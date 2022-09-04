ЦСКА — «Ак Барс». Второе фиаско Знарка, Радулова и Шипачёва в Москве

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.43. Успех казанцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 5 сентября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.89. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань (05.09.2022)

Минувший хоккейный сезон получился ярким и запоминающимся. По его итогам ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одолев в финальной серии магнитогорский «Металлург». 5 сентября московскому клубу предстоит встретиться с казанским «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ. Матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

В межсезонье армейцы утратили нескольких игроков чемпионского состава. Иван Федотов отдаёт долг Родине, капитан команды Сергей Андронов отправился в «Локомотив», а опытнейший Александр Попов взял паузу и раздумывает над своим будущим. Шанс того, что 41-летний форвард поиграет ещё год, имеется, но он совсем невелик.

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В то же время ЦСКА подписал Александра Шарыченкова и защитника «Тампа-Бэй» Фредрика Классона. Кроме того, ему удалось заключить контракт с 27-летним Максимом Маминым, выступавшим в прошлом сезоне за «Флориду Пантерз». Приобретение последнего — большая удача, ведь хоккеисты в расцвете сил крайне редко возвращаются из НХЛ.



В немного обновлённом виде красно-синие впечатляюще провели предсезонку, а в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ стартовали с двух побед. Сначала они одолели магнитогорский «Металлург» (6:2) в матче за Кубок Открытия, а затем обыграли нижнекамский «Нефтехимик» (5:4 ОТ).

Обе встречи москвичи начали не лучшим образом. В матче с «Магниткой» они быстро исправились и уже во втором периоде установили на табло разгромный счёт. С «Нефтехимиком» вышло иначе. Победу над нижнекамцами подопечным Сергея Фёдорова удалось вырвать в овертайме. После противостояния тренер ЦСКА отметил, что такое начало неприемлемо для его команды, и пообещал провести работу над ошибками.

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«Ак Барс» выступил в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина далеко не так успешно, как ЦСКА. Команда из Казани вылетела, уступив в первом же раунде соревнования омскому «Авангарду». В межсезонье руководство клуба решило пойти на кардинальное переустройство собственной системы.

Новым главным тренером казанцев стал праймовый Олег Знарок. Легендарный Зинэтула Билялетдинов был назначен на пост советника исполнительного директора по хоккейной вертикали. С трансферного рынка «Ак Барс» забрал звёздных и талантливых игроков — Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Александра Радулова, Станислава Галиева и Кирилла Семёнова.



В межсезонье обновлённые «барсы» провели целых восемь товарищеских встреч. В шести из них казанцы одержали уверенные победы, в том числе над «Салаватом Юлаевым» (5:3) и «Локомотивом» (2:0). Поражения они потерпели с минимальным перевесом в матчах со «Спартаком» (2:3) и «Нефтехимиком» (3:4 ОТ).



Тем не менее товарищеских матчей оказалось недостаточно для того, чтобы у звёздного состава «Ак Барса» появилась сыгранность. В регулярке клуб стартовал с поражения от сильно омолодившегося в межсезонье московского «Динамо» (0:2). За весь матч Шипачёв и компания не сумели нанести по воротам противника даже 25 бросков.

«Барсам» предстоит пройти длительный путь адаптации. Сейчас много вопросов имеется ко всем новичкам «Ак Барса», в том числе и к Олегу Знарку. В матче с «Динамо» тренер выделил всего 13 минут игрового времени Станиславу Галиеву, который в прошлом сезоне забросил 25 шайб и отдал 17 результативных передач за 47 матчей в регулярке.

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Очевидно, опытному тренеру, выигравшему со сборной России чемпионат мира в 2014 году, нужно больше практики для того, чтобы наладить рабочие механизмы игры в «Ак Барсе». Думаем, в предстоящем матче действующие чемпионы КХЛ одержат над казанцами уверенную победу. Возьмём победу армейцев в основное время за коэффициент 2.43.

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Предстоящий матч состоится в Москве, что, само собой, даёт преимущество ЦСКА. Армейцы сохранили в межсезонье практически весь чемпионский состав и стартовали в КХЛ-2022/2023 с двух побед. «Ак Барс» же мощно усилился летом. Однако, судя по встрече с московским «Динамо», новобранцы ещё не адаптировались в клубе из Казани. Думается, Олега Знарка и его новых подопечных ждёт второе поражение в текущей регулярке кряду.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за коэффициент 2.43.

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