что бóльшую часть игр предсезонки состав состоял в основном из российских хоккеистов, а ведь на трансферном рынке хабаровчане пошумели.

Подписали канадского защитника Кэма Ли из «Питтсбурга», а также канадского нападающего Эндрю Кэлофа, ранее выступавшего за «Торпедо» и «Трактор». Плюс прибыл латвийский голкипер Янис Калниньш. Это ещё не весь список, но точечные усиления должны помочь. Клуб за счёт легионеров может претендовать на место в плей-офф.

Прогноз на матч Кубка Открытия КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг.

Потому будет интересно понаблюдать за их игрой в этом сезоне. Впереди первый матч с оппонентом, который явно не может похвастаться отменной игрой. Вспоминается и 1/4 финала плей-офф со СКА, где, в принципе, соперник показал невыразительный хоккей, а результативность хромала у обеих сторон.



При этом «Амур» и «Спартак» встречались уже 36 раз за всю историю. На счету москвичей 17 побед, и 19 — у хабаровчан. Статистика интересная, плюс сейчас гости неплохо усилились легионерами. Так что Борису Миронов будет трудно. Кроме того, за последние 10 игр в семи тотал был больше четырёх шайб.



На наш взгляд, после прихода Вадима Епанчинцева в «Амур» игра преобразилась, стала острее. Плюс главный тренер явно неровно дышит по отношению к красно-белым. Видимо, после ухода в 2018 году осадок остался. К тому же хабаровчане предсезонку теперь проводят в столице, то есть лететь и тратить силы на дорогу не нужно. Команда неплохо подготовилась, находится в хорошем тонусе и сыграна.

Можно проверить ставку на то, что «Амур» не проиграет в основное время за 2.00. У хозяев сейчас есть дефицит взрослых и опытных хоккеистов, предсезонка явно не задалась. А после трёх товарищеских игр между оппонентами, как мы уже сказали, статистика за хабаровчанами. Они с каждым годом прибавляют в игровом плане. Сейчас есть шансы на успех.

«Спартак» — «Амур»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 сентября 2022 года

Красно-белые в предсезонке показали не самые выдающиеся результаты. «Амур» же сыграл неплохо, были подписания легионеров, уровень игры явно будет ещё выше. К тому же хабаровчане провели предсезонку в столице, как раз со «Спартаком» были три встречи, в которых две победы на счету «Амура». Так что, думается, при всём желании и рвении хозяев в первом матче сезона у гостей есть шанс не проиграть. Плюс главный тренер не готов уступать красно-белым.



Ставка: «Амур» не проиграет за 2.00.

Сборная России должна поехать на Кубок мира — 2024. Такой хоккей нам нужен!

«Миннесота» обменяла Дмитрия Куликова в «Анахайм».

Калинин: Пулккинен сразу сказал, что не намерен уходить из «Трактора».

КХЛ отказалась менять формат проведения Кубка Гагарина — 2023.