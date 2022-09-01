«Автомобилист» — «Локомотив». Не ждите от Никитина и Заварухина голов

2 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 2.55. Столько же эксперты предлагают на успех «Локомотива» — 2.55.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» 2 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Локомотив» Ярославль (02.09.2022)

На 2 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу пять встреч. Отдельное внимание стоит уделить матчу екатеринбургского «Автомобилиста» и ярославского «Локомотива». Матч пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Николай Заварухин сменил на посту главного тренера Билла Питерса и успел провести 10 встреч в предсезонке. Поучаствовал в трёх турнирах. На Мемориале Ромазана команда выиграла две встречи из трёх, а после на Кубке президента Республики Казахстан и на Кубке губернатора Челябинской области добыла по одной победе в трёх играх.

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Последний матч перед стартом сезона был с «Трактором» (1:3), а до этого случилась победа над финалистом минувшего плей-офф Кубка Гагарина — «Металлургом» (3:1). Стоит отметить, что с «лисами» екатеринбуржцы сыграли три предсезонных матча, где одержали две победы. Плюс дважды играли с «Барысом»: сперва победа (4:3 ОТ), а затем поражение (1:2).



Негусто, с учётом того, что у команды часть легионеров не уехала. Остались Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Также удалось сохранить голкипера Юхана Маттссона и продлить контракт с Владимиром Галкиным. Плюс подписали защитника Ника Эберта на два года. Игрок ранее выступал за шведский «Эребру», у него 32 очка в 55 встречах при показателе полезности «+23».

«Локомотив» Игоря Никитина в предсезонке успел провести семь встреч, из которых лишь в трёх их ждал успех. В последней игре соперником был «Салават Юлаев» (4:1), но до этого клуб потерпел поражения от «Ак Барса» (0:2) и «Торпедо» (1:2). Впрочем, стоит вспомнить игру ярославцев в минувшем сезоне. Были огромные проблемы с результативностью и выносливостью.

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Вылет в 1/8 финала Кубка Гагарина от ЦСКА (0-4 в серии) был закономерен, хотя команда и билась до последнего. Сейчас же клуб не показывает улучшений. Состав остался прежний. Выделить следует переход Сергея Андронова из ЦСКА и экс-защитника «Динамо» Андрея Сергеева. Плюс голкипера Ивана Бочарова взамен ушедшему в «Металлург» Эдди Паскуале.



Пока же точечные усиления сильно не помогают. Ярославская команда хоть и выиграла три матча, но ещё есть к чему стремиться. 12 шайб в семи встречах — показатель так себе. Однако у руля тренер с большим опытом и мастерством. Так что сбрасывать со счетов «Локо» не стоит. Тем более что в истории противостояний насчитывается 26 игр, 17 побед на счету железнодорожников и лишь девять — у «Автомобилиста».



Преимущество неплохое, а статистика последних игр интересная. За 10 встреч лишь в двух тотал был больше трёх шайб — это настораживает. Однако у хозяев неплохая статистика игр на своём льду — за последние пять встреч лишь одно поражение от «Локомотива». Недурно, правда, в четырёх случаях победа была за пределами основного времени.

Однако ранее команда усилилась легионерами. Сейчас же осталась лишь некоторая часть из них, поэтому уровень игры упал. Потому выделить фаворита в данном матче трудно. Мы бы остановились на ставке «тотал меньше 5 шайб» за 1.68. У хозяев в предсезонке 24 заброшенные шайбы за 10 игр, то есть в среднем 2,4 шайбы за игру. Статистика очных встреч намекает, что голевого парада ждать не стоит. Соперники пока полны сил, но с результативностью беда.

«Автомобилист» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 сентября 2022 года

Команды сыграли по 10 товарищеских матчей в предсезонке. У «Локомотива» статистика чуть лучше, но екатеринбуржцы дома в очных встречах не проигрывают четыре матча кряду. Однако сейчас обе команды не в лучших кондициях, есть проблемы с результативностью. Подтверждает это и статистика очных игр. Перестрахуемся ставкой на тотал меньше 5 шайб.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.68.

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