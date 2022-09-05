Знарок и Радулов едут к ЦСКА, Андрей Рублёв в 1/8 финала US Open: что смотреть 5 сентября

Перед стартом еврокубков клубам необходимо отдохнуть. Пока одни команды заканчивают туры в чемпионатах, другие готовятся к важным играм на евроарене. Регулярный сезон в КХЛ набирает обороты и продолжает радовать интересными событиями, на которые стоит обратить внимание. US Open тоже подарит классные противостояния поклонникам тенниса. Рассказываем о лучших для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 5 сентября. Скучно не будет!
«Манчестер Юнайтед» впервые за 1,5 года выиграл четыре матча АПЛ подряд.
На что ставить в футболе 5 сентября
Начало очередной недели не будет таким ярким, как уикенд. Несмотря на то что бóльшая часть клубов готовится к еврокубкам, поставить в футболе есть на что. Карпин по-прежнему не проигрывает с «Ростовом» и едет к аутсайдеру РПЛ – «Торпедо». Смогут ли автозаводцы прервать свою серию поражений? Начало встречи — в 20:00 мск.
В Испании клуб великого Роналдо будет принимать в гостях «Альмерию». Это реальный шанс для «Вальядолида» добыть первую победу в сезоне-2022/2023. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Кроме того, пройдут три матча в Серии А. Бывшая и нынешняя команда Миранчука будут играть с андердогами. «Аталанте» предстоит выезд к новичку чемпионата Италии – «Монце», старт матча запланирован на 19:30 мск. «Торино» же примет «Лечче», начало — в 21:45 мск. Обидно, что россиянин травмирован и не сможет помочь команде.
На что ставить в хоккее 5 сентября
Яркие события ждут нас и в КХЛ. «Витязь» в прошлом туре наказал «Авангард», а теперь попробует обыграть ещё одного представителя Восточной конференции. В Балашихе «богатыри» уже чувствуют себя как дома и проведут встречу с «Салаватом Юлаевым», отсчёт которой будет дан в 19:00 мск.
Чалов поддержал Захаряна, у которого сорвался переход в «Челси».
Одновременно со стартом этой игры начнётся встреча между ЦСКА и «Ак Барсом». Ещё одна попытка Олега Знарка и Радулова набрать два очка в Москве, но армейцы просто так их, разумеется, не отдадут.
«Авангард» провалился в игре на своей бывшей арене, где теперь расположился «Витязь». Хотя бы немного реабилитироваться перед болельщиками Рябыкин сможет, если выиграет в матче с минским «Динамо». За «зубров» выступает бывший защитник «ястребов» – Алексей Емелин. Наблюдать за этой игрой можно будет начинать в 19:10 мск.
В оставшихся встречах очередного тура КХЛ московское «Динамо» проведёт игру с «Нефтехимиком», а СКА примет в гостях «Барыс», где у Скабелка назревают большие проблемы.
На что ставить в теннисе 5 сентября
6 сентября начнутся четвертьфиналы US Open, но до этого участникам нужно пройти 1/8 финала турнира. Андрей Рублёв на этой стадии встретится с британцем Кэмероном Норри. Очень сложный матч для российского теннисиста, начало запланировано на 18:00 мск.
Тарпищев оценил шансы Рублёва в матче с британцем Норри.
Также нельзя упускать из виду противостояния Рафаэля Надаля с Фрэнсисом Тиафо и Марина Чилича с Карлосом Алькарасом. Один из испанцев точно окажется в четвертьфинале, и многие догадываются, о ком речь.
На что ещё ставить 5 сентября
Продолжается Евробаскет-2022, и там можно следить за сборной Сербии. Сербы возглавляют турнирную таблицу и проведут игру с Финляндией. Для них это очень удобный соперник, с которым вряд ли возникнут проблемы.
Главной сенсацией на чемпионате Европы по баскетболу может стать Украина, которая занимает первое место в группе С после двух туров. Украинцы выиграли у Великобритании и Эстонии. Теперь им предстоит пройти реальную проверку на прочность, встретившись с сильной Италией, которой нужны очки. Старт обеих игр будет дан в 22:00 мск.
На чемпионат мира по волейболу – 2022 вместо России поехала Украина. Без особых проблем эта сборная прошла групповой этап, проиграв только сербам. В 1/8 финала украинцы вышли со второго места, но теперь должны достойно сыграть с Нидерландами. Непростая задача!
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