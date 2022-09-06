«Наполи» — «Ливерпуль». Не так уж и интересно

7 сентября состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Наполи» оценивается аналитиками в 3.75. Поставить на ничью можно за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль» 7 сентября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.38, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.70. На гол «Наполи» дают коэффициент 1.33, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль» (07.09.2022)

7 сентября в 22:00 мск свисток испанского рефери Карлоса Дель Серро Гранде, который раздастся над переполненным стадионом «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, возвестит о старте интригующего противостояния. Итальянский «Наполи» примет английский «Ливерпуль» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Наполи» квалифицировался в групповой этап главного европейского клубного турнира с третьего места в Серии А, и случилось это впервые с 2019 года и всего в седьмой раз в истории клуба. «Ливерпуль» же – завсегдатай этого турнира. Команда Юргена Клоппа стартует в Лиге чемпионов в шестой раз подряд. Опыта хоть отбавляй.

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На жеребьёвке группового раунда у итальянских болельщиков случилось ощущение «дежавю» – «Наполи» попадает в одну группу с «Ливерпулем» свою третью Лигу чемпионов подряд. В 2018 году команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а год спустя неаполитанцы победили дома со счётом 2:0, а в гостях добыли ничью — 1:1.



Кроме того, в 2017 году «Наполи» оказался в одной группе с другой английской командой – «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы тогда дважды оказались сильнее – 2:1 дома и 4:2 в гостях. То поражение от «Сити» 1 ноября 2017 года стало последней домашней неудачей «Наполи» в турнире. В следующих восьми домашних матчах «адзурри» одержали пять побед и три раза сыграли вничью. Помимо двух побед над «Ливерпулем», можно выделить ничьи с «ПСЖ» и «Барселоной» (обе 1:1).

Однако в Лиге Европы, где «Наполи» провёл следующие два года, случились сразу три поражения в восьми матчах на своём поле. Отличились нидерландский АЗ (1:0), московский «Спартак» (3:2) и «Барселона» (4:2). Кроме того, в феврале 2019 года в Неаполе побеждал лондонский «Арсенал» (1:0). А вот «Лестер» в 2021 году уехал ни с чем – подопечные Лучано Спаллетти обыграли английскую команду со счётом 3:2.

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По сравнению с прошлым сезоном, в «Наполи» есть несколько изменений в составе. Клуб покинули целый ряд игроков, среди которых можно выделить вратаря Давида Оспину, защитника Калиду Кулибали, вингера Дриса Мертенса и нападающего Лоренцо Инсинье. Строго говоря, потери довольно существенные.



Трансферная кампания «Наполи» была направлена на возмещение этих потерь, но клуб не разбрасывался суммами, превышающими € 18 млн. Самой дорогой покупкой стал защитник «Фенербахче» Ким Мин Джэ. Чуть дешевле обошёлся полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Замбо-Ангисса. А казанский «Рубин» получил € 10 млн за грузинского нападающего Хвичу Кварацхелию.

По прошествии пяти туров итальянского чемпионата Кварацхелия с четырьмя голами является вторым бомбардиром Серии А, а также был признан игроком августа по версии Ассоциации футболистов Италии. Грузинский талант получает от прессы как похвалу, так и критику. Больше всего Хвиче досталось после нулевой ничьей с «Фиорентиной».

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Зато «Наполи» готовится к матчу с «Ливерпулем» в хорошем настроении после победы над «Лацио» (2:1) на «Стадио Олимпико», где последний гол забил именно Хвича. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в серии А и обладает самым большим количеством забитых мячей – 12 после пяти туров. Правда, девять из этих мячей были забиты в первых двух турах командам из нижней половины турнирной таблицы.

На счету «Ливерпуля» в Англии 18 забитых мячей в первых семи официальных матчах сезона. Но ровно половина этих голов были забиты в одном-единственном матче. Болельщики мерсисайдцев с удовольствием обменяли бы несколько голов «Борнмуту» на мячи в ворота «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», в матчах с которыми красные набрали всего одно очко суммарно.



На старте сезона они испытывают большие кадровые проблемы. В лазарете «Ливерпуля» по-прежнему находится много игроков, и почти все они из линии полузащиты. В матче не смогут сыграть Кельвин Рэмси, Фабиу Карвалью, Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен. Пару недель назад проблемы были и в других линиях, но теперь, похоже, защита и нападение почти полностью в строю.



В текущем сезоне «Ливерпуль» на выезде забил всего лишь три мяча в трёх матчах. Хотя нулевую ничью с «Эвертоном» можно списать на невезение. Красные восемь раз пробили в створ и ещё несколько раз сотрясали каркас ворот. Забить в дерби так и не получилось, что стоило драгоценных очков.

«Наполи» забил много голов «Вероне» и «Монце», но следующие три матча в сумме принесли лишь пять голов в свои и чужие ворота суммарно. Исходя из этой тенденции, на наш взгляд, можно рискнуть взять тотал меньше 2.5 мяча за уверенный коэффициент 2.38.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль» 7 сентября 2022 года

Если вынести за скобки предсезонные матчи Международного кубка чемпионов, «Ливерпуль» лишь однажды сыграл с «Наполи» зрелищный матч. Было это на «Энфилде» в далёком 2010 году. В остальных пяти очных встречах зрители увидели не более двух голов. Спаллетти и Клопп никогда не играли друг против друга, но к очной встрече два великих тренера подготовятся настолько хорошо, что будет очень интересно, но не очень результативно.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.38.

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